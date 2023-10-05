В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку - 05.10.2023 Украина.ру
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В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку
В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку - 05.10.2023 Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку
В Севастополе объявили воздушную тревогу, военные распылили аэрозольную маскировку. Об этом 5 октября сообщает Telegram-канал губернатора города-героя Севастополя Михаила Развожаева.
2023-10-05T17:56
2023-10-05T17:56
новости
севастополь
воздушная тревога
пво
всу
сво
михаил развожаев
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Объявление о воздушной тревоге губернатор разметил в начале шестого часа вечера. В сообщении содержится инструкция поведения при сигнале "Воздушная тревога!"."Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки", - добавил губернатор в следующем сообщении.3 октября губернатор тоже сообщал о воздушной тревоге. Значительных разрушений тогда ВСУ добиться не удалось.В сентябре МИД Украины потребовал от Германии отправить немецкие крылатые ракеты "Таурус" на нужды ВСУ. В том же месяце Владимир Зеленский снова попросил Джо Байдена отправить на Украину крылатые ракеты США для ударов по Крыму и другим регионам России. В начале года аналогичные ракеты на Украину поставили Британия и Франция.
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новости, севастополь, воздушная тревога, пво, всу, сво, михаил развожаев
Новости, Севастополь, воздушная тревога, ПВО, ВСУ, СВО, Михаил Развожаев

В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку

17:56 05.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Севастополе объявили воздушную тревогу, военные распылили аэрозольную маскировку. Об этом 5 октября сообщает Telegram-канал губернатора города-героя Севастополя Михаила Развожаева.
Объявление о воздушной тревоге губернатор разметил в начале шестого часа вечера. В сообщении содержится инструкция поведения при сигнале "Воздушная тревога!".
"Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки", - добавил губернатор в следующем сообщении.
3 октября губернатор тоже сообщал о воздушной тревоге. Значительных разрушений тогда ВСУ добиться не удалось.
В сентябре МИД Украины потребовал от Германии отправить немецкие крылатые ракеты "Таурус" на нужды ВСУ. В том же месяце Владимир Зеленский снова попросил Джо Байдена отправить на Украину крылатые ракеты США для ударов по Крыму и другим регионам России. В начале года аналогичные ракеты на Украину поставили Британия и Франция.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
06:15
Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войнуВеликобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
 
НовостиСевастопольвоздушная тревогаПВОВСУСВОМихаил Развожаев
 
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