Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир - 19.06.2026 Украина.ру
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Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир
Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир - 19.06.2026 Украина.ру
Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.06.2026
2026-06-19T13:25
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михаил павлив
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Как фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам с инвалидностью. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по ДНР* Великие земляки. Борис Лавренёв: история создателя жанра советской героико-революционной драмы. Гость: Геннадий Шелестенко – заместитель председателя Херсонского регионального отделения Союза писателей России* Важный разговор. Безопасность, больницы и другие важные для Херсонщины вопросы. Гость: Игорь Кастюкевич - сенатор от Херсонской области* Политические итоги недели. Обзор основных политических событий за неделю. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Сибирские гастроли Донецкой академии музыки. Гость: Роман Качалов, ректор Донецкой Государственной Музыкальной Академии им. С. С. Прокофьева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссия, донецкая народная республика, россия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Россия, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир

13:25 19.06.2026 (обновлено: 15:43 19.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Как фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам с инвалидностью. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по ДНР
* Великие земляки. Борис Лавренёв: история создателя жанра советской героико-революционной драмы. Гость: Геннадий Шелестенко – заместитель председателя Херсонского регионального отделения Союза писателей России
* Важный разговор. Безопасность, больницы и другие важные для Херсонщины вопросы. Гость: Игорь Кастюкевич - сенатор от Херсонской области
* Политические итоги недели. Обзор основных политических событий за неделю. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Сибирские гастроли Донецкой академии музыки. Гость: Роман Качалов, ректор Донецкой Государственной Музыкальной Академии им. С. С. Прокофьева
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