В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку
В Севастополе объявили воздушную тревогу, военные распылили аэрозольную маскировку. Об этом 5 октября сообщает Telegram-канал губернатора города-героя Севастополя Михаила Развожаева.
Объявление о воздушной тревоге губернатор разметил в начале шестого часа вечера. В сообщении содержится инструкция поведения при сигнале "Воздушная тревога!".
"Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки", - добавил губернатор в следующем сообщении.
3 октября губернатор тоже сообщал о воздушной тревоге. Значительных разрушений тогда ВСУ добиться не удалось.
В сентябре МИД Украины потребовал от Германии отправить немецкие крылатые ракеты "Таурус" на нужды ВСУ. В том же месяце Владимир Зеленский снова попросил Джо Байдена отправить на Украину крылатые ракеты США для ударов по Крыму и другим регионам России. В начале года аналогичные ракеты на Украину поставили Британия и Франция.
06:15Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войнуВеликобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко