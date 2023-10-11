https://ukraina.ru/20231011/1050101106.html

Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"

Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем" - 11.10.2023 Украина.ру

Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"

Проводники антироссийской политики оказались заложниками своих несбыточных надежд. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-11T17:26

2023-10-11T17:26

2023-10-11T17:26

новости

владимир путин

президент

российский газ

сжиженный природный газ

северный поток-2

северный поток

турецкий поток

газопровод

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050097629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06f302c95521260e55aa6bf41429cfb9.jpg

Российский лидер подверг критике Евросоюз за недальновидную политику в отношении России. При этом Путин не стал отрицать наличие проблем в российской экономике и отдельных её отраслях, отметив, что они преодолеваются."Зачем создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем. Уже всем понятно, и им всем понятно. Но нет! Забрались в эту колею, и по этой колее дальше шуруют, мля. Уже без всякого анализа происходящих событий и без анализа того, что произойдёт ближайшее время", - сказал Путин. - "Мы видим перспективы. Мы знаем, что делать".Он также отметил, что те партнёры России, которые продолжают с ней сотрудничать, получают огромные конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто приоритетом выбрал нанесение вреда России. Путин провёл такую аналогию: "Назло кондуктору - куплю билет и не поеду".Президент России выразил непонимание отказа Евросоюза от приобретения недорогого российского газа по "недовзорванному" морскому газопроводу "Северный поток 2". Путин заметил, что сжиженный российский газ ЕС поступает, газ по наземному трубопроводу через Украину – тоже, и российский газе через черноморский "Турецкий поток" тоже оказывается в Европе.

https://ukraina.ru/20231010/1050063094.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, президент, российский газ, сжиженный природный газ, северный поток-2, северный поток, турецкий поток, газопровод, инфраструктура, энергетика, ес, украина-ес, украина, транзит, антироссийские санкции, турция