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"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации
"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации - 19.06.2026 Украина.ру
"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации
"Языковые патрули" в Ивано-Франковске выполнили свою задачу и прекратили существование. Об этом 19 июня заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью РБК-Украина
2026-06-19T13:27
2026-06-19T13:27
2026-06-19T13:27
новости
ивано-франковск
украина
руслан марцинкив
украинский язык
мова
русофобия
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"Это была своего рода реакция на рост использования русского языка, и она дала свой эффект. Сейчас она уже не действует", — сказал Марцинкив.По его словам, теперь город работает иначе: наклейки, листовки, билборды и курсы украинского языка.Мэр признал, что инициатива была "где-то на грани", но дала психологический эффект. Сейчас, по его оценке, Ивано-Франковск украиноязычный примерно на 90%."Я понимаю, что старшее поколение так не изменишь. А вот с детьми и молодёжью нужно работать, чтобы это поколение считало украинский язык полноценным родным. Это звучит немного дико в украинском государстве, но таковы наши реалии", — добавил Марцинкив.Борьба с русским языком на Украине принимает всё более абсурдные формы. Об этом – в материале Одесский театр "Маски" оштрафован за использование русского языка
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новости, ивано-франковск, украина, руслан марцинкив, украинский язык, мова, русофобия
Новости, Ивано-Франковск, Украина, Руслан Марцинкив, украинский язык, мова, Русофобия
"Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизации
"Языковые патрули" в Ивано-Франковске выполнили свою задачу и прекратили существование. Об этом 19 июня заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью РБК-Украина
"Это была своего рода реакция на рост использования русского языка, и она дала свой эффект. Сейчас она уже не действует", — сказал Марцинкив.
По его словам, теперь город работает иначе: наклейки, листовки, билборды и курсы украинского языка.
Мэр признал, что инициатива была "где-то на грани", но дала психологический эффект. Сейчас, по его оценке, Ивано-Франковск украиноязычный примерно на 90%.
"Я понимаю, что старшее поколение так не изменишь. А вот с детьми и молодёжью нужно работать, чтобы это поколение считало украинский язык полноценным родным. Это звучит немного дико в украинском государстве, но таковы наши реалии", — добавил Марцинкив.
Борьба с русским языком на Украине принимает всё более абсурдные формы. Об этом – в материале Одесский театр "Маски" оштрафован за использование русского языка