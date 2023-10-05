Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября
13:00 05.10.2023 (обновлено: 13:14 05.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Националисты обстреляли Горловку, пострадали люди. Чиновники Украины паникуют из-за возможной остановки помощи США. Экс-глава ЕК объяснил, почему Киев не может стать членом Евросоюза
Украинские военные с утра несколько раз обстреляли Горловку кассетными снарядами. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.
Мэр города Иван Приходько также сообщил, что поселок станции Никитовка находится в зоне повышенной опасности, а поселок городского типа Гольмовский обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 9.10 по 11.50 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Ясиноватскому району.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - рассказали в представительстве.
Приходько в своем телеграм-канале указал, что при обстреле был поврежден дворец культуры "Ветеран".
"Обстрелом вооруженными формированиями Украины поврежден дворец культуры "Ветеран" (Калининский район Горловки)", - написал мэр.
Он добавил, что перрон железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов ВСУ.
Кроме того, пятеро мирных жителей получили ранения.
Украинские военные также обстреляли центр города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, никто не пострадал… В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр", - написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в городе осколками снарядов также посекло два административных здания и один коммерческий павильон.
В поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус.
"Оперативные службы находятся на месте. В ближайшее время начнется подворовой обход территорий", - уточнил глава области.
Паника из-за прекращения помощи
Украинские чиновники находятся в панике после отставки спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в связи с угрозой поставкам оружия и предоставлению финансовой помощи со стороны США. Об этом написала газета Politico со ссылкой на депутатов Рады.
"У украинского руководства теперь появился новый повод для беспокойства: растущий политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки денег и оружия", - говорится в материале.
Как пишет издание, в Киеве царит "тревога и смятение", местные чиновники теряются в догадках по поводу того, что может произойти дальше, поскольку "их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным".
"Мы в панике. Для нас это катастрофа", - заявила оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мы попросту стали заложниками их (американской) внутренней политики", - указал нардеп Ярослав Железняк.
Как пишет издание, еще один неназванный украинский депутат назвал ситуацию "подставой".
"Судьба финансирования, которое Владимир Зеленский на прошлой неделе перед сенаторами назвал вопросом жизни и смерти, сейчас находится в подвешенном состоянии", - говорится в материале издания.
Согласно источникам газеты, в нынешних условиях поставки Украине вооружений зависят от того, будет ли Пентагон в состоянии восполнить свои запасы.
"Если Украина скажет: "Нам действительно нужно это прямо сейчас", минобороны, возможно, сможет предоставить это, однако мы бы не стали этого делать, если бы не были в состоянии восполнить то, что мы им дали", - сказал неназванный американский чиновник.
Газета также отмечает, что в Республиканской партии растет блок, выступающий против поддержки Украины, а шансы на принятие временной меры в предоставлении 6 миллиардов долларов значительно уменьшились.
Во вторник палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Коррупция на Украине
Украина насквозь коррумпирована и потому неспособна к тому, чтобы в скором времени стать членом Европейского Союза, заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению (в ЕС) и нуждается в масштабных внутренних реформах", - сказал он.
Те политики, что заявляют украинцам о том, будто бы их страна могла бы немедленно стать членом ЕС, вводят их в заблуждение, считает Юнкер.
"У нас плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, когда дело касается верховенства закона. Это не должно повториться снова", - добавил он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel допустил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.
Газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС, сообщила, что вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, в Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента".
При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.