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Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ

Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру

Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ

В ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят на украинской армии БМП, танки и другие виды вооружений с производственных линий и складов в Чехии. Об этом 12 октября сообщило Минобороны Дании.

2023-10-12T17:00

2023-10-12T17:00

2023-10-12T17:00

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Дания и Чехия договорились о пожертвовании современных систем вооружения для поддержки ВСУ. В Минобороны Дании уточнили, что жертвуют Украине чешские системы вооружения и отремонтированную технику, которая привычна военнослужащим ВСУ.Первая партия поставок: Датский министр обороны Троэлс Лунд Поульсен констатировал "большой спрос на Украине" на указанную технику, а замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что военная поддержка Украины может продолжаться и в долгосрочной перспективе.В дальнейшем Дания и Чехия планируют отправить для ВСУ 500 крупнокалиберных пулемётов, 280 пистолетных ракетниц, 7000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и около 60 миномётных систем."Кроме того, будет передано в дар значительное количество систем борьбы с дронами", - добавили в Минобороны Дании.Сумма, потраченная на поставки, сторонами не разглашается. Сообщений об источниках оплаты поставок чешского оружия тоже нет.Ранее представители Еврокомиссии заявляли намерение оплачивать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ через "Европейский фонд мира". Еврокомиссары призвали увеличить пожертвования в этот фонд, однако правительства ряда стран ЕС встретили такую инициативу прохладно.

https://ukraina.ru/20231007/1049980984.html

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новости, дания, чехия, всу, сво, танки, оружие, военная помощь, украина, бронетехника, нато