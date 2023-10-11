Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор - 11.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор
Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор - 11.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-11T06:38
2023-10-11T06:39
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"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
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новости, россия, брянская область, бпла, всу, пво
Новости, Россия, Брянская область, БПЛА, ВСУ, ПВО

Российская ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских БПЛА – губернатор

06:38 11.10.2023 (обновлено: 06:39 11.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщает в своём телеграм-канале
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
 
НовостиРоссияБрянская областьБПЛАВСУПВО
 
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