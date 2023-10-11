https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html

Кирилл Фролов: Россия может воспользоваться войной в Израиле, чтобы освободить Киев и Одессу

Кирилл Фролов: Россия может воспользоваться войной в Израиле, чтобы освободить Киев и Одессу - 11.10.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: Россия может воспользоваться войной в Израиле, чтобы освободить Киев и Одессу

Пока патриарх Кирилл призывает к победе в спецоперации, кто-то рядом думает, как подготовить поражение. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-11T06:12

2023-10-11T06:12

2023-10-11T06:12

интервью

иерусалим

патриарх кирилл

одесса

россия

киев

израиль

европа

война

арабы

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Суд в Киеве принял решение отклонить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу обвиняемого в разжигании религиозной ненависти митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия. Он останется под домашним арестом, сообщил 9 октября Союз православных журналистов.— Кирилл Александрович, киевский суд ответил отказом на запрос прокуратуры поместить исповедника, Черкасского митрополита Феодосия в СИЗО. Это маленькая победа православия на Украине?— Ряд околоцерковных СМИ, действительно, пытаются представить решение киевского суда как победу православия и аргумент в пользу так называемого мирного урегулирования на Украине. Но я с этим не согласен.Кстати, это совпало с массовой рекламой в либеральных российских СМИ призыва старого лоббиста НАТО, ныне киевского политического маргинала Олега Соскина, к переговорам Путина и Зеленского как ответу на войну в Палестине.В качестве альтернативы военной победе России предлагается выступление митрополита Феодосия на Совете ООН против гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) — как доказательство возможности ООН спасти эту церковь без военной победы.Показательно, что не сообщается о дате выступления митрополита, которого не отпустили на свободу, а вернули под домашний арест. Так что суд и его посадка, по моему личному мнению, ещё впереди. Никакая ООН, я думаю, реально не будет этому препятствовать, а выступление владыки можно использовать только в информационном противоборстве — реально оно ничего не изменит.Кроме того, в день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября на братской трапезе по окончании Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам специальной военной операции (СВО).В частности, он призвал "поддержать силы, которые сегодня стоят на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества, а значит, и за нашу Церковь".Однако, начался системный саботаж его патриаршего благословения. Я заметил, что в телеграм-каналах некоторые окоцерковные спикеры предпринимают попытки сместить акценты в проповеди Патриарха: свести её только к посещению военных госпиталей.— С чем это связано?— Вся эскалация миротворческих иллюзий предпринята с целью отвлечь внимание от главного события дня, коим является внесение в Верховную Раду законопроекта теперь уже не только о запрете, но и о ликвидации УПЦ на основании 65 уголовных дел СБУ об антиукраинской деятельности священников и мирян УПЦ.Альтернативой ликвидации является отречение УПЦ от православия путем объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Константинопольским патриархатом, над примирением которого с Московским усердно трудится "партия похабного мира" и измены православию.— Поясните, о чем идет речь?— Речь идёт о некоторых нюансах визита делегации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Иерусалим перед заседанием Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ). Да, поддержать Иерусалимского патриарха Феофила в момент войны на Святой Земле — благородное дело.Но меня здесь смущают совместные инициативы папы Франциска, ересиарха Варфоломея и патриарха Феофила по остановке СВО и так называемому посредничеству в примирении Московского патриархата с Константинопольским, в жертву которому планируется принести Африканский экзархат РПЦ. Я считаю подобные инициативы от папы Франциска провокационными и лжемиротворческими.Верные православные христиане настаивают на том, что Россия обязана воспользоваться окном возможностей, открывшимся в связи с ситуацией на Святой Земле, для наступления на Одессу и Киев, освобождение которого является единственно возможным ответом на законопроект о ликвидации УПЦ.Как написал мне один воин православного сопротивления Новороссии и Малороссии: "сам Господь открыл России это окно возможностей".— Мусульманская диаспора на Западе приветствовала нападение ХАМАС. Означает ли это, что исламский мир близок к захвату Европы?— Современная Европа уже не является христианской, а ее дехристианизация стала официальной политикой Евросоюза. И Европе в её современном виде, и Ватикану может прийти конец.Одновременно в интересах израильских "правых" во главе с Нетаньяху сделать полную зачистку сектора Газа и западного берега реки Иордан от арабов с целью сноса мечети Аль-Акса и восстановление Третьего Иерусалимского Храма. Это способно взорвать межрелигиозный конфликт мирового масштаба, угроза которого их не пугает.В этом контексте расстрелы арабскими повстанцами мирных жителей Израиля выглядят провокацией, поводом для осуществления этого плана.Ещё один важный фактор: среди палестинцев — много православных христиан, и это основная паства Иерусалимского Патриархата. В интересах Русской церкви и России, чтобы Иерусалимским Патриархом в будущем стал араб, как это при помощи русского царя произошло в Антиохийской церкви.Нынешний Иерусалимский Патриарх Феофил, по моему мнению, навязывает совместные с Папой Римским лжемиротворческие инициативы по примирению Московского и Константинопольского Патриархатов, которые он продвигает по причине греческой этнической солидарности.Кроме того, израильские элиты не возвращают РПЦ Александровское подворье русской духовной миссии в Иерусалиме — для них религия является основой политики. Непонимание этого факта мешает принимать правильные решения.

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20231010/1050038821.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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