https://ukraina.ru/20231005/1049919524.html

ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами - 05.10.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами

Управление ФСБ России по Сахалинской области 5 октября сообщило о задержании и заключении под стражу жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины

2023-10-05T09:29

2023-10-05T09:29

2023-10-05T09:34

фсб

задержание

спецслужбы

новости

сахалин

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По информации силовиков, 57-летний мужчина "испытывал негативное отношение к политике России" и не поддерживал проведение спецоперации. По собственной инициативе он установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне "в деятельности, направленной против безопасности России".В отношении мужчины возбудили дело за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

https://ukraina.ru/20231004/1049899005.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, задержание, спецслужбы, новости, сахалин