Атака беспилотников, Путин на "Валдае", деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября
09:03 06.10.2023 (обновлено: 10:08 06.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками Севастополь и Белгородскую область; президент России Владимир Путин выступил на "Валдае"; в США ищут деньги для финансирования Украины
ВСУ попытались атаковать Севастополь беспилотными катерами
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 6 октября в своём телеграм-канале сообщил об атаке двух безэкипажных морских катеров.
Сообщение было опубликовано в 3:53 (мск).
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения] Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал Развожаев.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары беспилотниками и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Ранее, 22 сентября, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — заявила она.
В ночь на 6 октября украинские военные попытались атаковать беспилотниками и Белгородскую область.
В Минобороны РФ сообщили, что очередная попытка атаки была совершена около 22:30 5 октября. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
Попытка повторилась около 23:30, сообщили в военном ведомстве. Над Белгородской областью сбито пять беспилотников.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сообщили в МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале подтвердил информацию.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил он.
05:40Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и НовороссийскРешение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Выступление Путина на «Валдае»
В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин выступил с докладом, а также ответил на вопросы журналистов. Вопросы касались внутренней и внешней политики, экономики и других областей.
Российский президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия.
«Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — сказал Путин.
Второй принцип — многообразие мира, третий — максимальная представительность, мир будущего — мир коллективных решений.
Четвертый — всеобщая безопасность и прочный мир в интересах всех, отказ от блокового подхода.
Пятый — справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития. Шестой — равноправие.
В сфере экономики Путин отметил рекордно низкую безработицу.
Несмотря на введённые Западом антироссийские санкции, Россия преодолела все экономические проблемы.
«У нас рекордно низкая безработица — 3%, установилась и стабилизировалась», — заявил глава государства.
При этом доходы граждан выросли более, чем на 12%, в отличие от Европы, добавил Путин.
«Мы справляемся. И у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит [бюджета] свыше 660 миллиардов рублей», — отметил он.
Российский лидер прокомментировал ход СВО и озвучил потери Украины с начала так называемого контрнаступления.
«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч — это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», — рассказал президент.
По словам Путина, Россия спокойно идёт к достижению целей СВО, которые обязательно будут достигнуты.
Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не является территориальным.
«Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт», — сказал Путин.
По его словам, дело даже не в установлении регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее.
«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.
Он добавил, что вопрос заключается и в гарантиях безопасности народов России.
«Дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора», — сказал он.
Байден пытается найти деньги для Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине, сообщили 5 октября журналисты Politico
«Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия», — говорится в публикации Politico.
Такое решение связано с тем, что до сих пор неясно, согласует ли Конгресс США выделения средств Украине.
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя прекращать поддержку Киева.
Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в США разберутся с проблемой финансирования Украины — напечатают ещё денег.
«В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают ещё», — сказал Путин.
Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.
Вчера, 20:22Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"