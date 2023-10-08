Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море - 08.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231008/1049950362.html
Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море
Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море - 08.10.2023 Украина.ру
Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море
Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-10-08T05:10
2023-10-08T05:10
новости
черное море
флот
корабли
черноморский флот
"калибр"
ракеты
безопасность
подлодки
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103086/14/1030861416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db1ff9d7e8c39769e0e4df6531db96f9.jpg
Главной силой Черноморского флота являются фрегаты проекта 11356, подводные лодки и большие десантные корабли. Не говоря про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт", рассказал эксперт.Также у ВМФ есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Создан уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс под названием "Берег". А морская авиация также успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов, добавил Дандыкин.Когда критики говорят, что у Черноморского флота России многого не хватает, это правда. Есть определенные потери, флот будет получать пополнение. И будет выполнять все поставленные перед ним стратегические задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049880047.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103086/14/1030861416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfbf9e8a259dc97972d985cf1962cba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, флот, корабли, черноморский флот, "калибр", ракеты, безопасность, подлодки, логистика, черноморский флот вмф россии
Новости, Черное море, флот, корабли, Черноморский флот, "Калибр", ракеты, безопасность, подлодки, логистика, Черноморский флот ВМФ России

Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море

05:10 08.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПринятие корабля "Грайворон" в состав Черноморского флота
Принятие корабля Грайворон в состав Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Главной силой Черноморского флота являются фрегаты проекта 11356, подводные лодки и большие десантные корабли. Не говоря про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт", рассказал эксперт.
Также у ВМФ есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Создан уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс под названием "Берег". А морская авиация также успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов, добавил Дандыкин.
"Что касается морской пехоты, то даже верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] присвоил 810-ой бригаде орден Ушакова, которая сражается сейчас на Запорожском направлении. Она стала первым таким подразделением на сухопутье", - отметил эксперт.
Когда критики говорят, что у Черноморского флота России многого не хватает, это правда. Есть определенные потери, флот будет получать пополнение. И будет выполнять все поставленные перед ним стратегические задачи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Корабль Василий Быков вошел в состав Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 05:30
Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном мореУ Черноморского флота ВМФ РФ есть возможности сдержать британцев, но все военные корабли обладают иммунитетом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
 
НовостиЧерное морефлоткораблиЧерноморский флот"Калибр"ракетыбезопасностьподлодкилогистикаЧерноморский флот ВМФ России
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:08Ростислав Ищенко о том, на что Россия делает ставку в СВО на Украине и чем Армении поможет Франция
06:18Фёдор Войтоловский: США важна не поддержка Украины, а сохранение права на вседозволенность
06:00"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое
05:49Западная Украина за минувшую неделю: мобилизацию помогают избежать депутаты, а в Италии похищают детей
05:30Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с Украины
05:25"Спотыкаясь, ползем к финалу": полковник Мощанский о том, как Россия выиграла третье сражение с Украиной
05:20Интерпол не поможет. Подполковник ФСБ оценил перспективы отправки в тюрьму Кирилла Буданова
05:15Подполковник ФСБ раскрыл, почему и с какой целью СК предъявил Буданову обвинение в терроризме
05:10Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном море
05:09"Вокруг Булгакова": ключевой персонаж – шпик?
05:05Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО
21:24Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
20:36Asia Times: "Украине и НАТО нужно соглашение с Россией сейчас, а не потом"
19:54Россия начала поставку газа в Узбекистан
19:52МИД Палестины назвал причины конфликта с Израилем и условия мира
19:26Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки Киева на Крым
19:15МИД Белоруссии обеспокоен ситуацией в Израиле
19:03Украина и Япония начали переговоры о гарантиях безопасности
18:56Евросоюз выступил на стороне Израиля и осудил ХАМАС
18:48Владимир Брутер о войне Израиля и Палестины: США могли остановить конфликт, но самоустранились
Лента новостейМолния