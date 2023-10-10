"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире - 10.10.2023 Украина.ру
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"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире
"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире - 10.10.2023 Украина.ру
"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире
В создании напряжённости в мире и в эскалации палестино-израильского конфликта виноваты западные страны, заявил 10 октября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании
2023-10-10T15:05
2023-10-10T15:05
новости
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
сша
запад
джо байден
олаф шольц
эммануэль макрон
ближний восток
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США и Брюссель "наводнили оружием Украину", а руководство Украины "взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока". Сегодня это оружие стреляет и в Палестине, и в Израиле, отметил Володин.Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении обвинил России в том, что ей выгодна эскалации конфликта. Тогда, по его мнению, "новый источник боли и страданий ослабит мировое единство, добавит расколов и противоречий и этим поможет России уничтожать свободу в Европе". Однако ряд СМИ опубликовал информацию о том, что западное оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем фактом, что американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, оружия в регионе "достаточно много".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы - "воровали всё, что плохо лежит", пояснил он."Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва [из Киева. - укр.]", - написал Медведев.
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новости, россия, государственная дума рф, вячеслав володин, сша, запад, джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, ближний восток, израиль, палестина, конфликт, эскалация
Новости, Россия, Государственная дума РФ, Вячеслав Володин, США, Запад, Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Ближний Восток, Израиль, Палестина, конфликт, эскалация

"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире

15:05 10.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В создании напряжённости в мире и в эскалации палестино-израильского конфликта виноваты западные страны, заявил 10 октября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании
США и Брюссель "наводнили оружием Украину", а руководство Украины "взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока". Сегодня это оружие стреляет и в Палестине, и в Израиле, отметил Володин.

"Поэтому, когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц. Вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", - сказал Володин.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении обвинил России в том, что ей выгодна эскалации конфликта. Тогда, по его мнению, "новый источник боли и страданий ослабит мировое единство, добавит расколов и противоречий и этим поможет России уничтожать свободу в Европе".
Однако ряд СМИ опубликовал информацию о том, что западное оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем фактом, что американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, оружия в регионе "достаточно много".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы - "воровали всё, что плохо лежит", пояснил он.
"Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва [из Киева. - укр.]", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 16:07
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в ИзраилеОружие стран НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 9 октября в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияГосударственная дума РФВячеслав ВолодинСШАЗападДжо БайденОлаф ШольцЭммануэль МакронБлижний ВостокИзраильПалестинаконфликтэскалация
 
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