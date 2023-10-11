https://ukraina.ru/20231011/1050101576.html

Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России

Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России - 11.10.2023 Украина.ру

Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России

Венецианская комиссия опубликовала заключение на закон Украины о национальных меньшинствах. МИД России назвал проделанную работу косметической и подверг ее критике, говорится на сайте ведомства

2023-10-11T17:28

2023-10-11T17:28

2023-10-11T17:28

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венецианская комиссия

мария захарова

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9 октября Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) опубликовала текст нового заключения по украинскому закону о национальных меньшинствах. Оно выпущено в связи с недавно принятыми Верховной Радой поправками, нацелеными на то, чтобы создать условия для якобы "надлежащего" соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.Заключение комиссии указало вновь на необходимость доработки закона. В частности, слишком размыто понятие "специализированного книжного магазина" и отсутствует определенность относительно официальных надписей и информации на языке меньшинств. Кроме этого беспокоит, что не определены четкие критерии поселений меньшинств и состава их центров.Отдельным пунктом Венецианская комиссия указала на слишком затянутый процесс отказа от русского языка:Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Венецианская комиссия "приветствует" лишь некие косметические улучшения, отмечает незначительные "недоработки", но не ставит под сомнение главного – правомерности закрепленного в законе принципа ограничений в отношении русского языка.Представитель МИДа подчеркивает, что это говорит о том, что "ушел в прошлое авторитет Венецианской комиссии как некогда уважаемой консультативной структуры, претендовавшей на беспристрастность".

https://ukraina.ru/20231004/1049898785.html

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