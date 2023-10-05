https://ukraina.ru/20231005/1049916143.html

Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN

Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN - 05.10.2023 Украина.ру

Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN

Проблемы с финансированием Украины со стороны США уже через несколько недель создадут для Киева серьёзные проблемы. Об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщает телеканал CNN

2023-10-05T05:10

2023-10-05T05:10

2023-10-05T05:16

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Публично чиновники заявляют о поддержке со стороны большинства американцев, в том числе в Конгрессе США, продолжения помощи Киеву. В частности, по словам Байдена, "большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины".Однако принятый в минувшие выходные временный бюджет США на следующие полтора месяца исключил ассигнования, предназначенные для поддержки киевского режима.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что администрация в течение двух месяцев сможет продолжать поддержку Украины из уже выделенных ранее средства. По мнению неназванного чиновника администрации, за это время необходимо срочно одобрить выделение дополнительных средств, поскольку время для Украины "имеет решающее значение".Байден 4 октября заявил журналистам о намерении вскоре выступить с обращением, в котором будет изложена необходимость продолжения поддержки Украины."Я собираюсь доказать, что успех Украины в подавляющем большинстве отвечает интересам Соединённых Штатов Америки", - сказал он.

https://ukraina.ru/20231005/1049890349.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, финансирование, финансовая помощь