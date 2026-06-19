https://ukraina.ru/20260619/19-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080407510.html
Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир
Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир - 19.06.2026 Украина.ру
Создатель советской героико-революционной драмы, больницы для Геническа. 19 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.06.2026
2026-06-19T13:25
2026-06-19T13:25
2026-06-19T15:43
новороссия
донецкая народная республика
россия
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Как фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам с инвалидностью. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по ДНР* Великие земляки. Борис Лавренёв: история создателя жанра советской героико-революционной драмы. Гость: Геннадий Шелестенко – заместитель председателя Херсонского регионального отделения Союза писателей России* Важный разговор. Безопасность, больницы и другие важные для Херсонщины вопросы. Гость: Игорь Кастюкевич - сенатор от Херсонской области* Политические итоги недели. Обзор основных политических событий за неделю. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Сибирские гастроли Донецкой академии музыки. Гость: Роман Качалов, ректор Донецкой Государственной Музыкальной Академии им. С. С. Прокофьева
новороссия
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080407387_44:0:1004:720_1920x0_80_0_0_e31357bed8060b6f1a7b602caa8d7858.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецкая народная республика, россия, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Россия, Михаил Павлив, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Как фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам с инвалидностью. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по ДНР
* Великие земляки. Борис Лавренёв: история создателя жанра советской героико-революционной драмы. Гость: Геннадий Шелестенко – заместитель председателя Херсонского регионального отделения Союза писателей России
* Важный разговор. Безопасность, больницы и другие важные для Херсонщины вопросы. Гость: Игорь Кастюкевич - сенатор от Херсонской области
* Политические итоги недели. Обзор основных политических событий за неделю. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. Сибирские гастроли Донецкой академии музыки. Гость: Роман Качалов, ректор Донецкой Государственной Музыкальной Академии им. С. С. Прокофьева