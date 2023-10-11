https://ukraina.ru/20231011/1050081819.html

"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине

"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине - 11.10.2023 Украина.ру

"Дефицит военных растет": Азаров анонсировал ужесточение мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине будет ужесточаться. Об этом сообщил 11 октября бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем телеграм-канале

2023-10-11T09:42

2023-10-11T09:42

2023-10-11T09:42

мобилизация

николай азаров

украина

новости

солдат

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"Мобилизация в Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит солдат "на передке" растет. Страна испытывает трудности с пополнением войск. А протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Более того, лето обернулось стратегическим поражением ВСУ и Киеву придется мобилизовать еще больше солдат", - написал Азаров.По его словам, молодежь сегодня готова на все, чтобы избежать мобилизации. Мотивация воевать у граждан Украины снизилась, "киевскому режиму потребуется больше людей в "заградотряды" и для наблюдения за отправленными на фронт "добровольцами".На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, подписан указ президента о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Накануне представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.

https://ukraina.ru/20231007/1049986263.html

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мобилизация, николай азаров, украина, новости, солдат