Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт - 05.10.2023 Украина.ру
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Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт - 05.10.2023 Украина.ру
Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
Россия – опасный противник, потому что делает выводы и готовится к следующему удару на основе этих выводов. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина
2023-10-05T15:51
2023-10-05T15:52
новости
новости украины
владимир зеленский
сергей шойгу
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Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них – особенно опасный, заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Через четыре года Москва полностью восстановит российский военный потенциал, и Украине точно не поздоровится, считает он. Зеленский добавил, что, по его мнению, Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше."Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.3 октября Минобороны Сергей Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ: Вооруженные силы России значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон. Эта тема обсуждалась на тематическом селекторном совещании. По словам Шойгу, российских военнослужащих для проведения спецоперации достаточно, поэтому Генштаб не планирует дополнительной мобилизации.
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новости, новости украины, владимир зеленский, сергей шойгу
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу

Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт

15:51 05.10.2023 (обновлено: 15:52 05.10.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Россия – опасный противник, потому что делает выводы и готовится к следующему удару на основе этих выводов. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина
Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них – особенно опасный, заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Через четыре года Москва полностью восстановит российский военный потенциал, и Украине точно не поздоровится, считает он.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.

Зеленский добавил, что, по его мнению, Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.
"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.
3 октября Минобороны Сергей Шойгу заявил об ослаблении боевого потенциала ВСУ: Вооруженные силы России значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон. Эта тема обсуждалась на тематическом селекторном совещании. По словам Шойгу, российских военнослужащих для проведения спецоперации достаточно, поэтому Генштаб не планирует дополнительной мобилизации.
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский и "последняя война"Украинский президент в общем-то нередко даёт большие интервью иностранным СМИ и нельзя сказать, чтобы он часто радовал зрителей новыми суждениями. Интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 от 4 октября исключением не является – это повторение основной концепции украинской власти. Однако уточнение им некоторых акцентов представляет немалый интерес
 
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