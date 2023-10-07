https://ukraina.ru/20231007/1049982718.html
Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ
Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ - 07.10.2023 Украина.ру
Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ
Украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства. Об этом командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев 7 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-07T10:05
2023-10-07T10:05
2023-10-07T10:05
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военные учения
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Минобороны Белоруссии 3 октября объявила, что по поручению президента в республике стартовал очередной этап проверки боеготовности вооружённых сил."В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также поддерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно", - говорится в сообщении.По словам Наева, в случае роста угрозы генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства, как того требуют правила военной науки.По информации белорусского военного ведомства, проверка боеготовности носит комплексный характер и включает в себя проверку техники контрольными пробегами, совершение маршей в назначенные районы, выполнение нормативов по предметам боевой подготовки. Это позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.
https://ukraina.ru/20231006/1049957211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, всу, военные учения
Новости, Украина, Белоруссия, ВСУ, военные учения
Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ
Украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства. Об этом командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев 7 октября сообщает в своём телеграм-канале
Минобороны Белоруссии 3 октября объявила, что по поручению президента в республике стартовал очередной этап проверки боеготовности вооружённых сил.
"В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также поддерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно", - говорится в сообщении.
По словам Наева, в случае роста угрозы генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства, как того требуют правила военной науки.
По информации белорусского военного ведомства, проверка боеготовности носит комплексный характер и включает в себя проверку техники контрольными пробегами, совершение маршей в назначенные районы, выполнение нормативов по предметам боевой подготовки. Это позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.