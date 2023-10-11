Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем" - 11.10.2023 Украина.ру
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Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"
Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем" - 11.10.2023 Украина.ру
Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"
Проводники антироссийской политики оказались заложниками своих несбыточных надежд. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-11T17:26
2023-10-11T17:26
новости
владимир путин
президент
российский газ
сжиженный природный газ
северный поток-2
северный поток
турецкий поток
газопровод
инфраструктура
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Российский лидер подверг критике Евросоюз за недальновидную политику в отношении России. При этом Путин не стал отрицать наличие проблем в российской экономике и отдельных её отраслях, отметив, что они преодолеваются."Зачем создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем. Уже всем понятно, и им всем понятно. Но нет! Забрались в эту колею, и по этой колее дальше шуруют, мля. Уже без всякого анализа происходящих событий и без анализа того, что произойдёт ближайшее время", - сказал Путин. - "Мы видим перспективы. Мы знаем, что делать".Он также отметил, что те партнёры России, которые продолжают с ней сотрудничать, получают огромные конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто приоритетом выбрал нанесение вреда России. Путин провёл такую аналогию: "Назло кондуктору - куплю билет и не поеду".Президент России выразил непонимание отказа Евросоюза от приобретения недорогого российского газа по "недовзорванному" морскому газопроводу "Северный поток 2". Путин заметил, что сжиженный российский газ ЕС поступает, газ по наземному трубопроводу через Украину – тоже, и российский газе через черноморский "Турецкий поток" тоже оказывается в Европе.
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новости, владимир путин, президент, российский газ, сжиженный природный газ, северный поток-2, северный поток, турецкий поток, газопровод, инфраструктура, энергетика, ес, украина-ес, украина, транзит, антироссийские санкции, турция
Новости, Владимир Путин, президент, российский газ, сжиженный природный газ, Северный поток-2, Северный поток, турецкий поток, газопровод, инфраструктура, энергетика, ЕС, Украина-ЕС, Украина, транзит, антироссийские санкции, Турция

Путин: Запад создал себе проблемы в надежде на крах России, "но мы уже не рухнем"

17:26 11.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Проводники антироссийской политики оказались заложниками своих несбыточных надежд. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подверг критике Евросоюз за недальновидную политику в отношении России. При этом Путин не стал отрицать наличие проблем в российской экономике и отдельных её отраслях, отметив, что они преодолеваются.
"Зачем создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем. Уже всем понятно, и им всем понятно. Но нет! Забрались в эту колею, и по этой колее дальше шуруют, мля. Уже без всякого анализа происходящих событий и без анализа того, что произойдёт ближайшее время", - сказал Путин. - "Мы видим перспективы. Мы знаем, что делать".
Он также отметил, что те партнёры России, которые продолжают с ней сотрудничать, получают огромные конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто приоритетом выбрал нанесение вреда России. Путин провёл такую аналогию: "Назло кондуктору - куплю билет и не поеду".
Президент России выразил непонимание отказа Евросоюза от приобретения недорогого российского газа по "недовзорванному" морскому газопроводу "Северный поток 2". Путин заметил, что сжиженный российский газ ЕС поступает, газ по наземному трубопроводу через Украину – тоже, и российский газе через черноморский "Турецкий поток" тоже оказывается в Европе.
Северный поток-2
Вчера, 16:19
Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"В ходе четырёх заседаний Совбеза ООН российская делегация намерена выяснить обстоятельства терактов на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге 10 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
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