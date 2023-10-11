Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор
06:38 11.10.2023 (обновлено: 06:39 11.10.2023)
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщает в своём телеграм-канале
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.