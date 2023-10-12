https://ukraina.ru/20231012/1050112747.html
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios - 12.10.2023 Украина.ру
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
Власти Израиля и Египта создадут коридор для безопасного выхода из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает портал Axios
2023-10-12T08:33
2023-10-12T08:33
2023-10-12T08:34
новости
израиль
египет
сектор газа
война
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"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного выхода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - говорится в сообщении.По данным источника портала, сейчас в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан. В их числе - работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.В настоящее время сектор Газа находится в полной блокаде Израиля – он лишён поступления воды, электроэнергии, медикаментов, продуктов. Египет отказывается открывать коридоры для палестинских беженцев из Газы.Ранее сообщалось о том, что израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, египет, сектор газа, война
Новости, Израиль, Египет, сектор Газа, война
Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios
08:33 12.10.2023 (обновлено: 08:34 12.10.2023)
Власти Израиля и Египта создадут коридор для безопасного выхода из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает портал Axios
"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного выхода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - говорится в сообщении.
По данным источника портала, сейчас в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан. В их числе - работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.
В настоящее время сектор Газа находится в полной блокаде Израиля – он лишён поступления воды, электроэнергии, медикаментов, продуктов. Египет отказывается открывать коридоры для палестинских беженцев из Газы.
Ранее сообщалось о том, что израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи.