Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes - 07.10.2023 Украина.ру
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Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes
Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes - 07.10.2023 Украина.ру
Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes
Украина может лишиться своего самого многочисленного типа танков через два года, поставка западной бронетехники не возместит потери. Об этом военный обозреватель Дэвид Экс 6 октября пишет в Forbes
2023-10-07T05:33
2023-10-07T05:34
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По его словам, чуть более 300 танков западного образца от своих союзников по НАТО, которые Киев уже имеет или рассчитывает получить, "это слишком мало для полного перевооружения украинских бригад, которым, вероятно, потребуется от 1200 до 1500 танков". Старые бывшие советские танки Т-64БВ в настоящее время являются самыми многочисленными танками на вооружении Украины, эта ситуация сохранится и в будущем.Всего к началу боевых действий Украина располагала 1250 танками Т-64, из которых 450 находились на хранении и требовали восстановления и модернизации. По оценке обозревателя, к настоящему времени Киев потерял уже около 400 этих боевых машин.Но реальность, по его мнению, гораздо хуже. Т-64 производились на заводе имени Малышева в Харькове в период с 1963 по 1987 год, многие из них сильно изношены. А обновления делают его "более функциональным, но не долговечным".Экс также отмечает, что завод имени Малышева за все постсоветские годы не произвёл с нуля ни одного танка и к настоящему времени в состоянии заниматься только восстановлением и модернизацией старых машин.
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Новости, США, Украина, танки, СВО

Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes

05:33 07.10.2023 (обновлено: 05:34 07.10.2023)
 
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ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Украина может лишиться своего самого многочисленного типа танков через два года, поставка западной бронетехники не возместит потери. Об этом военный обозреватель Дэвид Экс 6 октября пишет в Forbes
По его словам, чуть более 300 танков западного образца от своих союзников по НАТО, которые Киев уже имеет или рассчитывает получить, "это слишком мало для полного перевооружения украинских бригад, которым, вероятно, потребуется от 1200 до 1500 танков". Старые бывшие советские танки Т-64БВ в настоящее время являются самыми многочисленными танками на вооружении Украины, эта ситуация сохранится и в будущем.
Всего к началу боевых действий Украина располагала 1250 танками Т-64, из которых 450 находились на хранении и требовали восстановления и модернизации. По оценке обозревателя, к настоящему времени Киев потерял уже около 400 этих боевых машин.

"Если Украине потребовался 21 месяц, чтобы потерять треть своих Т-64, то для потери остальных двух третей может потребоваться ещё 42 месяца. Это почти четыре года", - пишет Экс.

Но реальность, по его мнению, гораздо хуже. Т-64 производились на заводе имени Малышева в Харькове в период с 1963 по 1987 год, многие из них сильно изношены. А обновления делают его "более функциональным, но не долговечным".
"Годы боевых действий могут вывести из строя сотни Т-64, даже если им удастся избежать серьёзных повреждений… При самом пессимистичном сценарии, украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет", — считает американский аналитик.
Экс также отмечает, что завод имени Малышева за все постсоветские годы не произвёл с нуля ни одного танка и к настоящему времени в состоянии заниматься только восстановлением и модернизацией старых машин.
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Универсальный танк T-14 "Армата" ждут на линии фронтаВпервые Т-14 был представлен широкой публике в 2015 году на состоявшемся в Москве по случаю 9 Мая Параде Победы. В 2019 году научно-исследовательские институты Минобороны России приступили к его государственным испытаниям.
 
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