ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049919524.html
ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами - 05.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
Управление ФСБ России по Сахалинской области 5 октября сообщило о задержании и заключении под стражу жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины
2023-10-05T09:29
2023-10-05T09:34
фсб
задержание
спецслужбы
новости
сахалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d26f80e686e8cec1cab397b5b9be76c1.jpg
По информации силовиков, 57-летний мужчина "испытывал негативное отношение к политике России" и не поддерживал проведение спецоперации. По собственной инициативе он установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне "в деятельности, направленной против безопасности России".В отношении мужчины возбудили дело за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
https://ukraina.ru/20231004/1049899005.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0454a880bfa0d9a92517bf3abf6d93eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, задержание, спецслужбы, новости, сахалин
ФСБ, задержание, спецслужбы, Новости, Сахалин

ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами

09:29 05.10.2023 (обновлено: 09:34 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Управление ФСБ России по Сахалинской области 5 октября сообщило о задержании и заключении под стражу жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины
По информации силовиков, 57-летний мужчина "испытывал негативное отношение к политике России" и не поддерживал проведение спецоперации.
По собственной инициативе он установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне "в деятельности, направленной против безопасности России".
В отношении мужчины возбудили дело за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
Крым
Вчера, 13:37
В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ
 
ФСБзадержаниеспецслужбыНовостиСахалин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос
10:06Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам
09:49Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
09:46"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным
09:29ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
09:03Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине
09:00Атаки с использованием кассетных боеприпасов, отказ Запада помогать. Главное на Украине на утро 5 октября
08:18"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину
08:00Как Галичина стала австрийской
07:34С США назвали поведение Зеленского отвратительным
07:02Объекты инфраструктуры Курской области атаковали украинские БПЛА
06:37"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине
06:35Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
06:16Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
06:15Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну
06:11На последнем издыхании. В каком состоянии входит в холода украинская энергосистема
05:56Пешки в чужой игре: политический эксперт о том, как Запад играет в "смертельные шахматы" со всем миром
05:49На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают
05:49ВКС России поразили 4 пункта ВСУ у Торского и Серебрянки - Минобороны РФ
05:36"Окно возможностей": политический эксперт рассказал, почему Германия решилась обсудить удар по России
Лента новостейМолния