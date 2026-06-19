В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером - 19.06.2026 Украина.ру
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В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером
В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером - 19.06.2026 Украина.ру
В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером
судья Дарницкого районного суда Киева Елена Рудюк 12 июня 2026 приговорила 42-летнюю киевлянку Наталью Козаченко к 5 годам лишения свободы за "отрицание, оправдание российской агрессии" (статья 436-2 Уголовного кодекса Украины).
2026-06-19T13:40
2026-06-19T13:57
репрессии на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
сбу
tiktok
репрессии
война
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Основанием для такого решения стало заключение судебно-лингвистической экспертизы (эксперт Михайленко М. О.), вынесенное 12 марта 2025 года о том, что тексты с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского, размещённые Козаченко в соцсетях TikTok и Facebook* в ноябре и декабре 2024 года, "содержат информацию об оправдании вооружённой агрессии РФ".В приговоре суда также приводятся слова, за которые была осуждена мать несовершеннолетнего ребёнка:"Такое впечатление, что нет закрытых границ, что мужчин не вылавливают на улицах, и сотен тысяч флагов над могилами тоже нет"."Все забыли сорванные переговоры в 2022, и готовы отдавать свои жизни за коррупционеров в "зелёном камзольчике""Ваш святой лидер за годы войны, которую он так и не объявил, не наладил производство оружия, армия живёт за донаты, ведь ваш "лидер" разокрал кредиты, по которым даже вашим внукам не расплатиться, потерял более 20% территории и загубил сотни тысяч людей, а теперь позорится на международной политической арене, и вы хлопаете в ладоши"."Вас правда не смущает концлагерь под жёлто-голубым флагом? Телевидение под контролем, оппозиции нет, блогеров, которые не поддерживают это мракобесие, сажают в тюрьму, журналистов отправляют за радугу"."Война не объявлена, но и выборы не проводятся. Инфоволны ботоферм выдаются за общественную поддержку и "высокие рейтинги".Другой тест, который стал поводом для обвинительного приговора Наталье, таков:"Хочу обратиться к Зеленскому. Такого президента нам больше не нужно, такого президента пусть больше не будет. Ты единственный похоронил столько людей, ты единственный, кто это сделал! Я за тебя голосовала в натуре, но сейчас хочу сказать: Вова, пора убегать! Я хотела сказать: Вова, пора убегать! А Трамп будет тебе помогать!"По мнению экспертизы и суда, "эти сообщения оправдывают российскую агрессию, также прямо обвиняют президента Украины в гибели людей, что исключает настоящего виновника — Россию. Это искажение реальности, поскольку войну инициировала РФ, а Украина только защищается". По логике суда, критика одной стороны противостояния равнозначна поддержке другой стороны.Женщина не признала свою вину и будет подавать апелляцию.Согласно решения Дарницкого суда, Козаченко будет задержана после вступления приговора в законную силу, то есть, после решения суда апелляционной инстанции (сейчас она находится на свободе).17 июня 2026 Наталья Козаченко, осуждённая на Украине за критику президента Зеленского, записала видео, в котором просит разгласить обстоятельства её уголовного дела, обращается за поддержкой к правозащитникам и предупреждает, что те, кто критикует украинские власти, могут завтра оказаться за решёткой."Это я, та самая 42-летняя мать-одиночка, которую карманный суд Зеленского приговорил к 5 годам лишения свободы. Эта ситуация настолько неправдоподобная и абсурдная, что даже симпатизатны Зеленского говорят, что это неправда, это фейк, вы это придумали. И потрясает формулировка судей на "лексусах" с прокурорами на "лексусах", защищающих руку, которая их кормит. Знаете, как звучит? "Острая критика действующей власти автоматически означает оправдание российской агрессии". Это как? В материалах дела есть видео, в которых я остро осуждаю войну, не агрессию российскую, а войну России с Украиной, и даю оценку этим действиям. Но в материалах дела это видео есть, а в приговоре ни одной цитаты из него нет. Вместо этого — вырванные из контекста цитаты блогера Лисовского. У него была знаменитая песня "Вова, пора тикать", "Дональд, е…ь их, б…ь", где есть слова про Зеленского — "ты похоронил столько людей". Это даже не мои слова. Я записала видео под эту песню, эта песня шла фоном, и эти слова сейчас везде выдаются за мои. И они говорят, что этими словами из чужой песни, которую я запостила в ТикТоке, потому что это был тренд, я поддерживаю Путина.А говорю я это для того, чтобы каждый из вас понимал, что в своем посте я иронично назвала режим Зеленского концлагерем. За это меня посадили. В чем я была не права? Если вы выскажете открытое неудовлетворение его политикой, его коррупцией, они завтра обвинят вас в том, что вы поддерживаете Путина и оправдываете войну. Я очень прошу разглашения этого дела, потому что это очень важно, завтра на моем месте любой из вас может оказаться, и вы так же ничего не докажете, вас не будут слушать, будут перевирать каждое ваше слово и выдавать вас за агента Кремля. Мне нужны правозащитные организации, мы подаем апелляцию, мне нужна огласка, у меня маленький ребенок, у меня мама-пенсионер и я действовала в правовом поле. Понимаете, я никогда в жизни, нигде, ни сном, ни духом не поддерживала войну России против Украины. Но я сказала — то, что они делают, мы не должны не замечать. И если вы сделаете так же, с вами так же расправятся, как и со мной. Мне важно, чтобы меня судили по закону. Судите меня за то, что я оскорбила Зеленского, его скумбрию, которая "Картье" себе и "Бугатти" покупает. Судите меня за это, но не за поддержку Путина".Проблема только в том, что оппоненты киевской власти уже находятся в тюрьме или в эмиграции, а штатные украинские правозащитники в лучшем случае в ответ на её призывы промолчат или в очередной раз заявят об "особой ситуации в связи с российской агрессией". Так омбудсмен Лубинец, который ежедневно в своих соцсетях сообщает о нарушения прав человека в России, ситуацию Козаченко проигнорировал.Адвокат Натальи, Евгений Пугачёв, назвал этот приговор для Козаченко "самым чёрным" приговором за всю его адвокатскую карьеру."Вчера получил для своей клиентки с маленьким ребенком "самый черный" приговор в своей жизни и за всю мою адвокатскую карьеру (свидетельство у меня с 1996 года). Я воспринимаю власть через призму качества судебных решений. Дело политическое. Такие судебные решения спускаются сверху. Основной вывод — критика власти и президента во время войны "автоматически" является поддержкой вооруженной агрессии России. Я скажите мне, что приговор идет не с самого верха".Правда стандартно сравнил происходящее с "советским бредом", "Сталиным" и удивился, как такое может происходить со страной, идущей в ЕС. С "Гитлером" и "Гестапо" политические преследования сравнивать почему-то не принято. Это идеологическая рамка, в которой более-менее позволено высказываться, чтобы тебя не назначили "агентом Кремля". И то, среди сотен комментариев в его соцсетях — множество о том, что адвокат несет чушь, ведь срок дали "пророссийской активистке". Адвокату задают вопрос: "Вы что, сторонник россиян и их идеологии"? (комментатор воспроизводит расистский дискурс о серой массе россиян-рабов, которые тотально придерживаются одной единственной идеологии).Правда есть и другие комментарии:"Это уже официально диктатура?""Если бы я знал в 1991 году, до чего мы доживем сегодня, клянусь, уехал бы в Сахару к бедуинам и был бы счастлив".Дело Козаченко, к сожалению, не единственное.Статья 436-2 была внесена в УК 3 марта 2022 года. С тех пор Служба безопасности Украины, согласно данным украинской прокуратуры, открыла 4 818 уголовных дел по этой статье, сообщила о подозрении 1 610 гражданам (они стали политически преследуемым), направила в суд 2 167 обвинительных актов, а украинские суды приняли 175 решений о содержании виновных в "отрицании" под стражей и вынесли, согласно Реестру судебных решений, 1 301 приговор (эти люди стали политическими заключенными). Апелляционные суды за это время вынесли 909 "определений по жалобам осуждённых по этой статье. Все они оставили в силе обвинительные приговоры судов первой инстанции.Практически во всех случаях суды выносят приговоры по этой статье, основываясь именно на заключении лингвистической экспертизы, связанной с СБУ, которая и расследует подобные дела.СБУ, в свою очередь, использует "Официальное предостережение" в связи с "откровенно пророссийской позицией, которая сопровождается критикой украинской власти, в том числе путём представления агрессии РФ как внутреннего гражданского конфликта", угрожая критикам власти уголовным делом. В 2022 СБУ назвало критикой власти сообщения в соцсети о нарушениях прав человека на Украине. Так Известный правозащитник и экс-нардеп Владимир Чемерис получил статус свидетеля в деле, которое расследует СБУ по статье 436-2 УК. Владимир рассказал, что на допросе 26 июля 2022 года ему зачитали, даже не дали в руки, очень странный документ: "Офіційне застереження" — Официальное предупреждение о том, что нельзя иметь "позицию, которая сопровождается критикой деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии Российской Федерации". Такая позиция, по мнению СБУ может привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 436-2 УК.17 июня братьям Михаилу и Александру Кононовичам, которые прошли пытки в "спортзале" СБУ и несколько месяцев в Лукьяновском СИЗО, а теперь (благодаря вмешательству левых партий и активистов из США и Европы) находятся под домашним арестом с "браслетами", удалось зарегистрировали на Украине Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека. Братья уже отправили несколько писем в компетентные органы Украины и международные организации о пытках и унижении достоинства политзаключенных в колонии №86 в Виннице и колонии №122 в Пятихатках, а также о несоблюдении элементарных прав в Лукьяновском СИЗО в Киеве.Зарегистрировав Ассоциацию, власть официально признала факт существования в стране политзаключённых.*организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.Подробнее о политических преследованиях на Украине — в материале "Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине".
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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, сбу, tiktok, репрессии, война, коррупция, пытки, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру
Репрессии на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СБУ, TikTok, репрессии, война, коррупция, пытки, Эксклюзив, Внутри и снаружи, Украина.ру

В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером

13:40 19.06.2026 (обновлено: 13:57 19.06.2026)
 
© ФотоНаталья Козаченко
Наталья Козаченко - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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судья Дарницкого районного суда Киева Елена Рудюк 12 июня 2026 приговорила 42-летнюю киевлянку Наталью Козаченко к 5 годам лишения свободы за "отрицание, оправдание российской агрессии" (статья 436-2 Уголовного кодекса Украины).
Основанием для такого решения стало заключение судебно-лингвистической экспертизы (эксперт Михайленко М. О.), вынесенное 12 марта 2025 года о том, что тексты с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского, размещённые Козаченко в соцсетях TikTok и Facebook* в ноябре и декабре 2024 года, "содержат информацию об оправдании вооружённой агрессии РФ".
В приговоре суда также приводятся слова, за которые была осуждена мать несовершеннолетнего ребёнка:
"Такое впечатление, что нет закрытых границ, что мужчин не вылавливают на улицах, и сотен тысяч флагов над могилами тоже нет".
"Все забыли сорванные переговоры в 2022, и готовы отдавать свои жизни за коррупционеров в "зелёном камзольчике"
"Ваш святой лидер за годы войны, которую он так и не объявил, не наладил производство оружия, армия живёт за донаты, ведь ваш "лидер" разокрал кредиты, по которым даже вашим внукам не расплатиться, потерял более 20% территории и загубил сотни тысяч людей, а теперь позорится на международной политической арене, и вы хлопаете в ладоши".
"Вас правда не смущает концлагерь под жёлто-голубым флагом? Телевидение под контролем, оппозиции нет, блогеров, которые не поддерживают это мракобесие, сажают в тюрьму, журналистов отправляют за радугу".
"Война не объявлена, но и выборы не проводятся. Инфоволны ботоферм выдаются за общественную поддержку и "высокие рейтинги".
Другой тест, который стал поводом для обвинительного приговора Наталье, таков:
"Хочу обратиться к Зеленскому. Такого президента нам больше не нужно, такого президента пусть больше не будет. Ты единственный похоронил столько людей, ты единственный, кто это сделал! Я за тебя голосовала в натуре, но сейчас хочу сказать: Вова, пора убегать! Я хотела сказать: Вова, пора убегать! А Трамп будет тебе помогать!"
По мнению экспертизы и суда, "эти сообщения оправдывают российскую агрессию, также прямо обвиняют президента Украины в гибели людей, что исключает настоящего виновника — Россию. Это искажение реальности, поскольку войну инициировала РФ, а Украина только защищается". По логике суда, критика одной стороны противостояния равнозначна поддержке другой стороны.
Женщина не признала свою вину и будет подавать апелляцию.
Согласно решения Дарницкого суда, Козаченко будет задержана после вступления приговора в законную силу, то есть, после решения суда апелляционной инстанции (сейчас она находится на свободе).
Приговор Козаченко
Приговор Козаченко
Приговор Козаченко
17 июня 2026 Наталья Козаченко, осуждённая на Украине за критику президента Зеленского, записала видео, в котором просит разгласить обстоятельства её уголовного дела, обращается за поддержкой к правозащитникам и предупреждает, что те, кто критикует украинские власти, могут завтра оказаться за решёткой.
"Это я, та самая 42-летняя мать-одиночка, которую карманный суд Зеленского приговорил к 5 годам лишения свободы. Эта ситуация настолько неправдоподобная и абсурдная, что даже симпатизатны Зеленского говорят, что это неправда, это фейк, вы это придумали. И потрясает формулировка судей на "лексусах" с прокурорами на "лексусах", защищающих руку, которая их кормит. Знаете, как звучит? "Острая критика действующей власти автоматически означает оправдание российской агрессии". Это как? В материалах дела есть видео, в которых я остро осуждаю войну, не агрессию российскую, а войну России с Украиной, и даю оценку этим действиям. Но в материалах дела это видео есть, а в приговоре ни одной цитаты из него нет. Вместо этого — вырванные из контекста цитаты блогера Лисовского. У него была знаменитая песня "Вова, пора тикать", "Дональд, е…ь их, б…ь", где есть слова про Зеленского — "ты похоронил столько людей". Это даже не мои слова. Я записала видео под эту песню, эта песня шла фоном, и эти слова сейчас везде выдаются за мои. И они говорят, что этими словами из чужой песни, которую я запостила в ТикТоке, потому что это был тренд, я поддерживаю Путина.
А говорю я это для того, чтобы каждый из вас понимал, что в своем посте я иронично назвала режим Зеленского концлагерем. За это меня посадили. В чем я была не права? Если вы выскажете открытое неудовлетворение его политикой, его коррупцией, они завтра обвинят вас в том, что вы поддерживаете Путина и оправдываете войну. Я очень прошу разглашения этого дела, потому что это очень важно, завтра на моем месте любой из вас может оказаться, и вы так же ничего не докажете, вас не будут слушать, будут перевирать каждое ваше слово и выдавать вас за агента Кремля. Мне нужны правозащитные организации, мы подаем апелляцию, мне нужна огласка, у меня маленький ребенок, у меня мама-пенсионер и я действовала в правовом поле. Понимаете, я никогда в жизни, нигде, ни сном, ни духом не поддерживала войну России против Украины. Но я сказала — то, что они делают, мы не должны не замечать. И если вы сделаете так же, с вами так же расправятся, как и со мной. Мне важно, чтобы меня судили по закону. Судите меня за то, что я оскорбила Зеленского, его скумбрию, которая "Картье" себе и "Бугатти" покупает. Судите меня за это, но не за поддержку Путина".
Проблема только в том, что оппоненты киевской власти уже находятся в тюрьме или в эмиграции, а штатные украинские правозащитники в лучшем случае в ответ на её призывы промолчат или в очередной раз заявят об "особой ситуации в связи с российской агрессией". Так омбудсмен Лубинец, который ежедневно в своих соцсетях сообщает о нарушения прав человека в России, ситуацию Козаченко проигнорировал.
Адвокат Натальи, Евгений Пугачёв, назвал этот приговор для Козаченко "самым чёрным" приговором за всю его адвокатскую карьеру.
"Вчера получил для своей клиентки с маленьким ребенком "самый черный" приговор в своей жизни и за всю мою адвокатскую карьеру (свидетельство у меня с 1996 года). Я воспринимаю власть через призму качества судебных решений. Дело политическое. Такие судебные решения спускаются сверху. Основной вывод — критика власти и президента во время войны "автоматически" является поддержкой вооруженной агрессии России. Я скажите мне, что приговор идет не с самого верха".
Правда стандартно сравнил происходящее с "советским бредом", "Сталиным" и удивился, как такое может происходить со страной, идущей в ЕС. С "Гитлером" и "Гестапо" политические преследования сравнивать почему-то не принято. Это идеологическая рамка, в которой более-менее позволено высказываться, чтобы тебя не назначили "агентом Кремля". И то, среди сотен комментариев в его соцсетях — множество о том, что адвокат несет чушь, ведь срок дали "пророссийской активистке". Адвокату задают вопрос: "Вы что, сторонник россиян и их идеологии"? (комментатор воспроизводит расистский дискурс о серой массе россиян-рабов, которые тотально придерживаются одной единственной идеологии).
Правда есть и другие комментарии:
"Это уже официально диктатура?"
"Если бы я знал в 1991 году, до чего мы доживем сегодня, клянусь, уехал бы в Сахару к бедуинам и был бы счастлив".
Дело Козаченко, к сожалению, не единственное.
Статья 436-2 была внесена в УК 3 марта 2022 года. С тех пор Служба безопасности Украины, согласно данным украинской прокуратуры, открыла 4 818 уголовных дел по этой статье, сообщила о подозрении 1 610 гражданам (они стали политически преследуемым), направила в суд 2 167 обвинительных актов, а украинские суды приняли 175 решений о содержании виновных в "отрицании" под стражей и вынесли, согласно Реестру судебных решений, 1 301 приговор (эти люди стали политическими заключенными). Апелляционные суды за это время вынесли 909 "определений по жалобам осуждённых по этой статье. Все они оставили в силе обвинительные приговоры судов первой инстанции.
Практически во всех случаях суды выносят приговоры по этой статье, основываясь именно на заключении лингвистической экспертизы, связанной с СБУ, которая и расследует подобные дела.
СБУ, в свою очередь, использует "Официальное предостережение" в связи с "откровенно пророссийской позицией, которая сопровождается критикой украинской власти, в том числе путём представления агрессии РФ как внутреннего гражданского конфликта", угрожая критикам власти уголовным делом. В 2022 СБУ назвало критикой власти сообщения в соцсети о нарушениях прав человека на Украине. Так Известный правозащитник и экс-нардеп Владимир Чемерис получил статус свидетеля в деле, которое расследует СБУ по статье 436-2 УК. Владимир рассказал, что на допросе 26 июля 2022 года ему зачитали, даже не дали в руки, очень странный документ: "Офіційне застереження" — Официальное предупреждение о том, что нельзя иметь "позицию, которая сопровождается критикой деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии Российской Федерации". Такая позиция, по мнению СБУ может привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 436-2 УК.
Официальное предупреждение
Официальное предупреждение
Официальное предупреждение
"Я как правозащитник делаю вывод, что любая критика власти сейчас, по мнению самой власти — это преступление", — рассказал Чемерис.
17 июня братьям Михаилу и Александру Кононовичам, которые прошли пытки в "спортзале" СБУ и несколько месяцев в Лукьяновском СИЗО, а теперь (благодаря вмешательству левых партий и активистов из США и Европы) находятся под домашним арестом с "браслетами", удалось зарегистрировали на Украине Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека. Братья уже отправили несколько писем в компетентные органы Украины и международные организации о пытках и унижении достоинства политзаключенных в колонии №86 в Виннице и колонии №122 в Пятихатках, а также о несоблюдении элементарных прав в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
Ассоциация политзаключенных
Ассоциация политзаключенных
Ассоциация политзаключенных
Зарегистрировав Ассоциацию, власть официально признала факт существования в стране политзаключённых.
*организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.
Подробнее о политических преследованиях на Украине — в материале "Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине".
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Репрессии на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСБУTikTokрепрессиивойнакоррупцияпыткиЭксклюзивВнутри и снаружиУкраина.ру
 
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