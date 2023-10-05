Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
15:51 05.10.2023 (обновлено: 15:52 05.10.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Россия – опасный противник, потому что делает выводы и готовится к следующему удару на основе этих выводов. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина
Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них – особенно опасный, заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Через четыре года Москва полностью восстановит российский военный потенциал, и Украине точно не поздоровится, считает он.
"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.
Зеленский добавил, что, по его мнению, Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.
"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.
3 октября Минобороны Сергей Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ: Вооруженные силы России значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон. Эта тема обсуждалась на тематическом селекторном совещании. По словам Шойгу, российских военнослужащих для проведения спецоперации достаточно, поэтому Генштаб не планирует дополнительной мобилизации.
12:33Владимир Зеленский и "последняя война"Украинский президент в общем-то нередко даёт большие интервью иностранным СМИ и нельзя сказать, чтобы он часто радовал зрителей новыми суждениями. Интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 от 4 октября исключением не является – это повторение основной концепции украинской власти. Однако уточнение им некоторых акцентов представляет немалый интерес