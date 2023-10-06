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Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину

Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину - 06.10.2023 Украина.ру

Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине. Об этом сообщают сразу несколько западных источников – газета Politico и телеканал Sky News

2023-10-06T00:58

2023-10-06T00:58

2023-10-06T00:58

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джо байден

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Такое решение обосновано тем, что до сих пор неизвестно согласует ли Конгресс выделение средств на помощь Украине. Сейчас администрация американского президента Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования – схемы кредитования. При этом и Украина, и США заинтересованы в скорейшем принятии решения по данному вопросу, чтобы в процессе обеспечении Киева не было перебоев.По данным источника, на конец сентября США располагали 650 миллионами долларов из общей суммы в 4,6 миллиардов долларов иностранного военного финансирования, которое выделил Конгресс на дополнительные пакеты помощи для Украины и "стран, которых задел украинский конфликт".Как уточнили знакомые с ситуацией источники, даже в том случае, если американская администрация решит провести подобный трансфер бюджетных средств, ей все равно потребуется согласовать его с конгрессменами. Ранее Associated Press сообщал, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. По данным опроса Reuters/Ipsos, количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, украина