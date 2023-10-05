https://ukraina.ru/20231005/1049943727.html

Зеленский и Пашинян в Испании, драка с депутатами в Киеве. Итоги 5 октября на Украине

Зеленский и Пашинян в Испании, драка с депутатами в Киеве. Итоги 5 октября на Украине - 05.10.2023 Украина.ру

Зеленский и Пашинян в Испании, драка с депутатами в Киеве. Итоги 5 октября на Украине

В Горловке после обстрела ранены 9 человек; в Испании проходит саммит Европейского политического сообщества, Зеленский прилетел в Гранду; в Киеве депутаты избили человека: возможно, мошенника

2023-10-05T18:00

2023-10-05T18:00

2023-10-05T18:00

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

испания

никол пашинян

киев

депутаты

обстрелы

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ОбстрелыВ течении дня украинские военные несколько раз обстреляли Горловку (ДНР) и ее окрестности, есть пострадавшие. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Иван Приходько.Еще утром он опубликовал фото перрона железнодорожного вокзала, усеянного неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВСУ.Около полудня мэр сообщил об обстреле железнодорожной станции, ПГТ Гольмовского и одного из районов города.В результате обстрела сразу стало известно об одной погибшей местной жительнице, немного позже стало известно, что с украинской стороны по Горловке было выпущено 6 кассетных боеприпасов, помимо одной погибшей пять жителей получили ранения, был поврежден дворец культуры."Количество горловчан, получивших ранения вследствие украинской вооруженной агрессии, возросло до 9", - написал еще позже Приходько.А спустя двадцать минут в его телеграм-канале появилось новое сообщение:Один из этих детей скончался из-за ранений, сообщил еще позже мэр.День для Горловки оказался трагичным: помимо обстрелов стало известно об еще одном происшествии:"В Калининском районе Горловки 4 подростка получили ранения, решив разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы ВФУ. Один из них скончался от полученных травм. Это ужасно", - сообщил глава города.Также в четверг Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника над территорией Брянской области.С украинской стороны глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об обстреле села Гроза Купянского района. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, погиб 51 человек, семь ранены. ГСЧС продолжает спасательную операцию. Украинские СМИ пишут, что под огонь попало кафе, в котором проходили поминки.Встреча в ГранадеВ испанской Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества, в котором принял участие, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский.Офис президента (ОП) сообщает о различных встречах Зеленского: с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, президентом Армении Николом Пашиняном.Зеленский и Пашинян встречаются впервые:"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - заявил украинский президент.Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне отказался от участия в мероприятии и не встретился с Пашиняном, однако провел телефонный разговор с Зеленским.В своем обращении украинский президент озвучил свои стандартные тезисы: "Россия угрожает безопасности всей Европы", "мир должен предоставить Украине системы ПВО", "если Украина прекратит сопротивление, воевать придется европейцам".Американское издание Politico пишет о первых результатах саммита: важнейшей темой журналисты называют финансирование Украины из США, в частности фон дер Ляйен настаивала на том, что США не могут прекратить поддержку, а Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, что Евросоюз не сможет самостоятельно компенсировать траты США на Украину.Политики на Западе все четче понимают, что втянулись в опасную ситуацию. Если они прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку. Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич."Даже американские националисты из республиканской партии не простят Байдену отход с Украины: они ненавидят, когда США проигрывают, а это будет второй проигрыш после Афганистана. Причем для Байдена и Шольца с Джонсоном одной отставкой дело не ограничится: могут потребовать отчётность за 113 млрд долларов (цифра, названная Fox News) потраченных на Украину. Даже если потрачено меньше (называются намного меньшие цифры) ясно, что за такие огромные деньги нормально отчитаться просто невозможно", - объяснил эксперт.Он сослался на материал американского оппозиционного издания Fox News, вышедший накануне. Озаглавлена статья так: "Украина – новая вечная война для Америки. Президент Байден, когда это кончится?"Драка в КиевеВ четверг в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что два депутата Верховной Рады избили в Киеве мужчину: пострадавший сам написал об этом в соцсетях."Начали меня снимать, толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня, они начали клевету на меня говорить. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить", — рассказал он.По словам киевлянина, нападавшие – депутаты о "Слуги народа", Александр Куницкий и Артем Дмитрук.На видеозаписях, появившихся в сети, молодой человек весь в крови: ему разбили лицо, кровью залиты штаны. Его руки в татуировках — на правой наколка с чьим-то портретом, на левой — АСАВ ( A.C.A.B. — аббревиатура, часто используемая как тюремная татуировка в Великобритании).Депутат Куницкий опубликовал в сети свою версию произошедшего: по его словам, пострадавший – мошенник из кол-центра. Во время конфликта он пытался сбежать с телефоном Куницкого, заверил депутат.В свою очередь Дмитрук заверил, будто это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую он проводил с коллегами."Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео" , — оправдался нардеп.Дмитрук утверждает, что мужчина напал на него с ножом.Депутаты написали заявление в полицию, обращался ли к правоохранителям избитый мужчина – неизвестно.

https://ukraina.ru/20231005/1049939152.html

https://ukraina.ru/20231005/1049937176.html

https://ukraina.ru/20231005/1049941124.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, испания, никол пашинян, киев, депутаты, обстрелы