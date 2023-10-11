https://ukraina.ru/20231011/1050102944.html
Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий
Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий - 11.10.2023 Украина.ру
Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий
Документ противоречит принципу соразмерности, говорится в заключении Венецианской комиссии. Документ опубликован на сайте организации
2023-10-11T18:03
2023-10-11T18:03
2023-10-11T18:03
новости
новости украины
венецианская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/38/1029323880_0:129:3219:1940_1920x0_80_0_0_679e3a94d795dfdc340b2308591cb610.jpg
Украина намерена запретить на 10 лет участие в управлении государством членам политических партий, деятельность которых оказалась под запретом.По мнению членов Венецианской комиссии, предлагаемый к принятию документ "противоречит принципу соразмерности и может привести к необоснованным ограничениям".В связи с этим предлагается пересмотреть срок ограничения полномочий, а также создать перечень адекватных критериев индивидуальной оценки, которые бы позволили ограничить право быть избранным только для тех должностных лиц партий, чья деятельность поставила под угрозу национальную безопасность и целостность демократического государства.В октябре 2022 года по инициативе Службы безопасности Украины оказались под запретом 12 партий: "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), Компартия Украины, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", Партия справедливости и развития, "Русь единая", Прогрессивная социалистическая партия. По мнению СБУ, они якобы имеют пророссийскую ориентацию.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/38/1029323880_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_a584605d12431f866e49668ba12c0301.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, венецианская комиссия
Украине запретили принимать без правок закон о депутатах из неугодных партий
Документ противоречит принципу соразмерности, говорится в заключении Венецианской комиссии. Документ опубликован на сайте организации
Украина намерена запретить на 10 лет участие в управлении государством членам политических партий, деятельность которых оказалась под запретом.
"Такое требование автоматически исключает [всех членов партии] без разбора, не делая различия между теми членами партии, которые активно способствовал незаконным действиям, приписываемым политической партии, и теми, кто соблюдал нейтралитет.
Ограничение затрагивает большую группу лиц, возлагая на них коллективную ответственность за нелегитимную деятельность партии, к которой они принадлежат, поэтому лишены индивидуализации и, следовательно, это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу", – говорится в заключении комиссии.
По мнению членов Венецианской комиссии, предлагаемый к принятию документ "противоречит принципу соразмерности и может привести к необоснованным ограничениям".
В связи с этим предлагается пересмотреть срок ограничения полномочий, а также создать перечень адекватных критериев индивидуальной оценки, которые бы позволили ограничить право быть избранным только для тех должностных лиц партий, чья деятельность поставила под угрозу национальную безопасность и целостность демократического государства.
"Венецианская комиссия считает, что законопроект не следует принимать, поскольку это противоречит принципам представительной демократии и верховенства закона", – говорится в тексте решения.
В октябре 2022 года по инициативе Службы безопасности Украины оказались под запретом 12 партий: "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), Компартия Украины, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", Партия справедливости и развития, "Русь единая", Прогрессивная социалистическая партия. По мнению СБУ, они якобы имеют пророссийскую ориентацию.