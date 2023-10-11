Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов - 11.10.2023 Украина.ру
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Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов
Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов - 11.10.2023 Украина.ру
Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов
Празднование 80-летия освобождения самой северной провинции Норвегии от нацистов в 2024 году в качестве приглашённой стороны посетит президент Украины Владимир Зеленский, представители России не приглашены. Об этом со ссылкой на главу областного совета Восточного Финнмарка Ханса-Якоба Бёно сообщает газета Verdens gang
2023-10-11T03:37
2023-10-11T03:37
новости
норвегия
россия
великая отечественная война
украина
владимир зеленский
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Россию пять лет назад приглашали на празднование 75-летия освобождения Восточного Финнмарка, но в этот раз власти региона посчитали это невозможным из-за того, "как Россия поступила по отношению к соседней стране".По его словам, первое советское подразделение, прибывшее в Киркенес в октябре 1944 года, возглавлял именно украинский офицер.Восточный Финнмарк был освобождён в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года. Тогда войска Карельского фронта и Северного флота разбили 19-й горно-егерский корпус вермахта и выбили гитлеровских нацистов из Заполярья.
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новости, норвегия, россия, великая отечественная война, украина, владимир зеленский
Новости, Норвегия, Россия, Великая Отечественная война, Украина, Владимир Зеленский

Норвегия пригласит Зеленского на 80-летие освобождения северной провинции от нацистов

03:37 11.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Празднование 80-летия освобождения самой северной провинции Норвегии от нацистов в 2024 году в качестве приглашённой стороны посетит президент Украины Владимир Зеленский, представители России не приглашены. Об этом со ссылкой на главу областного совета Восточного Финнмарка Ханса-Якоба Бёно сообщает газета Verdens gang
Россию пять лет назад приглашали на празднование 75-летия освобождения Восточного Финнмарка, но в этот раз власти региона посчитали это невозможным из-за того, "как Россия поступила по отношению к соседней стране".
"От имени областного совета Финнмарка я скоро приглашу президента Украины Владимира Зеленского на 80-летие освобождения Восточного Финнмарка. Так мы выразим свою благодарность также украинским солдатам, которые пролили кровь за освобождение Восточного Финнмарка, их потомкам и их родине, Украине", - заявил Бёно.
По его словам, первое советское подразделение, прибывшее в Киркенес в октябре 1944 года, возглавлял именно украинский офицер.
Восточный Финнмарк был освобождён в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года. Тогда войска Карельского фронта и Северного флота разбили 19-й горно-егерский корпус вермахта и выбили гитлеровских нацистов из Заполярья.
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