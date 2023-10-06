Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos - 06.10.2023 Украина.ру
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Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos
Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos - 06.10.2023 Украина.ру
Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos
Количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал. Это следует из опроса Reuters/Ipsos
2023-10-06T00:23
2023-10-06T00:27
новости
поставки
вооруженные силы украины
америка
сша
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В течение двух дней на предмет дальнейшей поддержки Украины опрашивали представителей основных политических партий. Лишь 41% респондентов согласны с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились. Часть не определилась.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончание поставок помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. По словам российского лидера, в этом случае "через неделю всё ляжет". Напомним, в понедельник, 2 октября, высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным, заявил, что у Соединенных Штатов осталось 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.
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новости, поставки, вооруженные силы украины, америка, сша
Новости, поставки, Вооруженные силы Украины, Америка, США

Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos

00:23 06.10.2023 (обновлено: 00:27 06.10.2023)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал. Это следует из опроса Reuters/Ipsos
В течение двух дней на предмет дальнейшей поддержки Украины опрашивали представителей основных политических партий. Лишь 41% респондентов согласны с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились. Часть не определилась.
"Поддержка поставок оружия из США снизилась по сравнению с маем, когда опрос Reuters/Ipsos показал, что 46% американцев поддерживают отправку оружия, в то время как 29% были против, а остальные не уверены", – говорится в источнике.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончание поставок помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. По словам российского лидера, в этом случае "через неделю всё ляжет".
Напомним, в понедельник, 2 октября, высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным, заявил, что у Соединенных Штатов осталось 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.
 
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