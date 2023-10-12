Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios - 12.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231012/1050112747.html
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios - 12.10.2023 Украина.ру
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
Власти Израиля и Египта создадут коридор для безопасного выхода из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает портал Axios
2023-10-12T08:33
2023-10-12T08:34
новости
израиль
египет
сектор газа
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102891/44/1028914453_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_72fa43e907de450e7ee461ba137fd49c.jpg
"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного выхода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - говорится в сообщении.По данным источника портала, сейчас в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан. В их числе - работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.В настоящее время сектор Газа находится в полной блокаде Израиля – он лишён поступления воды, электроэнергии, медикаментов, продуктов. Египет отказывается открывать коридоры для палестинских беженцев из Газы.Ранее сообщалось о том, что израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи.
https://ukraina.ru/20231011/1050091176.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102891/44/1028914453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b99d85198e7804a7b74244bb86afe09a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, египет, сектор газа, война
Новости, Израиль, Египет, сектор Газа, война

Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios

08:33 12.10.2023 (обновлено: 08:34 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Израиля и Египта создадут коридор для безопасного выхода из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает портал Axios
"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного выхода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - говорится в сообщении.
По данным источника портала, сейчас в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан. В их числе - работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.
В настоящее время сектор Газа находится в полной блокаде Израиля – он лишён поступления воды, электроэнергии, медикаментов, продуктов. Египет отказывается открывать коридоры для палестинских беженцев из Газы.
Ранее сообщалось о том, что израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 14:46
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАСПервая реакция многих альтернативно-одарённых персонажей на события в Израиле была незамысловатой. Как сказал бывший журналист Айдер Муждабаев*: "Путин напал на Израиль"
 
НовостиИзраильЕгипетсектор Газавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших в конфликте израильских военных возросло до 220 - ЦАХАЛ
08:54Российские военные уничтожили передовые пункты управления ВСУ
08:40Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
08:33Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
08:22Взрыв повредил склады в припортовой зоне на юге Одесской области
08:11Путин отметил активное развитие отношений России и КНДР
08:09Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
08:00Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики
07:53Трамп назвал Байдена "посмешищем", оккупировавшим Белый дом
07:42Посол Израиля оценил возможную роль РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта
07:30Упавшие на частный дом под Белгородом обломки БПЛА убили ребёнка - Гладков
07:23"Профнепригоден": депутат Госдумы придумал наказание для релокантов
07:12Западные чиновники настаивают на отправке российских активов Украине – Washington Post
07:00Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times
06:34Деньги, выборы и конец войны. Как Зеленский съездил в Европу
06:31Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 1200 палестинцев - AFP
06:15Эксперт Фененко объяснил, почему американская "заморозка" на Украине обернется поражением для РФ
06:12"У нас много страхов". Зеленский перестал быть героем на Западе и объявил о "последней стадии войны"
06:08Вашингтон может "легко и быстро" остановить кровопролитие на Украине - посол России в США
05:47Пётр Скоробогатый: Пока у США возникла серьезная проблема, Россия начала многоплановое наступление на ВСУ
Лента новостейМолния