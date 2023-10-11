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Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор

Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор - 11.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-11T06:38

2023-10-11T06:38

2023-10-11T06:39

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"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

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новости, россия, брянская область, бпла, всу, пво