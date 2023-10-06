https://ukraina.ru/20231006/1049955567.html

Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября

Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру

Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября

Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Севастополь и Белгородскую область; президент России Владимир Путин выступил на "Валдае"; в США ищут деньги для финансирования Украины

2023-10-06T09:03

2023-10-06T09:03

2023-10-06T10:08

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владимир путин

всу

севастополь

михаил развожаев

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ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотными катерамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 6 октября в своём телеграм-канале сообщил об атаке двух безэкипажных морских катеров.Сообщение было опубликовано в 3:53 (мск).«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары беспилотниками и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Ранее, 22 сентября, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — заявила она.В ночь на 6 октября украинские военные попытались атаковать беспилотниками и Белгородскую область.В Минобороны РФ сообщили, что очередная попытка атаки была совершена около 22:30 5 октября. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.Попытка повторилась около 23:30, сообщили в военном ведомстве. Над Белгородской областью сбито пять беспилотников.«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сообщили в МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале подтвердил информацию.«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил он.Выступление Путина на «Валдае»В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».Путин выступил с докладом, а также ответил на вопросы журналистов. Вопросы касались внутренней и внешней политики, экономики и других областей.Российский президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия.«Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — сказал Путин.Второй принцип — многообразие мира, третий — максимальная представительность, мир будущего — мир коллективных решений.Четвертый — всеобщая безопасность и прочный мир в интересах всех, отказ от блокового подхода.Пятый — справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития. Шестой — равноправие.В сфере экономики Путин отметил рекордно низкую безработицу.Несмотря на введённые Западом антироссийские санкции, Россия преодолела все экономические проблемы.«У нас рекордно низкая безработица — 3%, установилась и стабилизировалась», — заявил глава государства.При этом доходы граждан выросли более, чем на 12%, в отличие от Европы, добавил Путин.«Мы справляемся. И у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит [бюджета] свыше 660 миллиардов рублей», — отметил он.Российский лидер прокомментировал ход СВО и озвучил потери Украины с начала так называемого контрнаступления.«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», — рассказал президент.По словам Путина, Россия спокойно идёт к достижению целей СВО, которые обязательно будут достигнуты.Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не является территориальным.«Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт», — сказал Путин.По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее.«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.Он добавил, что вопрос заключается и в гарантиях безопасности народов России.«Дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора», — сказал он.Байден пытается найти деньги для УкраиныПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине, сообщили 5 октября журналисты Politico«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», — говорится в публикации Politico.Такое решение связано с тем, что до сих пор неясно, согласует ли Конгресс США выделения средств Украине.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя прекращать поддержку Киева.Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.Президент России Владимир Путин заявил, что в США разберутся с проблемой финансирования Украины — напечатают ещё денег.«В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают ещё», — сказал Путин.Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.

https://ukraina.ru/20231006/1049948821.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, всу, севастополь, михаил развожаев, вячеслав гладков, беспилотники