Молдавия отдаст порт Джурджулешты Румынии взамен на инвестиции

Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр

Румыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой, заявил 29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24