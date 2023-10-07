Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ

Где кончаются границы России? И о чем напоминает украинцам опыт шляхетской Польши Во время выступления Владимира Путина на Валдайском форуме 5 октября не могла быть не поднята тема границ России. Вопрос непраздный – ведь речь идёт о целях СВО, в том числе и в территориальном аспекте. Тем более, что слова о том, что Одесса – русский город, были всеми восприняты как намёк