https://ukraina.ru/20231012/1050121407.html

Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на Зеленского

Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на Зеленского - 12.10.2023 Украина.ру

Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на Зеленского

Когда Нетаньяху или другие политики говорят палестинцам - уйдите, мы сейчас будем проводить военную операцию, ужас заключается в том, что они прекрасно знают, что людям просто физически некуда уйти, считает политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков

2023-10-12T15:45

2023-10-12T15:45

2023-10-12T15:45

интервью

николай стариков

израиль

палестина

сектор газа

хамас

сша

ссср

украина

палестино-израильский конфликт

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Николай Викторович, события последних дней заставляют вспомнить об истории арабо-израильского конфликта. Начнем с истории создания государства Израиль. Как оно зародилась, при чем здесь Советский Союз? – Давайте вспомним предысторию произошедшего.Античность пройдем одной строкой. Было государство Израиль, потом оно было оккупировано Римом, было иудейское восстание. В итоге римские императоры разрушили Иерусалим, разрушили, сожгли город, а еврейский народ рассеялся по миру. С тех пор одним из важнейших характеристик евреев как народа было желание восстановить государство. Причем это желание сохранялось на протяжении почти без малого двух тысячелетий.Суть этого конфликта заключается в том, что два близких народа с разным вероисповеданием претендуют на одну и ту же территорию. Далее на этой территории установилась власть Османской империи. Это продолжалось до конца Первой мировой войны, когда победившие союзники не только делили своего союзника Россию, но делили и противников, как, например, Турцию. В итоге Палестина стала подмандатной территорией Великобритании. Вроде как бы и не колония, вроде как и не территория Великобритании, но именно англичане определяли там, что хорошо, что плохо и как людям жить.В этот момент Британия сделала заявление, что в перспективе когда-нибудь будет воссоздано государство Израиль. Это было сделано, скорее, из желания угодить влиятельному еврейскому лобби. Англичане выполнять это вовсе не собирались. Эта декларация называется "декларация Бальфура", 1918 год.После этого мы с вами сразу переносимся в страшную пучину Второй Мировой войны, и вот здесь начинается самое интересное. Как мы знаем, больше всего жертв во Второй мировой войне понес советский народ – 27 миллионов, 20 миллионов, разные цифры называются, но жертвы колоссальные. На втором месте народ еврейский, при этом в те 27 миллионов жителей Советского Союза, которые погибли, в том числе, конечно, входят и наши еврейские соотечественники, которые погибли на фронтах и зверски были убиты нацистами в тылу.В этот момент вопрос создания еврейского государства получил совершенно новое звучание. Здесь уже вопрос стоял о спасении и сохранении народа, который выстрадал это право. Именно так к этому вопросу подходил товарищ Сталин. Но не только из-за того, что евреи занимали большое количество высокопоставленных постов в Советском Союзе, героически сражались на фронте и в тылу, были жертвами нацистской агрессии, но и потому, что товарищ Сталин понимал важность ближневосточного региона.Это не только нефть, не только ослабление Британии, которая с нами всегда не в очень хороших отношениях – это еще определенное сакральное место. Иерусалим – это место, где сошлись все религии. Поэтому важно получить там союзника.Советский Союз сразу после войны начинает выступать локомотивом выполнения взятого на себя англичанами еще в 1918 году обязательства. Англичане, как водится, обещания дают, но выполнять их не любят. Они пытаются всячески отлынивать, и здесь происходят очень важные вещи, о которых мало кто знает, но их важно помнить. Стремясь прекратить, затруднить эмиграцию евреев в Палестину, подмандатную Британии, они начинают останавливать корабли, а людей отправлять в концентрационные лагеря на Кипр.– Они – это британцы?– Да, после Второй мировой войны англичане евреев отправляют в концентрационные лагеря на Кипр. На Кипре сегодня есть музей, посвященный этому. Это не секрет, но фильмов никто об этом не снимает. В итоге англичане пытались сделать так, чтобы евреев было в Палестине мало, тогда нет смысла строить государство. Евреи вели партизанскую войну в сороковые годы.В итоге было принято решение молодой ООН, которая была в 1945 году создана, и в 1948 году, 14 мая провозгласили независимость государства Израиль. То есть даже не самопровозгласили - все, вот государство провозглашено.- Каков был план изначально? - На территории Палестины создать два государства. Израиль с одной стороны, с другой стороны Палестину. А Иерусалим должен был получить некий статус, который имел Данциг до Второй мировой войны – как бы город, управляемый Лигой наций и ООН. Не входящий ни в одну страну, но одновременно важный для всех.Как только Израиль провозгласил свою независимость 14 мая, войска шести арабских государств напали на Израиль уже на следующий день – 15 мая 1948 года. Началась первая арабо-израильская война. Советский Союз в ней был на стороне Израиля, который в тот момент был абсолютно советским проектом. Это значит, что там были советские офицеры-евреи, прошедшие горнило Великой Отечественной войны, а также военные советники. Туда в основном поставляли немецкое трофейное оружие, чтобы Москвы нельзя было ни в чем упрекрнуть. Самолеты "Мессершмитт", автоматы "Шмайсер" - первые израильские солдаты, если возьмете фотографии, ходят с немецким оружие. Откуда оно у них? Товарищ Сталин через Чехословакию его отправил.В итоге евреи побеждают в этой войне. Арабы разбиты, Израиль расширяет свою территорию, и дальше начинается череда бесконечных арабо-израильских войн. Шестидневная война 1967 года, Война Судного дня 1973 года. Все мое детство. Я помню репортажи советского телевидения из лагерей беженцев с территории Ливана, резня в Сабре и Шатиле, в общем - бесконечная война. Каждый раз, когда арабы пытались атаковать Израиль, Израиль побеждал, присоединял к себе определенные территории, он не признавал это присоединение. Но точка зрения ООН и большинства стран мира такова – необходимо восстановить палестинское государство, чтобы оно тоже существовало. И вот Сектор Газа, о котором идет сегодня речь – это одна из частей палестинского государства, с этим отчасти даже согласен и Израиль.Проблема в том, что Израиль согласился допустить такую сложную ситуацию - где-то полномасштабное, полное управление палестинцами, где-то военное управление Израиля и управление Палестины административное. Где-то Израиль говорит – да, это территория Палестины, но все равно управляем мы.И поэтому сегодня Палестина до сих пор такое государство - частично признанное. Столица находится в городе Рамалла, это Западный берег реки Иордан, я лично там был, поэтому знаю, как все это выглядит. На выезде из столицы стоит израильский блок-пост и без разрешения, без пропуска вы выехать никуда не можете. Там периодически проходят сжигания покрышек, демонстрации, а израильские солдаты просто стреляют и убивают этих демонстрантов. Вот как это выглядит на Западном берегу реки Иордан.Сектор Газа – это небольшой кусок территории, по площади примерно полтора Мариуполя, чтоб было понятно, в котором живут почти 2,5 миллиона человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире, сплошная городская застройка. Она была израильтянами обнесена забором, они ушли оттуда в 2005 году, выборы там выиграла партия ХАМАС, радикально настроенная.Израильтяне обнесли эту территорию забором, он 65 километров в длину, шесть метров в высоту, автоматически управляемые пулеметные вышки - мышь не проскочит, датчики, подкопы не сделать. В общем – 1 млрд. 100 млн. долларов было потрачено на эту стену. И вдруг мы видим, что эта стена как-то рассосалась. Непонятно, кто ее как охранял, что произошло, но это уже мы переходим ко второму вопросу.– Получается, у нас есть маленький Сектор Газа, который Израиль окружил, контролирует выходы, входы и всю экономику. Есть столица, которую контролирует Израиль. И тогда вопрос: а с кем воюет Израиль? Объявили войну – "мы в состоянии войны". А с кем? С ХАМАС, с Палестиной, с подконтрольными им городами?– Дьявол, как всегда, в мелочах. Прежде чем ответить на ваш вопрос, еще раз хочу подчеркнуть, что территория Сектора Газа не имеет выхода никуда. Когда мы сегодня слышим заявления израильских политиков, что население Газы должно уйти куда-то, то просто нужно понимать, что им уйти физически некуда.С одной стороны - тот самый Израиль, 65 километров и забор, и армия израильская сегодня, а с другой стороны – бетонная стена по границе с Египтом. Египет контролировал эту территорию с 1947 по 1967 год, а дальше он просто построил бетонную стену, под которой палестинцы делают подкопы, и контрабандно что-то затаскивают. Но официально граница Египта и Сектора Газа закрыта.Поэтому, когда Нетаньяху или другие политики говорят – вы уйдите, мы сейчас будем проводить военную операцию, то ужас заключается в том, что они прекрасно знают, что люди, даже если бы и хотели, все два миллиона бы захотели, кроме ста боевиков, которые есть – им просто физически уйти некуда. Это обязательно необходимо понимать.Теперь вопрос объявления войны. Это журналистское лукавство. Израиль никому войну не объявил. Как только мы поставим вопрос - "а кому, что, движению ХАМАС?" - ну, конечно, нет. Войну объявляет одно государство другому. Я имею в виду юридически, официально. Можно вести войну с терроризмом, можно вести контртеррористическую операцию, но это уже не объявление войны, а это какие-то положения, состояния, декларации, которые потом реализуются на практике.Израиль просто ввел определенные пункты внутреннего законодательства в действие для того, чтобы призвать резервистов, ввести военное положение. Положение войны Израиль никому не объявлял – это очень важно понимать. Потому что Рамалла – столица Палестины сегодняшняя формальная, палестинцы хотят вернуть столицу в Иерусалим, они считают, что она там должна быть. По сути международное сообщество с этим согласно.Я напомню вам, что при Дональде Трампе США признали Иерусалим столицей Израиля. Следом за ними Румыния признала, Австралия, и вот совсем на днях Австралия отозвала это признание. Австралия теперь опять считает столицей Израиля Тель-Авив. То есть это сложнейшая проблема.– Вернемся к стене, к системе ее обороны, потому что многие вспоминают тот же Перл-Харбор, из серии - просто все знали, но дали этому произойти, потому что нужен был формальный повод. Как вы смотрите на подобный взгляд, насколько он имеет право на жизнь?– Я думаю, что это, наверное, самое близкое объяснение того, что произошло. Просто давайте себе представим и сопоставим факты. Израиль, который воюет все время, территория, с которой Израиль постоянно обстреливается ракетами – Сектор Газа. У власти там организация, которую Израиль считает террористической, которая старается все время осуществить какие-то вылазки.Но два года ничего такого страшного не происходит. Построен этот самый забор, пулеметные вышки автоматически, чтобы пулеметчик не становился жертвой снайперов. Сами операторы пулеметов сидят в бункерах. Есть оборудованные позиции чуть дальше – для снайперов и танков.То есть это все почти двадцать лет в таком состоянии работает. Периодически какая-то активность, агрессия, кто-то пытается куда-то пройти – никогда ничего не получалось. И вдруг – спокойно проходят через эту стену, подводят бульдозеры, зарывают дронами, уничтожают пулеметные вышки.Это можно сделать, но там же есть солдаты! А мы видим, что эти солдаты либо отсутствовали, либо были убиты в казарме спящими. Захвачены танки, которые с зачехленными стволами ездили. Такое впечатление, что кто-то сознательно снизил готовность пограничных войск и охраны этой самой стены. И дальше через эту стену, напролом, начинают выходить диверсионные группы, которые атакуют город Сдерот, находящийся в трех километрах от этого места, и дальше растекаются по Израилю.Но это только одна часть. А с другой стороны - в трех километрах от Сектора Газа, в пустыне проводится фестиваль рейва. Он проводится в Израиле уже много лет, но он всегда был в Тель-Авиве и в Хайфе. И вдруг организаторы решают провести его в трех километрах от границы, где живут два миллиона человек, ненавидящие израильское государство и постоянно стреляющие оттуда ракетами. Возникает вопрос – зачем? Ответа на этот вопрос нет.Но если мы сопоставим то, что произошло с израильской границей, без поддавков со стороны Израиля этого произойти не могло.Почему сегодня израильское общество в шоке? Потому что произошло то, чего произойти не могло. Это значит, что на самом высшем уровне израильского государства были приняты определенные решения, которые очень напоминают Перл-Харбор. Для тех, кто не в курсе, напомню, что Япония без объявления войны атаковала американскую базу в Перл-Харборе на Гавайях. При этом американцы вывели из этой базы заранее самые ценные корабли, авианосцы. Американцы получили информацию о готовящейся атаке, но сделали все, чтобы атака состоялась, потому что им нужен был повод для вступления во Вторую мировую войну.Вот для чего и кому нужен был повод в этой ситуации – мы с вами не понимаем, но вопросы нужно задать не только израильскому руководству. Нужно задать вопросы организаторам фестиваля: почему вы решили провести его у границы, почему не было никаких мер безопасности? Ведь я напомню – там было убито 260 человек, и еще неизвестное количество захвачено.На этом странности не заканчиваются, ведь национально-освободительная борьба (именно так ее называет ХАМАС) не должна походить на орды кочевников, нападающих на Римскую империю. То, что мы видели – это ожившие кадры нашествия гуннов и еще каких-то варваров. Они прорвались через Стену Андриана где-нибудь в Британии - и грабят, жгут, насилуют, уводят в плен и рабство. Ну что это такое?ХАМАСу должен быть задан вопрос: 260 убитых на фестивале рейва - это так и было запланировано? Это сделал ХАМАС? Ответьте на этот вопрос! Потому что о том, что фестиваль там проводится, знали все. Три километра от границы – его в бинокль, как говорится, видно. И туда кто-то приехал, это были ХАМАСовцы или кто-то под их флагом, или же и те и другие? То есть, нужен ответ на вопрос – кто это сделал?С точки зрения информационной войны то, что сделал ХАМАС, если он это сделал – это просто ужас какой-то! Представляете, собралась молодежь со всего мира, приехали некие боевики, постреляли, насиловали, изувечили, утащили. Но после этого международная поддержка кому будет? Конечно, Израилю. То есть, все, что транслировал ХАМАС – все ему в минус. Вопрос – зачем это делалось?Я, например, видел ролик, где еврейские дети сидят в клетке, это что такое? Это отсыл ко временам рабовладельческого строя, что ли? Поведение ХАМАС очень странно, потому что оно не совпадает с поведением ХАМАСа же.Сама операция - на высочайшем уровне. Здесь отключили… хотя, я думаю, что отключили не те, кто нападал, а те, кто защищался. Дальше ворвались, ликвидировали, захватили каких-то генералов. То есть, все по часам, все четко и ясно. С другой стороны, какие-то орды насильников, убивающие людей, ездящие и палящие по кому ни попадя. И одно у меня с другим не стыкуется. Потому что банда насильников и мародеров не способна проводить такие высококлассные диверсионные операции.Потому что ты либо солдат, либо ты дикарь и убийца. Одно с другим не вяжется. Солдат будет стрелять в солдата, а не в старушку. И не только потому, что у него есть какие-то моральные принципы, а потому, что он понимает, что старушка ему ничего не сделает. А если он не ликвидирует полицейских и военнослужащих, которые могут в него стрелять, то его жизнь может оборваться в любую секунду.Одним словом – две части этой операции вообще никак не стыкуются. Ответов на эти вопросы нет. Заявления ХАМАС никак не прояснят ситуацию. – Есть ощущение, что кто-то намеренно пытается повысить градус ненависти. Век у нас информационный, соответственно, роликов с обеих сторон - множество. И эти ролики не идут на пользу ни одной, ни другой стороне. – Я хочу сказать, что это не наша война, мы не можем здесь находиться на какой-то стороне конфликта по многим причинам. По историческим – я уже говорил, Советский Союз сначала был на стороне Израиля, а потом, в следующих конфликтах арабо-израильских, он был на стороне арабов. Это произошло потому, что Израиль полностью перешел под контроль Соединенных Штатов Америки. Но это отдельная история.Израиль очень быстро перешел на сторону США, еще при Сталине. За три недели до смерти Иосифа Виссарионовича Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, и через три месяца после его смерти, в июне 1953 года, Советский Союз восстановил дипломатические отношения с Израилем, чтобы потом их разорвать. Это было во времена моего детства. У Советского Союза не было дипломатических отношений с Израилем.Но здесь вот что хочется сказать – вы правы, как будто какой-то невидимый режиссер с обеих сторон повышает градус ненависти и подливает масло в огонь. Вопрос только – для чего? Я думаю, что ответ - не в этом регионе. В целом регион погружен в хаос, Европа тоже. Мне кажется, что речь идет о новом издании провокационных атак на территорию США 2001 года, когда сознательно готовили, делали конфликт цивилизационный, противопоставляли ислам другим религиям, Западу, пытались из мусульман лепить какой-то отрицательный образ. Это все, мне кажется, сейчас повторяется.Но главное, мы должны в этом смысле препятствовать, насколько можем, развязыванию новых войн. Обратите внимание, что киевский режим уже Россию обвиняет. Ну, это было бы странно, если бы что-то другое прозвучало. Но надо обращать внимание на все эти странности, на недопустимые вещи.О том, что творит ХАМАС – это неприемлемо, мы уже сказали. Теперь, наверное, справедливости ради, скажем про другую сторону. Заявление израильских политиков о том, что они воюют с животными, дикарями, варварами – это же… мы понимаем, чья риторика. Очень странно ее слышать от представителей еврейского народа, который понес колоссальные потери от тех, кто позволил часть людей не считать людьми и убивать их в огромных количествах. Это первое.Второе – да, Израиль воспринимает ХАМАС как террористов, у него есть все основания для этого, что говорить. Но заявления о том, что "мы отключим воду во всем Секторе Газа" вызывают удивление. Давайте представим – произошла террористическая атака, тысяча террористов в Нью-Йорке захватили квартал-два-три. Значит ли это, что нужно отключить воду во всех Соединенных Штатах Америки или во всем Нью-Йорке, а заодно электричество и газ? Конечно же, нет.Поэтому действия Израиля больше направлены на разжигание конфликта, нежели на его погашение - и, наверное, на свою внутреннюю аудиторию. Потому что, если Израиль думает, что он получил карт-бланш на уничтожение двух миллионов человек, то, мне кажется, что израильские политики в этом смысле глубоко заблуждаются.Людям из Сектора Газа просто физически некуда уйти. Они, может быть, и хотели бы, но некуда. С одной стороны - Израиль, с другой стороны – бетонная стена Египта. И море еще. Все! Больше некуда.– Почему этот конфликт настолько непримирим, почему столько лет не могут договориться? – Здесь есть причины объективного характера, и причины характера иного. Первоначально Советский Союз выступал как движущая сила за провозглашение Израиля. То есть, там советские советники, советские инженеры, советские военные… Сталин считал, что он получит на Ближнем Востоке военного сателлита, советника благодарного.И все основания для этого были. Советский Союз спас миллионы евреев от гибели. Это были советские граждане, воспитанные в Советском Союзе. Спасли от первоначальной агрессии со всех сторон. Не получилось.Великобритания, США - на чьей стороне играли, когда увидели, что Израиль может стать советским проектом? Конечно, на стороне арабов. Давайте представим себе арабские государства, слабые, практически только что созданные, Британия ушла из всех регионов… И вдруг они решают напасть на государство, за которым стоит Советский Союз, которое было провозглашено ООН. Победители во Второй мировой – за Израиль. Значит, кто-то арабские государства подтолкнул к этому. Напали же на следующий день.Мы видим, что уже из-за соперничества великих держав там началось противостояние. Дальше – англосаксы перетягивают Израиль, перетянув израильских политиков на свою сторону. Сталин, Советский Союз понимают, что их обманули, и начинают антиизраильскую политику, поддерживая тех, против кого они раньше поддерживали Израиль. Поэтому война Судного дня, 1967 год – точно так же, пятьдесят лет назад, это как раз дата была, ровно день в день - государства Египет и Сирия внезапно атакуют Израиль. За ними стоит Советский Союз, ну что мы тут будем стесняться? Значит, опять борьба между державами обуславливает… и давайте добавим, что по территории Египта, рядышком, проходит Суэцкий канал, принципиальный для мировой торговли.Во время войны Судного дня, Израиль не только разгромил арабов, но опять какие-то территории взял под контроль. Мы сейчас не будем уходить в подробности. А в один из моментов израильский десант собирался высаживаться и захватывать зону Суэцкого канала, вместе с английским и французским десантом. Израиль стал использоваться как инструмент политики Запада в этом регионе, а это ключевой регион, как мы уже выяснили, даже с точки зрения метафизических вопросов.И вот с тех пор Израиль и арабы стали инструментом борьбы великих держав. А поскольку они претендуют на одну и ту же территорию, то решить вопрос не получалось. И что поразительно – Советский Союз был уничтожен предателями, но даже в ситуации, когда одна из сторон этого глобального конфликта исчезла – никто не стал решать этот вопрос.Никакого мирного урегулирования не получилось. Просто в итоге Израиль, доминируя в этом регионе, обнес стенами и заборами 2,5 миллиона человек в одном месте, два миллиона в другом месте, и считает, что это правильная ситуация. Так не может быть. Поэтому без доброй воли с обеих сторон, которая пока не проглядывается, решить конфликт невозможно. То, что мы сейчас наблюдаем – это движение в противоположном направлении.Когда у сторон ожесточение, и та, и другая сторона совершают преступления, которые невозможны и недопустимы – на все это смотришь с огромным сожалением и с пониманием того, что конца и края этому конфликту просто не проглядывается.– Действительно, самый большой вопрос – как найти выход из ситуации? – Когда ХАМАС проводит акцию, которая кровава и настолько оскорбительна для Израиля, что в Израиле после этого начинается священная война. Понятны чувства людей. Возникает вопрос: а зачем ХАМАС это сделал? Он собирается нанести военное поражение Израилю? Это физически невозможно, просто невозможно даже не потому, что у Израиля ядерное оружие, а просто - сопоставление сил.Поэтому ответ на вопрос "зачем это сделал ХАМАС" - он какой-то суицидальный. Нанес оскорбление Израилю, снял огромное количество роликов, зафиксировав преступления, с которыми никто согласиться не может, и дальше – пригласил Израиль уничтожить Сектор Газа, где проживает два миллиона человек.Зачем это нужно ХАМАСу? ХАМАСу точно не нужно. Палестинскому народу – точно не нужны в такой форме все эти действия. Представим на секунду, что четкие, организованные, ведущие себя как солдаты, а не как дикари и бандиты, люди прорвались на территорию Израиля. Пусть там взяли заложников, если они считают это важным для себя, хотя я считаю, что гражданских людей нельзя вовлекать во все эти конфликты ни в коем случае; вели бои с израильской армией, но не грабили, не насиловали, ничего такого не делали – вот это национально-освободительная борьба.А когда это напоминает какие-то сюжеты из фильмов про кочевников, гуннов или еще кого-то, то создается картинка, которую как будто бы режиссер навязывает. Здесь цивилизованный мир – а здесь дикари какие-то.И если мы видим, что Боррель такую картинку рисует, американцы постоянно в таком ключе выступают, Зеленский даже нас с вами относит к каким-то большевистским ордам, которые он на своем "валу" сдерживает… То есть, они все время рисуют одну и ту же картину. И то, что информационно нарисовано сегодня вокруг конфликта Израиль-Сектор Газа, оно как-то удивительно ложится в то, что уже много-много времени говорят западному обывателю.– Здесь еще вишенкой на торте украинское оружие. Соответственно, это дает США пространство для маневров. Хотим – можем прикрутить вентиль с оружием, хотим – можем закрыть его совсем, сказав, что - вот, у вас его разворовывают, перепродают террористам, ах, какие негодяи, мы же ничего не знали до этого. – Про Украину все забыли на время, это неизбежная история. Вопрос - на какое время? Вы сейчас коснулись очень важной темы. Что такое киевский режим сегодня, с точки зрения глобальной международной политики? Это место, куда свезено огромное количество оружия. Сколько его туда свезли, не знает ни Зеленский, возможно, даже Байден не знает. Натаскали туда оружия, все это называется "поставки Зеленскому".Дальше – зерновая сделка, корабли – зашли-ушли. Что они вывезли с территории Украины? Господь Бог знает, может быть. То есть зерновая сделка дала возможность Западу растащить везде завезенное на украинский склад оружие. Поэтому, когда сегодня говорят, что хамасовцы ходят с американским оружием, которое было, скорее всего, поставлено Украине, или прямо ходят с украинским оружием, еще с советских складов, то удивляться этому не приходится.Только это не какие-то злодеи сделали – это руками злодеев сделали американцы. То есть теперь любое оружие, всплывшее где бы то ни было в мире – американцы не при чем, они все в белых одеждах, они дали Зеленскому, а он такой-сякой, коррумпированный, слабый, недальновидный – взял и проморгал все!Зерновая сделка – это способ обеспечения не голодающих зерном, а всех на свете оружием из Соединенных Штатов Америки, при сохранении белых одежд. Поэтому, когда мы говорим о провокационности того, что произошло, нужно понять, что тот, кто все это организовал – играет по обе стороны.С одной стороны, он отправляет помощь Израилю деньгами. Возможно, убедил израильских политиков сделать так, чтобы не сработала система безопасности так, как она должна сработать. Вполне возможно. На этот вопрос мы не получим ответа так же, как с ситуацией 11 сентября, когда очень много странных вещей в США происходило.С другой стороны, они разморозили активы ХАМАС. Для тех, кто не знает - Европа, а в первую очередь США являются главными спонсорами, наряду с арабскими странами, государства Палестина. Два миллиона человек на площади в полтора Мариуполя – что они там делают? Где они все трудятся? ХАМАС – это, наверное, самая оплачиваемая работа в Секторе Газа, а кто деньги платит? Откуда деньги? Вот оттуда!– Мы сказали, что Советский Союз создал Израиль, но не сказали, что Израиль создал ХАМАС как движение. Странная закономерность получается.– Говорят, что Израиль создал ХАМАС, чтобы расколоть палестинское движение на две части. Потому что в Рамалле президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас – это другое движение, ФАТХ. Поэтому и объявлять войну-то некому. Это как бы анклав, который не подчиняется центральному правительству Палестины. Но оружие, которое впрыснуто сейчас в ХАМАС – это и есть провокация войны. У Израиля вооружения достаточно, ему еще сейчас дадут. Не получится войны, если с одной стороны - на танках, а с другой стороны - на автоматах. Поэтому мы видим, что сейчас уровень ХАМАС поднялся: используют беспилотники, появились уже системы "Игла". Наверное, есть и противотанковые системы. И еще, может быть, что-то там есть.Нам остается только очень сожалеть о том, что все это происходит, и призывать обе стороны соблюдать хоть какие-то остатки человечности. Потому что иначе погибнет огромное количество мирных людей, а это недопустимо.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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