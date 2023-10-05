Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN
05:10 05.10.2023 (обновлено: 05:16 05.10.2023)
Проблемы с финансированием Украины со стороны США уже через несколько недель создадут для Киева серьёзные проблемы. Об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщает телеканал CNN
Публично чиновники заявляют о поддержке со стороны большинства американцев, в том числе в Конгрессе США, продолжения помощи Киеву. В частности, по словам Байдена, "большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины".
Однако принятый в минувшие выходные временный бюджет США на следующие полтора месяца исключил ассигнования, предназначенные для поддержки киевского режима.
"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке заявляют, что остаётся всего несколько недель до того, как остановка дополнительного финансирования для Украины начнёт превращаться в серьёзную проблему на поле боя", - говорится в публикации.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что администрация в течение двух месяцев сможет продолжать поддержку Украины из уже выделенных ранее средства. По мнению неназванного чиновника администрации, за это время необходимо срочно одобрить выделение дополнительных средств, поскольку время для Украины "имеет решающее значение".
Байден 4 октября заявил журналистам о намерении вскоре выступить с обращением, в котором будет изложена необходимость продолжения поддержки Украины.
"Я собираюсь доказать, что успех Украины в подавляющем большинстве отвечает интересам Соединённых Штатов Америки", - сказал он.
04:07Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать УкраинуЕвропа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец