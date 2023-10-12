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Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ
Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ - 12.10.2023 Украина.ру
Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ
В ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят на украинской армии БМП, танки и другие виды вооружений с производственных линий и складов в Чехии. Об этом 12 октября сообщило Минобороны Дании.
2023-10-12T17:00
2023-10-12T17:00
2023-10-12T17:00
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Дания и Чехия договорились о пожертвовании современных систем вооружения для поддержки ВСУ. В Минобороны Дании уточнили, что жертвуют Украине чешские системы вооружения и отремонтированную технику, которая привычна военнослужащим ВСУ.Первая партия поставок: Датский министр обороны Троэлс Лунд Поульсен констатировал "большой спрос на Украине" на указанную технику, а замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что военная поддержка Украины может продолжаться и в долгосрочной перспективе.В дальнейшем Дания и Чехия планируют отправить для ВСУ 500 крупнокалиберных пулемётов, 280 пистолетных ракетниц, 7000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и около 60 миномётных систем."Кроме того, будет передано в дар значительное количество систем борьбы с дронами", - добавили в Минобороны Дании.Сумма, потраченная на поставки, сторонами не разглашается. Сообщений об источниках оплаты поставок чешского оружия тоже нет.Ранее представители Еврокомиссии заявляли намерение оплачивать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ через "Европейский фонд мира". Еврокомиссары призвали увеличить пожертвования в этот фонд, однако правительства ряда стран ЕС встретили такую инициативу прохладно.
https://ukraina.ru/20231007/1049980984.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, дания, чехия, всу, сво, танки, оружие, военная помощь, украина, бронетехника, нато
Новости, Дания, Чехия, ВСУ, СВО, танки, оружие, военная помощь, Украина, бронетехника, НАТО
Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ
В ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят на украинской армии БМП, танки и другие виды вооружений с производственных линий и складов в Чехии. Об этом 12 октября сообщило Минобороны Дании.
Дания и Чехия договорились о пожертвовании современных систем вооружения для поддержки ВСУ. В Минобороны Дании уточнили, что жертвуют Украине чешские системы вооружения и отремонтированную технику, которая привычна военнослужащим ВСУ.
—около 50 боевых машин пехоты и танков,
—2500 пистолетов,
—7000 винтовок,
—500 ручных пулемётов,
—500 снайперских винтовок,
—оборудование для радиоэлектронной борьбы и разведки, наблюдения и разведки, а также артиллерийские боеприпасы.
Датский министр обороны Троэлс Лунд Поульсен констатировал "большой спрос на Украине" на указанную технику, а замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что военная поддержка Украины может продолжаться и в долгосрочной перспективе.
В дальнейшем Дания и Чехия планируют отправить для ВСУ 500 крупнокалиберных пулемётов, 280 пистолетных ракетниц, 7000 противотанковых средств, 10 000 ручных гранат и около 60 миномётных систем.
"Кроме того, будет передано в дар значительное количество систем борьбы с дронами", - добавили в Минобороны Дании.
Сумма, потраченная на поставки, сторонами не разглашается. Сообщений об источниках оплаты поставок чешского оружия тоже нет.
Ранее представители Еврокомиссии заявляли намерение оплачивать поставки оружия и боеприпасов для ВСУ через "Европейский фонд мира". Еврокомиссары призвали увеличить пожертвования в этот фонд, однако правительства ряда стран ЕС встретили такую инициативу прохладно.