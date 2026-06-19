https://ukraina.ru/20260619/v-tyurmu-za-kritiku-zelenskogo-mat-odinochka-poluchila-5-let-nazvav-prezidenta-korruptsionerom--1080395438.html

В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером

В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером - 19.06.2026 Украина.ру

В тюрьму за критику Зеленского. Мать-одиночка получила 5 лет, назвав президента коррупционером

судья Дарницкого районного суда Киева Елена Рудюк 12 июня 2026 приговорила 42-летнюю киевлянку Наталью Козаченко к 5 годам лишения свободы за "отрицание, оправдание российской агрессии" (статья 436-2 Уголовного кодекса Украины).

2026-06-19T13:40

2026-06-19T13:40

2026-06-19T13:57

репрессии на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

сбу

tiktok

репрессии

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080395131_0:200:537:502_1920x0_80_0_0_41c8959efada4ac7ae4a24f5c64eb52b.png

Основанием для такого решения стало заключение судебно-лингвистической экспертизы (эксперт Михайленко М. О.), вынесенное 12 марта 2025 года о том, что тексты с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского, размещённые Козаченко в соцсетях TikTok и Facebook* в ноябре и декабре 2024 года, "содержат информацию об оправдании вооружённой агрессии РФ".В приговоре суда также приводятся слова, за которые была осуждена мать несовершеннолетнего ребёнка:"Такое впечатление, что нет закрытых границ, что мужчин не вылавливают на улицах, и сотен тысяч флагов над могилами тоже нет"."Все забыли сорванные переговоры в 2022, и готовы отдавать свои жизни за коррупционеров в "зелёном камзольчике""Ваш святой лидер за годы войны, которую он так и не объявил, не наладил производство оружия, армия живёт за донаты, ведь ваш "лидер" разокрал кредиты, по которым даже вашим внукам не расплатиться, потерял более 20% территории и загубил сотни тысяч людей, а теперь позорится на международной политической арене, и вы хлопаете в ладоши"."Вас правда не смущает концлагерь под жёлто-голубым флагом? Телевидение под контролем, оппозиции нет, блогеров, которые не поддерживают это мракобесие, сажают в тюрьму, журналистов отправляют за радугу"."Война не объявлена, но и выборы не проводятся. Инфоволны ботоферм выдаются за общественную поддержку и "высокие рейтинги".Другой тест, который стал поводом для обвинительного приговора Наталье, таков:"Хочу обратиться к Зеленскому. Такого президента нам больше не нужно, такого президента пусть больше не будет. Ты единственный похоронил столько людей, ты единственный, кто это сделал! Я за тебя голосовала в натуре, но сейчас хочу сказать: Вова, пора убегать! Я хотела сказать: Вова, пора убегать! А Трамп будет тебе помогать!"По мнению экспертизы и суда, "эти сообщения оправдывают российскую агрессию, также прямо обвиняют президента Украины в гибели людей, что исключает настоящего виновника — Россию. Это искажение реальности, поскольку войну инициировала РФ, а Украина только защищается". По логике суда, критика одной стороны противостояния равнозначна поддержке другой стороны.Женщина не признала свою вину и будет подавать апелляцию.Согласно решения Дарницкого суда, Козаченко будет задержана после вступления приговора в законную силу, то есть, после решения суда апелляционной инстанции (сейчас она находится на свободе).17 июня 2026 Наталья Козаченко, осуждённая на Украине за критику президента Зеленского, записала видео, в котором просит разгласить обстоятельства её уголовного дела, обращается за поддержкой к правозащитникам и предупреждает, что те, кто критикует украинские власти, могут завтра оказаться за решёткой."Это я, та самая 42-летняя мать-одиночка, которую карманный суд Зеленского приговорил к 5 годам лишения свободы. Эта ситуация настолько неправдоподобная и абсурдная, что даже симпатизатны Зеленского говорят, что это неправда, это фейк, вы это придумали. И потрясает формулировка судей на "лексусах" с прокурорами на "лексусах", защищающих руку, которая их кормит. Знаете, как звучит? "Острая критика действующей власти автоматически означает оправдание российской агрессии". Это как? В материалах дела есть видео, в которых я остро осуждаю войну, не агрессию российскую, а войну России с Украиной, и даю оценку этим действиям. Но в материалах дела это видео есть, а в приговоре ни одной цитаты из него нет. Вместо этого — вырванные из контекста цитаты блогера Лисовского. У него была знаменитая песня "Вова, пора тикать", "Дональд, е…ь их, б…ь", где есть слова про Зеленского — "ты похоронил столько людей". Это даже не мои слова. Я записала видео под эту песню, эта песня шла фоном, и эти слова сейчас везде выдаются за мои. И они говорят, что этими словами из чужой песни, которую я запостила в ТикТоке, потому что это был тренд, я поддерживаю Путина.А говорю я это для того, чтобы каждый из вас понимал, что в своем посте я иронично назвала режим Зеленского концлагерем. За это меня посадили. В чем я была не права? Если вы выскажете открытое неудовлетворение его политикой, его коррупцией, они завтра обвинят вас в том, что вы поддерживаете Путина и оправдываете войну. Я очень прошу разглашения этого дела, потому что это очень важно, завтра на моем месте любой из вас может оказаться, и вы так же ничего не докажете, вас не будут слушать, будут перевирать каждое ваше слово и выдавать вас за агента Кремля. Мне нужны правозащитные организации, мы подаем апелляцию, мне нужна огласка, у меня маленький ребенок, у меня мама-пенсионер и я действовала в правовом поле. Понимаете, я никогда в жизни, нигде, ни сном, ни духом не поддерживала войну России против Украины. Но я сказала — то, что они делают, мы не должны не замечать. И если вы сделаете так же, с вами так же расправятся, как и со мной. Мне важно, чтобы меня судили по закону. Судите меня за то, что я оскорбила Зеленского, его скумбрию, которая "Картье" себе и "Бугатти" покупает. Судите меня за это, но не за поддержку Путина".Проблема только в том, что оппоненты киевской власти уже находятся в тюрьме или в эмиграции, а штатные украинские правозащитники в лучшем случае в ответ на её призывы промолчат или в очередной раз заявят об "особой ситуации в связи с российской агрессией". Так омбудсмен Лубинец, который ежедневно в своих соцсетях сообщает о нарушения прав человека в России, ситуацию Козаченко проигнорировал.Адвокат Натальи, Евгений Пугачёв, назвал этот приговор для Козаченко "самым чёрным" приговором за всю его адвокатскую карьеру."Вчера получил для своей клиентки с маленьким ребенком "самый черный" приговор в своей жизни и за всю мою адвокатскую карьеру (свидетельство у меня с 1996 года). Я воспринимаю власть через призму качества судебных решений. Дело политическое. Такие судебные решения спускаются сверху. Основной вывод — критика власти и президента во время войны "автоматически" является поддержкой вооруженной агрессии России. Я скажите мне, что приговор идет не с самого верха".Правда стандартно сравнил происходящее с "советским бредом", "Сталиным" и удивился, как такое может происходить со страной, идущей в ЕС. С "Гитлером" и "Гестапо" политические преследования сравнивать почему-то не принято. Это идеологическая рамка, в которой более-менее позволено высказываться, чтобы тебя не назначили "агентом Кремля". И то, среди сотен комментариев в его соцсетях — множество о том, что адвокат несет чушь, ведь срок дали "пророссийской активистке". Адвокату задают вопрос: "Вы что, сторонник россиян и их идеологии"? (комментатор воспроизводит расистский дискурс о серой массе россиян-рабов, которые тотально придерживаются одной единственной идеологии).Правда есть и другие комментарии:"Это уже официально диктатура?""Если бы я знал в 1991 году, до чего мы доживем сегодня, клянусь, уехал бы в Сахару к бедуинам и был бы счастлив".Дело Козаченко, к сожалению, не единственное.Статья 436-2 была внесена в УК 3 марта 2022 года. С тех пор Служба безопасности Украины, согласно данным украинской прокуратуры, открыла 4 818 уголовных дел по этой статье, сообщила о подозрении 1 610 гражданам (они стали политически преследуемым), направила в суд 2 167 обвинительных актов, а украинские суды приняли 175 решений о содержании виновных в "отрицании" под стражей и вынесли, согласно Реестру судебных решений, 1 301 приговор (эти люди стали политическими заключенными). Апелляционные суды за это время вынесли 909 "определений по жалобам осуждённых по этой статье. Все они оставили в силе обвинительные приговоры судов первой инстанции.Практически во всех случаях суды выносят приговоры по этой статье, основываясь именно на заключении лингвистической экспертизы, связанной с СБУ, которая и расследует подобные дела.СБУ, в свою очередь, использует "Официальное предостережение" в связи с "откровенно пророссийской позицией, которая сопровождается критикой украинской власти, в том числе путём представления агрессии РФ как внутреннего гражданского конфликта", угрожая критикам власти уголовным делом. В 2022 СБУ назвало критикой власти сообщения в соцсети о нарушениях прав человека на Украине. Так Известный правозащитник и экс-нардеп Владимир Чемерис получил статус свидетеля в деле, которое расследует СБУ по статье 436-2 УК. Владимир рассказал, что на допросе 26 июля 2022 года ему зачитали, даже не дали в руки, очень странный документ: "Офіційне застереження" — Официальное предупреждение о том, что нельзя иметь "позицию, которая сопровождается критикой деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии Российской Федерации". Такая позиция, по мнению СБУ может привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 436-2 УК.17 июня братьям Михаилу и Александру Кононовичам, которые прошли пытки в "спортзале" СБУ и несколько месяцев в Лукьяновском СИЗО, а теперь (благодаря вмешательству левых партий и активистов из США и Европы) находятся под домашним арестом с "браслетами", удалось зарегистрировали на Украине Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека. Братья уже отправили несколько писем в компетентные органы Украины и международные организации о пытках и унижении достоинства политзаключенных в колонии №86 в Виннице и колонии №122 в Пятихатках, а также о несоблюдении элементарных прав в Лукьяновском СИЗО в Киеве.Зарегистрировав Ассоциацию, власть официально признала факт существования в стране политзаключённых.*организация Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.Подробнее о политических преследованиях на Украине — в материале "Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине".

украина

россия

киев

внутри и снаружи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, сбу, tiktok, репрессии, война, коррупция, пытки, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру