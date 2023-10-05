https://ukraina.ru/20231005/1049936028.html

Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт

Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт - 05.10.2023 Украина.ру

Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт

Россия – опасный противник, потому что делает выводы и готовится к следующему удару на основе этих выводов. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина

2023-10-05T15:51

2023-10-05T15:51

2023-10-05T15:52

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владимир зеленский

сергей шойгу

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Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них – особенно опасный, заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Через четыре года Москва полностью восстановит российский военный потенциал, и Украине точно не поздоровится, считает он. Зеленский добавил, что, по его мнению, Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше."Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.3 октября Минобороны Сергей Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ: Вооруженные силы России значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон. Эта тема обсуждалась на тематическом селекторном совещании. По словам Шойгу, российских военнослужащих для проведения спецоперации достаточно, поэтому Генштаб не планирует дополнительной мобилизации.

https://ukraina.ru/20231005/1049925481.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, сергей шойгу