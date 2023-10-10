Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака - 10.10.2023 Украина.ру
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Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака - 10.10.2023 Украина.ру
Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака
Глава МИД Ирака об этом заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел России
2023-10-10T14:19
2023-10-10T14:19
новости
ирак
палестина
израиль
военная эскалация
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Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве."Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн в ходе переговоров, которые транслировал МИД России на своем сайте.Хусейн высказал опасение, что продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства.По мнению главы иракской дипломатии, чтобы "остановить эти боевые действия, и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва поддерживает отношения как с Израилем, так и с Палестиной, и продолжает искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта.
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новости, ирак, палестина, израиль, военная эскалация, расширение
Новости, Ирак, Палестина, Израиль, военная эскалация, расширение

Палестино-израильский конфликт продлится "минимум дней десять" - глава МИД Ирака

14:19 10.10.2023
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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Глава МИД Ирака об этом заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел России
Ирак рассчитывает, что боевые действия не охватят соседние страны. Об этом 10 октября заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Мы считаем, что, к сожалению, военные действия, которые идут сейчас в Газе, могут продлиться 10 дней как минимум", - отметил Хусейн в ходе переговоров, которые транслировал МИД России на своем сайте.
Хусейн высказал опасение, что продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства.
По мнению главы иракской дипломатии, чтобы "остановить эти боевые действия, и чтобы найти справедливое решение палестинскому вопросу", необходимо международное вмешательство.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва поддерживает отношения как с Израилем, так и с Палестиной, и продолжает искать пути урегулирования палестино-израильского конфликта.
Тимур Сыртланов интервью
14:07
Тимур Сыртланов: Война Израиля и Палестины может стать катализатором Третьей мировойАрабы Европы могут мощно поддержать действия Палестины и Сектора Газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник, ветеран спецподразделений, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Тимур Сыртланов
 
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