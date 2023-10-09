https://ukraina.ru/20231009/1050029426.html
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле - 09.10.2023 Украина.ру
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле
Оружие стран НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 9 октября в своём телеграм-канале
2023-10-09T16:07
2023-10-09T16:07
2023-10-09T16:08
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Коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили, написал Медведев. Воровали газ и нефть, продукты, материалы - "воровали всё, что плохо лежит", пояснил он.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем фактом, что американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, оружия в регионе "достаточно много". Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".В ночь на 8 октября Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.
https://ukraina.ru/20231008/1050007646.html
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новости, россия, дмитрий медведев, израиль, ближний восток, нато, оружие
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле
16:07 09.10.2023 (обновлено: 16:08 09.10.2023)
Оружие стран НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 9 октября в своём телеграм-канале
"Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках", - заявил Медведев.
Коррумпированные власти Украины и раньше торговали всем, что получили, написал Медведев. Воровали газ и нефть, продукты, материалы - "воровали всё, что плохо лежит", пояснил он.
"Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва [из Киева. - укр.]", - написал Медведев.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился тем фактом, что американское оружие, переданное Украине, оказалось на Ближнем Востоке. По его словам, оружия в регионе "достаточно много".
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Израиль не может передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол" из-за опасения, что она может попасть в руки Ирана и использоваться против израильтян.
Ранее Нетаньяху в интервью изданию The Jerusalem Post уже заявлял о своих опасениях о последствиях передачи Киеву вооружений. По его словам, это уже произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ".
Утром в субботу, 7 октября, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
В ночь на 8 октября Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.
В канцелярии премьер-министр также сообщили о введении в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве, что означает переход в состояние войны.