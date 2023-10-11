Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий

"Такое требование автоматически исключает [всех членов партии] без разбора, не делая различия между теми членами партии, которые активно способствовал незаконным действиям, приписываемым политической партии, и теми, кто соблюдал нейтралитет.

Ограничение затрагивает большую группу лиц, возлагая на них коллективную ответственность за нелегитимную деятельность партии, к которой они принадлежат, поэтому лишены индивидуализации и, следовательно, это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу", – говорится в заключении комиссии.