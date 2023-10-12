https://ukraina.ru/20231012/1050112747.html

Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios

Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios - 12.10.2023 Украина.ру

Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев – Axios

Власти Израиля и Египта создадут коридор для безопасного выхода из сектора Газа американцев и других иностранных граждан. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщает портал Axios

2023-10-12T08:33

2023-10-12T08:33

2023-10-12T08:34

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"Израиль и Египет достигли принципиального согласия по созданию безопасного выхода из Газы для американцев и других иностранных граждан", - говорится в сообщении.По данным источника портала, сейчас в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан. В их числе - работники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты.В настоящее время сектор Газа находится в полной блокаде Израиля – он лишён поступления воды, электроэнергии, медикаментов, продуктов. Египет отказывается открывать коридоры для палестинских беженцев из Газы.Ранее сообщалось о том, что израильские удары по сектору Газа привели к гибели уже более 1200 человек, ранения получили порядка 5,6 тысячи.

https://ukraina.ru/20231011/1050091176.html

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новости, израиль, египет, сектор газа, война