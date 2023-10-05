https://ukraina.ru/20231005/1049944545.html

В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку

В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку - 05.10.2023 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку

В Севастополе объявили воздушную тревогу, военные распылили аэрозольную маскировку. Об этом 5 октября сообщает Telegram-канал губернатора города-героя Севастополя Михаила Развожаева.

2023-10-05T17:56

2023-10-05T17:56

2023-10-05T17:56

новости

севастополь

воздушная тревога

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михаил развожаев

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Объявление о воздушной тревоге губернатор разметил в начале шестого часа вечера. В сообщении содержится инструкция поведения при сигнале "Воздушная тревога!"."Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки", - добавил губернатор в следующем сообщении.3 октября губернатор тоже сообщал о воздушной тревоге. Значительных разрушений тогда ВСУ добиться не удалось.В сентябре МИД Украины потребовал от Германии отправить немецкие крылатые ракеты "Таурус" на нужды ВСУ. В том же месяце Владимир Зеленский снова попросил Джо Байдена отправить на Украину крылатые ракеты США для ударов по Крыму и другим регионам России. В начале года аналогичные ракеты на Украину поставили Британия и Франция.

https://ukraina.ru/20231005/1049898546.html

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новости, севастополь, воздушная тревога, пво, всу, сво, михаил развожаев