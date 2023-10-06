Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину - 06.10.2023 Украина.ру
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Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину
Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину - 06.10.2023 Украина.ру
Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине. Об этом сообщают сразу несколько западных источников – газета Politico и телеканал Sky News
2023-10-06T00:58
2023-10-06T00:58
новости
джо байден
сша
украина
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Такое решение обосновано тем, что до сих пор неизвестно согласует ли Конгресс выделение средств на помощь Украине. Сейчас администрация американского президента Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования – схемы кредитования. При этом и Украина, и США заинтересованы в скорейшем принятии решения по данному вопросу, чтобы в процессе обеспечении Киева не было перебоев.По данным источника, на конец сентября США располагали 650 миллионами долларов из общей суммы в 4,6 миллиардов долларов иностранного военного финансирования, которое выделил Конгресс на дополнительные пакеты помощи для Украины и "стран, которых задел украинский конфликт".Как уточнили знакомые с ситуацией источники, даже в том случае, если американская администрация решит провести подобный трансфер бюджетных средств, ей все равно потребуется согласовать его с конгрессменами. Ранее Associated Press сообщал, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. По данным опроса Reuters/Ipsos, количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал.
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Украина.ру
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новости, джо байден, сша, украина
Новости, Джо Байден, США, Украина

Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину

00:58 06.10.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине. Об этом сообщают сразу несколько западных источников – газета Politico и телеканал Sky News
Такое решение обосновано тем, что до сих пор неизвестно согласует ли Конгресс выделение средств на помощь Украине. Сейчас администрация американского президента Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования – схемы кредитования. При этом и Украина, и США заинтересованы в скорейшем принятии решения по данному вопросу, чтобы в процессе обеспечении Киева не было перебоев.

"Администрация Байдена рассматривает использование грантовой программы государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи на Украину, пока в Конгрессе продолжаются баталии о финансировании оружия", - говорится в публикации Politico.

По данным источника, на конец сентября США располагали 650 миллионами долларов из общей суммы в 4,6 миллиардов долларов иностранного военного финансирования, которое выделил Конгресс на дополнительные пакеты помощи для Украины и "стран, которых задел украинский конфликт".
Как уточнили знакомые с ситуацией источники, даже в том случае, если американская администрация решит провести подобный трансфер бюджетных средств, ей все равно потребуется согласовать его с конгрессменами.
Ранее Associated Press сообщал, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.
По данным опроса Reuters/Ipsos, количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал.
 
НовостиДжо БайденСШАУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
01:24Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
00:58Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину
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