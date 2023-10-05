ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
09:29 05.10.2023 (обновлено: 09:34 05.10.2023)
Управление ФСБ России по Сахалинской области 5 октября сообщило о задержании и заключении под стражу жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины
По информации силовиков, 57-летний мужчина "испытывал негативное отношение к политике России" и не поддерживал проведение спецоперации.
По собственной инициативе он установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне "в деятельности, направленной против безопасности России".
В отношении мужчины возбудили дело за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
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