Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
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Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября
Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября
Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Севастополь и Белгородскую область; президент России Владимир Путин выступил на "Валдае"; в США ищут деньги для финансирования Украины
2023-10-06T09:03
2023-10-06T10:08
эксклюзив
хроники
украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
всу
севастополь
михаил развожаев
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ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотными катерамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 6 октября в своём телеграм-канале сообщил об атаке двух безэкипажных морских катеров.Сообщение было опубликовано в 3:53 (мск).«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары беспилотниками и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Ранее, 22 сентября, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — заявила она.В ночь на 6 октября украинские военные попытались атаковать беспилотниками и Белгородскую область.В Минобороны РФ сообщили, что очередная попытка атаки была совершена около 22:30 5 октября. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.Попытка повторилась около 23:30, сообщили в военном ведомстве. Над Белгородской областью сбито пять беспилотников.«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сообщили в МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале подтвердил информацию.«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил он.Выступление Путина на «Валдае»В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».Путин выступил с докладом, а также ответил на вопросы журналистов. Вопросы касались внутренней и внешней политики, экономики и других областей.Российский президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия.«Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — сказал Путин.Второй принцип — многообразие мира, третий — максимальная представительность, мир будущего — мир коллективных решений.Четвертый — всеобщая безопасность и прочный мир в интересах всех, отказ от блокового подхода.Пятый — справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития. Шестой — равноправие.В сфере экономики Путин отметил рекордно низкую безработицу.Несмотря на введённые Западом антироссийские санкции, Россия преодолела все экономические проблемы.«У нас рекордно низкая безработица — 3%, установилась и стабилизировалась», — заявил глава государства.При этом доходы граждан выросли более, чем на 12%, в отличие от Европы, добавил Путин.«Мы справляемся. И у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит [бюджета] свыше 660 миллиардов рублей», — отметил он.Российский лидер прокомментировал ход СВО и озвучил потери Украины с начала так называемого контрнаступления.«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», — рассказал президент.По словам Путина, Россия спокойно идёт к достижению целей СВО, которые обязательно будут достигнуты.Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не является территориальным.«Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт», — сказал Путин.По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее.«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.Он добавил, что вопрос заключается и в гарантиях безопасности народов России.«Дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора», — сказал он.Байден пытается найти деньги для УкраиныПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине, сообщили 5 октября журналисты Politico«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», — говорится в публикации Politico.Такое решение связано с тем, что до сих пор неясно, согласует ли Конгресс США выделения средств Украине.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя прекращать поддержку Киева.Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.Президент России Владимир Путин заявил, что в США разберутся с проблемой финансирования Украины — напечатают ещё денег.«В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают ещё», — сказал Путин.Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.
https://ukraina.ru/20231006/1049948821.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, всу, севастополь, михаил развожаев, вячеслав гладков, беспилотники
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, ВСУ, Севастополь, Михаил Развожаев, Вячеслав Гладков, беспилотники

Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября

09:03 06.10.2023 (обновлено: 10:08 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Севастополь и Белгородскую область; президент России Владимир Путин выступил на "Валдае"; в США ищут деньги для финансирования Украины
ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотными катерами
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 6 октября в своём телеграм-канале сообщил об атаке двух безэкипажных морских катеров.
Сообщение было опубликовано в 3:53 (мск).
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Развожаев.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары беспилотниками и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Ранее, 22 сентября, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — заявила она.
В ночь на 6 октября украинские военные попытались атаковать беспилотниками и Белгородскую область.
В Минобороны РФ сообщили, что очередная попытка атаки была совершена около 22:30 5 октября. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
Попытка повторилась около 23:30, сообщили в военном ведомстве. Над Белгородской областью сбито пять беспилотников.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сообщили в МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале подтвердил информацию.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил он.
Прибытие нового сторожевого корабля Адмирал Григорович в Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
05:40
Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и НовороссийскРешение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Выступление Путина на «Валдае»
В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин выступил с докладом, а также ответил на вопросы журналистов. Вопросы касались внутренней и внешней политики, экономики и других областей.
Российский президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия.
«Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — сказал Путин.
Второй принцип — многообразие мира, третий — максимальная представительность, мир будущего — мир коллективных решений.
Четвертый — всеобщая безопасность и прочный мир в интересах всех, отказ от блокового подхода.
Пятый — справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития. Шестой — равноправие.
В сфере экономики Путин отметил рекордно низкую безработицу.
Несмотря на введённые Западом антироссийские санкции, Россия преодолела все экономические проблемы.
«У нас рекордно низкая безработица — 3%, установилась и стабилизировалась», — заявил глава государства.
При этом доходы граждан выросли более, чем на 12%, в отличие от Европы, добавил Путин.
«Мы справляемся. И у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит [бюджета] свыше 660 миллиардов рублей», — отметил он.
Российский лидер прокомментировал ход СВО и озвучил потери Украины с начала так называемого контрнаступления.
«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», — рассказал президент.
По словам Путина, Россия спокойно идёт к достижению целей СВО, которые обязательно будут достигнуты.
Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не является территориальным.
«Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт», — сказал Путин.
По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее.
«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.
Он добавил, что вопрос заключается и в гарантиях безопасности народов России.
«Дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора», — сказал он.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 22:56
Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина В четверг, 5 октября, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Байден пытается найти деньги для Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине, сообщили 5 октября журналисты Politico
«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», — говорится в публикации Politico.
Такое решение связано с тем, что до сих пор неясно, согласует ли Конгресс США выделения средств Украине.
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя прекращать поддержку Киева.
Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в США разберутся с проблемой финансирования Украины — напечатают ещё денег.
«В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают ещё», — сказал Путин.
Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.
Вчера, 20:22
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
 
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