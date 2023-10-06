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Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos

Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos - 06.10.2023 Украина.ру

Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos

Количество американцев, активно поддерживающих поставку вооружения украинской армии, значительно упал. Это следует из опроса Reuters/Ipsos

2023-10-06T00:23

2023-10-06T00:23

2023-10-06T00:27

новости

поставки

вооруженные силы украины

америка

сша

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В течение двух дней на предмет дальнейшей поддержки Украины опрашивали представителей основных политических партий. Лишь 41% респондентов согласны с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились. Часть не определилась.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончание поставок помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. По словам российского лидера, в этом случае "через неделю всё ляжет". Напомним, в понедельник, 2 октября, высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным, заявил, что у Соединенных Штатов осталось 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поставки, вооруженные силы украины, америка, сша