https://ukraina.ru/20231008/1049950362.html

Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море

Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море - 08.10.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море

Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-10-08T05:10

2023-10-08T05:10

2023-10-08T05:10

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черное море

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"калибр"

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подлодки

логистика

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Главной силой Черноморского флота являются фрегаты проекта 11356, подводные лодки и большие десантные корабли. Не говоря про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт", рассказал эксперт.Также у ВМФ есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Создан уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс под названием "Берег". А морская авиация также успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов, добавил Дандыкин.Когда критики говорят, что у Черноморского флота России многого не хватает, это правда. Есть определенные потери, флот будет получать пополнение. И будет выполнять все поставленные перед ним стратегические задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049880047.html

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новости, черное море, флот, корабли, черноморский флот, "калибр", ракеты, безопасность, подлодки, логистика, черноморский флот вмф россии