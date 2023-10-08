Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПринятие корабля "Грайворон" в состав Черноморского флота
Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Главной силой Черноморского флота являются фрегаты проекта 11356, подводные лодки и большие десантные корабли. Не говоря про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт", рассказал эксперт.
Также у ВМФ есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Создан уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс под названием "Берег". А морская авиация также успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов, добавил Дандыкин.
"Что касается морской пехоты, то даже верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] присвоил 810-ой бригаде орден Ушакова, которая сражается сейчас на Запорожском направлении. Она стала первым таким подразделением на сухопутье", - отметил эксперт.
Когда критики говорят, что у Черноморского флота России многого не хватает, это правда. Есть определенные потери, флот будет получать пополнение. И будет выполнять все поставленные перед ним стратегические задачи, заключил собеседник издания.
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