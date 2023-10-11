"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
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"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине
"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине
Мобилизация на Украине будет ужесточаться. Об этом сообщил 11 октября бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем телеграм-канале
2023-10-11T09:42
2023-10-11T09:42
мобилизация
николай азаров
украина
новости
солдат
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"Мобилизация в Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит солдат "на передке" растет. Страна испытывает трудности с пополнением войск. А протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Более того, лето обернулось стратегическим поражением ВСУ и Киеву придется мобилизовать еще больше солдат", - написал Азаров.По его словам, молодежь сегодня готова на все, чтобы избежать мобилизации. Мотивация воевать у граждан Украины снизилась, "киевскому режиму потребуется больше людей в "заградотряды" и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами".На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, подписан указ президента о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Накануне представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.
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мобилизация, николай азаров, украина, новости, солдат
мобилизация, Николай Азаров, Украина, Новости, солдат

"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине

09:42 11.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Мобилизация на Украине будет ужесточаться. Об этом сообщил 11 октября бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Мобилизация в Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит солдат "на передке" растет. Страна испытывает трудности с пополнением войск. А протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Более того, лето обернулось стратегическим поражением ВСУ и Киеву придется мобилизовать еще больше солдат", - написал Азаров.
По его словам, молодежь сегодня готова на все, чтобы избежать мобилизации.
Мотивация воевать у граждан Украины снизилась, "киевскому режиму потребуется больше людей в "заградотряды" и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами".
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, подписан указ президента о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Накануне представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.
7 октября, 14:31
Нацполиция Украины раскрыла схему уклонения от мобилизацииУклонявшимся от мобилизации предлагали за доллары США оформить документы о наличии несовершеннолетних детей, что давало право выезда за границу. Об этом 7 октября проинформировала Нацполиция Украины.
 
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