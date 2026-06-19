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"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации

"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации - 19.06.2026 Украина.ру

"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации

"Языковые патрули" в Ивано-Франковске выполнили свою задачу и прекратили существование. Об этом 19 июня заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью РБК-Украина

2026-06-19T13:27

2026-06-19T13:27

2026-06-19T13:27

новости

ивано-франковск

украина

руслан марцинкив

украинский язык

мова

русофобия

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"Это была своего рода реакция на рост использования русского языка, и она дала свой эффект. Сейчас она уже не действует", — сказал Марцинкив.По его словам, теперь город работает иначе: наклейки, листовки, билборды и курсы украинского языка.Мэр признал, что инициатива была "где-то на грани", но дала психологический эффект. Сейчас, по его оценке, Ивано-Франковск украиноязычный примерно на 90%."Я понимаю, что старшее поколение так не изменишь. А вот с детьми и молодёжью нужно работать, чтобы это поколение считало украинский язык полноценным родным. Это звучит немного дико в украинском государстве, но таковы наши реалии", — добавил Марцинкив.Борьба с русским языком на Украине принимает всё более абсурдные формы. Об этом – в материале Одесский театр "Маски" оштрафован за использование русского языка

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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, украинский язык, мова, русофобия