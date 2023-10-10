https://ukraina.ru/20231010/1050056715.html
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака - 10.10.2023 Украина.ру
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
Глава МИД Ирака об этом заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел России
2023-10-10T14:19
2023-10-10T14:19
2023-10-10T14:19
новости
ирак
палестина
израиль
военная эскалация
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Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве."Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн в ходе переговоров, которые транслировал МИД России на своем сайте.Хусейн высказал опасение, что продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства.По мнению главы иракской дипломатии, чтобы "остановить эти боевые действия, и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва поддерживает отношения как с Израилем, так и с Палестиной, и продолжает искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта.
https://ukraina.ru/20231010/1050038821.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирак, палестина, израиль, военная эскалация, расширение
Новости, Ирак, Палестина, Израиль, военная эскалация, расширение
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
Глава МИД Ирака об этом заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел России
Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн в ходе переговоров, которые транслировал МИД России на своем сайте.
Хусейн высказал опасение, что продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства.
По мнению главы иракской дипломатии, чтобы "остановить эти боевые действия, и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва поддерживает отношения как с Израилем, так и с Палестиной, и продолжает искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта.