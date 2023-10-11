Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России - 11.10.2023 Украина.ру
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Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России
Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России - 11.10.2023 Украина.ру
Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России
Венецианская комиссия опубликовала заключение на закон Украины о национальных меньшинствах. МИД России назвал проделанную работу косметической и подверг ее критике, говорится на сайте ведомства
2023-10-11T17:28
2023-10-11T17:28
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новости украины
венецианская комиссия
мария захарова
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9 октября Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) опубликовала текст нового заключения по украинскому закону о национальных меньшинствах. Оно выпущено в связи с недавно принятыми Верховной Радой поправками, нацелеными на то, чтобы создать условия для якобы "надлежащего" соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.Заключение комиссии указало вновь на необходимость доработки закона. В частности, слишком размыто понятие "специализированного книжного магазина" и отсутствует определенность относительно официальных надписей и информации на языке меньшинств. Кроме этого беспокоит, что не определены четкие критерии поселений меньшинств и состава их центров.Отдельным пунктом Венецианская комиссия указала на слишком затянутый процесс отказа от русского языка:Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Венецианская комиссия "приветствует" лишь некие косметические улучшения, отмечает незначительные "недоработки", но не ставит под сомнение главного – правомерности закрепленного в законе принципа ограничений в отношении русского языка.Представитель МИДа подчеркивает, что это говорит о том, что "ушел в прошлое авторитет Венецианской комиссии как некогда уважаемой консультативной структуры, претендовавшей на беспристрастность".
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новости, новости украины, венецианская комиссия, мария захарова
Новости, Новости Украины, Венецианская комиссия, Мария Захарова

Венецианская комиссия наводит лоск в законе Украины о нацменьшинствах, а главного не видит – МИД России

17:28 11.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Венецианская комиссия опубликовала заключение на закон Украины о национальных меньшинствах. МИД России назвал проделанную работу косметической и подверг ее критике, говорится на сайте ведомства
9 октября Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы) опубликовала текст нового заключения по украинскому закону о национальных меньшинствах. Оно выпущено в связи с недавно принятыми Верховной Радой поправками, нацелеными на то, чтобы создать условия для якобы "надлежащего" соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
Заключение комиссии указало вновь на необходимость доработки закона. В частности, слишком размыто понятие "специализированного книжного магазина" и отсутствует определенность относительно официальных надписей и информации на языке меньшинств. Кроме этого беспокоит, что не определены четкие критерии поселений меньшинств и состава их центров.
Отдельным пунктом Венецианская комиссия указала на слишком затянутый процесс отказа от русского языка:
"Заключительные и переходные положения – законные ограничения использования русского языка растянуты на слишком длительный период", – говорится в заключении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Венецианская комиссия "приветствует" лишь некие косметические улучшения, отмечает незначительные "недоработки", но не ставит под сомнение главного – правомерности закрепленного в законе принципа ограничений в отношении русского языка.

"Представители этой структуры прямо утверждают, что ограничения в отношении русского языка, то есть – если называть вещи своими именами – дискриминация, являются результатом якобы имеющей место "российской агрессии", и выступают лишь за то, чтобы эти меры действовали не столь долго. То, что на протяжении более семи лет народ Донбасса обстреливался киевским режимом только потому, что тот хотел сохранить свою культурную идентичность, которая формировалась веками и была закреплена в правовом поле, на Западе никто не хочет знать", – подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа подчеркивает, что это говорит о том, что "ушел в прошлое авторитет Венецианской комиссии как некогда уважаемой консультативной структуры, претендовавшей на беспристрастность".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает БерлинНемецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
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