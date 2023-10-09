https://ukraina.ru/20231009/1050011631.html

Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке

Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке - 09.10.2023 Украина.ру

Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке

Президент Польши Анджей Дуда пытается обвинить Москву в событиях на Ближнем Востоке, отрицая провалы западной политики и старательным образом отрабатывая методички коллективного Запада. Об этом сообщил 8 октября в своем телеграм-канале лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

2023-10-09T07:17

2023-10-09T07:17

2023-10-09T07:19

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дуда

польша

зарубежье

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"Конечно, куда интереснее (или привычнее) для президента Польши искать "руку Москвы" в событиях на Ближнем Востоке, чем признать провалы западной политики, связанные в том числе с попытками "обнулить" российское участие в решении серьезных проблем современности. На самом деле своими некомпетентными и безосновательными суждениями Дуда "добросовестно" отрабатывает методички коллективного Запада, использующего любой повод для нагнетания русофобии", - написал Слуцкий.Он отметил, что Дуда призвал "не преувеличивать серьезность ситуации" в отношении палестино-израильского конфликта, а также заявил, что нападение ХАМАС на Израиль якобы выгодно для России.Ранее ряд СМИ сообщал, что Дуда назвал войну в Израиле выгодной для России, якобы она поможет отвести внимание международного сообщества от конфликта на Украине.В субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html

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израиль, новости, слуцкий, дуда, польша, зарубежье