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"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире

"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире - 10.10.2023 Украина.ру

"Наводнили оружием Украину": Володин назвал виновных в создании напряжённости в мире

В создании напряжённости в мире и в эскалации палестино-израильского конфликта виноваты западные страны, заявил 10 октября спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании

2023-10-10T15:05

2023-10-10T15:05

2023-10-10T15:05

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США и Брюссель "наводнили оружием Украину", а руководство Украины "взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока". Сегодня это оружие стреляет и в Палестине, и в Израиле, отметил Володин.Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении обвинил России в том, что ей выгодна эскалации конфликта. Тогда, по его мнению, "новый источник боли и страданий ослабит мировое единство, добавит расколов и противоречий и этим поможет России уничтожать свободу в Европе". Однако ряд СМИ опубликовал информацию о том, что западное оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем фактом, что американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, оружия в регионе "достаточно много".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что "коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы - "воровали всё, что плохо лежит", пояснил он."Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва [из Киева. - укр.]", - написал Медведев.

https://ukraina.ru/20231009/1050029426.html

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новости, россия, государственная дума рф, вячеслав володин, сша, запад, джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, ближний восток, израиль, палестина, конфликт, эскалация