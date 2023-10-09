Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050011631.html
Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке
Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке - 09.10.2023 Украина.ру
Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке
Президент Польши Анджей Дуда пытается обвинить Москву в событиях на Ближнем Востоке, отрицая провалы западной политики и старательным образом отрабатывая методички коллективного Запада. Об этом сообщил 8 октября в своем телеграм-канале лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2023-10-09T07:17
2023-10-09T07:19
израиль
новости
слуцкий
дуда
польша
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_3f07ad991f200f96e98f62f9b81b3078.jpg
"Конечно, куда интереснее (или привычнее) для президента Польши искать "руку Москвы" в событиях на Ближнем Востоке, чем признать провалы западной политики, связанные в том числе с попытками "обнулить" российское участие в решении серьезных проблем современности. На самом деле своими некомпетентными и безосновательными суждениями Дуда "добросовестно" отрабатывает методички коллективного Запада, использующего любой повод для нагнетания русофобии", - написал Слуцкий.Он отметил, что Дуда призвал "не преувеличивать серьезность ситуации" в отношении палестино-израильского конфликта, а также заявил, что нападение ХАМАС на Израиль якобы выгодно для России.Ранее ряд СМИ сообщал, что Дуда назвал войну в Израиле выгодной для России, якобы она поможет отвести внимание международного сообщества от конфликта на Украине.В субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ukraina.ru/20231008/1050010113.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_028cfd5961ecc961216e3dda5f394980.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, новости, слуцкий, дуда, польша, зарубежье
Израиль, Новости, Слуцкий, Дуда, Польша, Зарубежье

Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке

07:17 09.10.2023 (обновлено: 07:19 09.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда пытается обвинить Москву в событиях на Ближнем Востоке, отрицая провалы западной политики и старательным образом отрабатывая методички коллективного Запада. Об этом сообщил 8 октября в своем телеграм-канале лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Конечно, куда интереснее (или привычнее) для президента Польши искать "руку Москвы" в событиях на Ближнем Востоке, чем признать провалы западной политики, связанные в том числе с попытками "обнулить" российское участие в решении серьезных проблем современности. На самом деле своими некомпетентными и безосновательными суждениями Дуда "добросовестно" отрабатывает методички коллективного Запада, использующего любой повод для нагнетания русофобии", - написал Слуцкий.
Он отметил, что Дуда призвал "не преувеличивать серьезность ситуации" в отношении палестино-израильского конфликта, а также заявил, что нападение ХАМАС на Израиль якобы выгодно для России.
"Официальное объявление Тель-Авивом состояния войны недостаточно серьезно для польского лидера? Не говоря уже о жертвах среди мирного населения и угрозе выхода конфликта далеко за пределы региона", - добавил парламентарий.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Дуда назвал войну в Израиле выгодной для России, якобы она поможет отвести внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
В субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 17:42
Две украинки погибли в Израиле — представитель МИДДве украинки погибли в Израиле в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом 8 октября сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко
 
ИзраильНовостиСлуцкийДудаПольшаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44Буданов раскрыл подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8
08:22Конфликт в Израиле положит конец финансированию ВСУ — Соскин
08:08Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцам
08:00Как Пётр I при белорусской деревне Лесной положил начало Полтавской "Виктории"
07:59Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭС
07:50Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
07:31Встреча по Украине в Турции может состояться в октябре - источник
07:17Слуцкий раскритиковал президента Польши, обвинившего РФ в событиях на Ближнем Востоке
23:00Алексей Анпилогов о том, когда отрезанные от снабжения остатки ВСУ сбегут на правый берег Оскола
21:21"Дороги смерти": военный эксперт о том, как Россия давит ВСУ на Осколе и готовится окружить Купянск
20:40"Потери чудовищные": Алексей Анпилогов раскрыл, когда Украина сможет пойти в серьезное наступление
19:56"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино
19:51ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами для ВСУ — Минобороны
19:20Алексей Анпилогов объяснил, как Украина сожгла все ресурсы, но проиграла Приазовское сражение
19:18Нетаньяху провёл второй телефонный разговор с Байденом за сутки
18:57США потребуют от Зеленского быть готовым к компромиссам - Phoenix
18:20"Этим крысам не скрыться": Шеремет заявил, что у теракта на Крымском мосту нет срока давности
18:00"Дума о Ковпаке": как снималась самая известная партизанская трилогия
17:47США и Великобритания подталкивают ЕС к расширению для финансирования Киева - Telegraph
17:42Две украинки погибли в Израиле — представитель МИД
Лента новостейМолния