https://ukraina.ru/20231012/1050115517.html
Молдавия отдаст порт Джурджулешты Румынии взамен на инвестиции
Молдавия отдаст порт Джурджулешты Румынии взамен на инвестиции - 12.10.2023 Украина.ру
Молдавия отдаст порт Джурджулешты Румынии взамен на инвестиции
Вопрос покупки Румынией молдавского порта "Джурджулешты" должен решить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), заявила президент Молдавии Майя Санду. Об сообщили 12 октября журналисты NewsMaker
2023-10-12T10:55
2023-10-12T10:55
2023-10-12T10:55
новости
молдавия
зарубежье
румыния
порт
ебрр
украина
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Санду прокомментировала слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что румынские власти хотят купить у ЕБРР управление портом в Джурджулештах.Санду подчеркнула важность порта в экспорте украинской продукции.29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24 заявил, что Румыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой.Чолаку заявил, что министр транспорта Румынии уже провёл переговоры с ЕБРР, теперь румынское правительство ждёт ответ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, молдавия, зарубежье, румыния, порт, ебрр, украина
Новости, Молдавия, Зарубежье, Румыния, порт, ЕБРР, Украина
Молдавия отдаст порт Джурджулешты Румынии взамен на инвестиции
Вопрос покупки Румынией молдавского порта "Джурджулешты" должен решить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), заявила президент Молдавии Майя Санду. Об сообщили 12 октября журналисты NewsMaker
Санду прокомментировала слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что румынские власти хотят купить у ЕБРР управление портом в Джурджулештах.
"Как я уже сказала, этим портом сейчас управляет ЕБРР, соответственно, решение должен принять банк. Но перед этим, чтобы обсуждать инвестиции из Румынии, нам необходимо прояснить эти вещи. Мы хотим видеть увеличение инвестиций из Румынии в Молдову", — сказала президент.
Санду подчеркнула важность порта в экспорте украинской продукции.
29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24 заявил, что Румыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой.
Чолаку заявил, что министр транспорта Румынии уже провёл переговоры с ЕБРР, теперь румынское правительство ждёт ответ.