https://ukraina.ru/20231005/1049929439.html

Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября

Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября - 05.10.2023 Украина.ру

Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября

Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T13:00

2023-10-05T13:00

2023-10-05T13:14

хроники

эксклюзив

спецоперация

горловка

пострадавшие

мэр

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украина

всу

коррупция

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Националисты обстреляли Горловку, пострадали люди. Чиновники Украины паникуют из-за возможной остановки помощи США. Экс-глава ЕК объяснил, почему Киев не может стать членом ЕвросоюзаУкраинские военные с утра несколько раз обстреляли Горловку кассетными снарядами. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.Мэр города Иван Приходько также сообщил, что поселок станции Никитовка находится в зоне повышенной опасности, а поселок городского типа Гольмовский обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск.Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 9.10 по 11.50 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Ясиноватскому району.Приходько в своем телеграм-канале указал, что при обстреле был поврежден дворец культуры "Ветеран"."Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - написал мэр.Он добавил, что перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВСУ.Кроме того, пятеро мирных жителей получили ранения.Украинские военные также обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, никто не пострадал… В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр", - написал он в телеграм-канале.Губернатор добавил, что в городе осколками снарядов также посекло два административных здания и один коммерческий павильон. В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус."Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовой обход территорий", - уточнил глава области.Паника из-за прекращения помощиУкраинские чиновники находятся в панике после отставки спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в связи с угрозой поставкам оружия и предоставлению финансовой помощи со стороны США. Об этом написала газета Politico со ссылкой на депутатов Рады.Как пишет издание, в Киеве царит "тревога и смятение", местные чиновники теряются в догадках по поводу того, что может произойти дальше, поскольку "их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным"."Мы в панике. Для нас это катастрофа", - заявила оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе."Мы попросту стали заложниками их (американской) внутренней политики", - указал нардеп Ярослав Железняк.Как пишет издание, еще один неназванный украинский депутат назвал ситуацию "подставой"."Судьба финансирования, которое Владимир Зеленский на прошлой неделе перед сенаторами назвал вопросом жизни и смерти, сейчас находится в подвешенном состоянии", - говорится в материале издания.Согласно источникам газеты, в нынешних условиях поставки Украине вооружений зависят от того, будет ли Пентагон в состоянии восполнить свои запасы."Если Украина скажет: "Нам действительно нужно это прямо сейчас", минобороны, возможно, сможет предоставить это, однако мы бы не стали этого делать, если бы не были в состоянии восполнить то, что мы им дали", - сказал неназванный американский чиновник.Газета также отмечает, что в Республиканской партии растет блок, выступающий против поддержки Украины, а шансы на принятие временной меры в предоставлении 6 миллиардов долларов значительно уменьшились.Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Коррупция на УкраинеУкраина насквозь коррумпирована и потому неспособна к тому, чтобы в скором времени стать членом Европейского Союза, заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер."Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению (в ЕС) и нуждается в масштабных внутренних реформах", - сказал он.Те политики, что заявляют украинцам о том, будто бы их страна могла бы немедленно стать членом ЕС, вводят их в заблуждение, считает Юнкер.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.Газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ukraina.ru/20231005/1049918017.html

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https://ukraina.ru/20231004/1049888776.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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