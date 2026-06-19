https://ukraina.ru/20260619/19-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080407510.html

Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир

Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир - 19.06.2026 Украина.ру

Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T13:25

2026-06-19T13:25

2026-06-19T15:43

новороссия

донецкая народная республика

россия

михаил павлив

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Как фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам с инвалидностью. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по ДНР* Великие земляки. Борис Лавренёв: история создателя жанра советской героико-революционной драмы. Гость: Геннадий Шелестенко – заместитель председателя Херсонского регионального отделения Союза писателей России* Важный разговор. Безопасность, больницы и другие важные для Херсонщины вопросы. Гость: Игорь Кастюкевич - сенатор от Херсонской области* Политические итоги недели. Обзор основных политических событий за неделю. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Сибирские гастроли Донецкой академии музыки. Гость: Роман Качалов, ректор Донецкой Государственной Музыкальной Академии им. С. С. Прокофьева

новороссия

донецкая народная республика

россия

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2026

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецкая народная республика, россия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео