https://ukraina.ru/20231005/1049913933.html

Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи

Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи - 05.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи

Если политики Запада прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку. Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-10-05T05:03

2023-10-05T05:03

2023-10-05T05:04

интервью

запад

украина

владимир зеленский

сша

джо байден

впк

ирак

афганистан

крым

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал руководству Украины активнее проводить мобилизацию молодежи в ряды ВСУ, чтобы не снижать темпы наступления. По словам же министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, поддержка Украины - очень дешевый способ борьбы НАТО с Россией.- Дмитрий, почему на Западе стали открыто говорить о том, что готовы воевать до последнего украинца? Почему все чаще открыто называют Украину острием копья против России?- На Западе есть две категории людей, которые плохо относятся к России и открыто это высказывают. Первая – самая большая – это добрые наивные люди, которые верят пропагандистской картинке насчет "страшных преступлений России за рубежом" или насчет "тотального подавления свободы слова в России". Верят в силу природной наивности, или потому что лень или нет времени разобраться. Схема работает так: западные корреспонденты через местного "стрингера" находят человека, который реально пострадал от бомбардировок. Он или она описывает свою жизнь, семью, страдания, как правило, реальные. А поскольку у телезрителя или читателя прессы "мейнстрима" нет времени узнавать, какие политические или дипломатические события предшествовали, скажем, событиям 24 февраля 2022 года, а про 8-летнюю войну Киева с Донбассом этот человек никогда не знал или забыл, он исходит из увиденной судьбы и делает вывод, что Россия – исчадие зла.И есть второй тип: люди, которые ненавидят Россию по причинам принципиальным. То есть причинам националистическим (польские или прибалтийские нацики), идеологическим (сторонники ультра-либеральных глобалистских идей) или интеллектуальным (в Европе есть огромный набор интеллектуальных "черных легенд" о России как душительнице свободы – к этому в свое время приложили руку и де Кюстин, и восхищавшийся им Герцен, и восхищавшийся Герценом Ленин).Люди второго типа часто не наивны, они кое-что знают из истории, иногда даже говорят по-русски. Но они ненавидят Россию и врут про нее. Самая влиятельная группа внутри второго типа – те, кто рассматривает Россию как страну, которая мешает новому идеологическому проекту западного мира – построению нового общества с новой семьей (гей-браки), новой экономикой (огромные глобализированные multinationals) и так далее.Для наивных людей ваше выражение о том, что Украина – это копье, направленное против России, неприемлемо, потому что им скармливают версию о том, что Россия напала без всякого повода. Это для таких наивняков западные СМИ придумали свое обязательное определение для событий на Украине: unprovoked war – неспровоцированная война. Для циников из второго типа русофобов выражение "таран" приемлемо, но публично они его не употребляли, чтобы не потерять поддержку наивных. Но сейчас все чаще употребляют, поскольку ожесточение растет.- Но чем вызвано ожесточение? Почему Запад стал вести себя как-то нетерпеливо, резко и неуверенно?- Сейчас в западных СМИ впервые звучит, что война может продлиться несколько лет. И это заставило задуматься оба описанных мною типа русофобов. В Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий, на котором говорили о финансировании Украины на годы вперед. И тогда даже пацифисты задумались: если война продлится еще пять лет, то, может, чёрт с ней, с победой Украины? Ведь ради нее может погибнуть множество людей. Так, может быть, пусть Россия займет эти территории, так больше жизней сбережем – думают люди первой группы.Ненавистники из второго типа русофобов думают по-другому. У них возникает вопрос: а стоит ли поражение России (отнюдь не гарантированное) таких расходов? Американская Fox News назвала американские расходы на поддержку Украины: 113 миллиардов долларов. Это же огромная сумма денег, которая заставит задуматься даже самых ненавидящих Россию глобалистов. Они думают так: если из-за этих расходов поблекнет наш ультралиберальный проект, то, может, черт с ней, с этой Украиной? А уж о западном обывателе и говорить нечего: он в ярости от такой растраты.Статья Fox News вышла под таким под заголовком "Украина – новая вечная война для Америки. Президент Байден, когда это кончится?". Автор статьи Уоррен Дэвидсон пишет о том, что американское участие в схватке на Украине начинает напоминать историю с Афганистаном и Ираком. Вашингтон много лет утверждал, что и в Ираке, и в Афганистане у него все в порядке: деньги потрачены правильно, наша сторона берет верх. А потом США пришлось уйти и из Ирака, и из Афганистана. И это притом, что США сидели в Афганистане 20 лет. А потом пришлось оттуда бежать, бросая доверившихся людей на расправу талибам. И до последней недели эвакуации Вашингтон говорил: все в порядке, войска президента Ашрафа Гани контролируют ситуацию.- Ну, хорошо, Западу придется готовиться к долгой борьбе на Украине. Какой вывод из этого делают в США и ЕС?- В том-то и дело, что единого вывода нет. Возьмите множество растерянных предложений, которые сейчас делают западные лидеры. Бывший английский министр обороны предложил брать в ВСУ больше молодежи, молодая немецкая министерша иностранных дел требует опять же больше оружия для Киева плюс репрессий против "друзей Путина"… Но ведь все это уже было! Запад 10 лет вводит персональные санкции и посылает оружие (сначала для борьбы с Донбассом, потом и со всей Россией). Но результата нет! Складывается такое впечатление: заявления такого рода – это следствие некоторой паники, которая возникла в западном обществе из-за того, что они осознали: война может продолжиться много лет и еще неизвестно, как закончится! Очевидно, Россия, скажем, за Крым драться готова. Для Путина не стоит вопрос, бросить Крым с людьми там или нет. Ответ простой: нет, очевидно, Россия будет драться за Крым так, как будто от него зависит её существование (а российский контроль над Крымом – это и вправду ключевой вопрос для нашей безопасности).Россия могла, чтобы сохранить жизни военнослужащих и гражданского населения, временно сдать Херсон. Но на то, чтобы сдать Крым, который уже почти 9 лет российский регион, Россия не пойдет. А Запад именно такую задачу поставил ВСУ – взять Крым. Но это же невыполнимая задача! А постановка невыполнимых задач – грубая стратегическая ошибка. Не лучше недооценки сил противника.Политики на Западе все четче понимают, что втянулись в опасную ситуацию. Если они прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку. Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет.Даже американские националисты из республиканской партии не простят Байдену отход с Украины: они ненавидят, когда США проигрывают, а это будет второй проигрыш после Афганистана. Причем для Байдена и Шольца с Джонсоном одной отставкой дело не ограничится: могут потребовать отчётность за 113 млрд. долларов (цифра, названная Fox News) потраченных на Украину. Даже если потрачено меньше (называются намного меньшие цифры) ясно, что за такие огромные деньги нормально отчитаться просто невозможно. Поэтому западные политики заметались: предлагают то одно, то другое. То давайте больше молодежи в армию набирать, давайте еще такую-то ракету Зеленскому дадим, то давайте создадим "оружейный кластер" прямо на Украине… Но все это не работает, потому что задача взять Крым – авантюрная, и никакие технические детали это поменять не могут.- Когда мы говорим о западных СМИ, в памяти всплывает карикатурный образ России, который использовался в европейских газетах еще в XIX веке. Это брутальный медведь с дубиной, который простирает свои когтистые лапы над Европой и остальным миром. Эксплуатируется ли этот образ в иностранных СМИ до сих пор, есть ли страх на Западе пред русским вторжением?- Я бы на этих медведей не то что не обижался, но скажем так – рассматривал бы их в контексте. Это был стиль той эпохи. Конец девятнадцатого и начало двадцатого века – это эпоха до политкорректности. Если вы посмотрите на карикатуры, которые в России рисовали на японцев перед 1905 годом, вы поймете, что нам с нашим медведем еще повезло. Японцев у нас рисовали в виде макак, китайцев в виде каких-то гадких маленьких существ. Умереть можно, если иметь в себе хоть каплю анти-расизма. Немцев мы изображали тупыми солдафонами, а сами немцы изображали себя добрыми наивными блондинами…Так что русофобия на Западе есть, но это не чистый расизм, как у нас думают. Это презрение "цивилизованного" якобы западного человека к россиянину, которого западные СМИ априори считают гомофобом, врагом меньшинств и т.д. Это похуже образа медведя из позапрошлого века.Причины нынешнего столкновения с Западом не экономические. На украинской истории все потеряли деньги: и Запад, и Россия, и в первую очередь сама Украина. Даже западный ВПК потерял деньги: выяснилось, что его суперсовременные ракеты не могут справиться с преимущественно советским, но все еще надежным и простым нашим оружием. Это огромные денежные потери.Так что причины конфликта на Украине – не реальные, не экономические. Это причины восприятия. Кто мог бы сказать в 90-е годы или нулевые, что люди в Москве и Киеве будут думать, как бы побольнее ударить друг друга? Но Запад придумал себе образ опасной реакционной России, которая хочет восстановить СССР и чуть ли не применить ради этого ядерное оружие. Этот образ был создан уже к 2007-2008 году, и мы не смогли его изменить, его оспорить…- А разве не было у России такого желания?- Да нет, не было у России таких мечтаний, ни в 1990-е, ни в 2000-е. Даже экономически Россия не мечтала ни о Донбассе с его шахтами, ни тем более о Запорожье с тамошней металлургией. У нас была своя проблемная металлургия, свои шахтеры – до сытых 2000-х они, кстати, стучали у нас касками. В 1990-е годы все ждали войну, скорее, в Средней Азии (не будем использовать западный термин Центральная Азия, потому что центр у Азии в другом месте). Там были объективные причины: до сих пор там не хватает воды, и таджики и киргизы периодически убивают друг друга за этот ценный ресурс. Там есть реальные экономические причины, но посмотрите: настоящей войны там нет!Экономическими причинами войну на Украину никак не объяснить, обывательское "ищите деньги" не работает. Посмотрите, сколько потерял Запад из-за Украины! Какие потери понесли западные фирмы, которых заставили уйти из России! Посмотрите на последствия для Запада от отказа от российских газа и нефти – это же триллионы потерь! И ради чего? Чтобы продать Украине в долг "Хаймарсы", которые оказались не такими уж хорошими?Объяснение только одно. На Западе сложилась очень агрессивная новая идеология, появился мощный ультралиберальный проект по реформированию всего мира. В нем должна была появиться новая семья (желательно гомосексуальная или просто бездетная), ведущее положение в этом новом обществе должны занимать агрессивные феминистки. На Западе все еще ждут выгод от удвоения рабочей силы путём отказа женщин от рождения детей и семьи. Формируется идеальный для "мультинациональных" гигантов работник – человек-трансформер, которого можно послать на работу сегодня в Африку, а завтра в Китай. Такой человек смотрит только на размер налогов и зарплаты.- Вы считаете этот проект реалистичным?- Нет, в том-то и беда, этот проект утопичен. Как и любой тоталитарный проект – ультраправый или ультралевый. Но этот проект не хочет признавать свою утопичность. А свои неудачи он объясняет тем, что ему якобы мешают, вредят, не дают облагодетельствовать мир так, как он якобы уже осчастливил США и ЕС. Кто мешает? А вот крупные несговорчивые страны: Россия, Китай, Иран. Даже маленькая Северная Корея якобы вредит страшно, хотя на самом деле тамошний режим просто пытается выжить и не столкнуть страну во внешнюю или внутреннюю войну.Так вот, вернусь к западному проекту. Этот утопический ультралиберальный проект столкнул себя с Россией, сама она не хотела столкновения. Борясь с Россией, США и ЕС разрушили худо-бедно существовавшую на Украине в 1991-2014 гг демократию. Запад создал там опаснейший гибрид – правительство, в котором половина националистов, а половина – сторонники ультралиберального западного проекта. А порой они, как Зеленский, эти идеи совмещают в одном человеке, сплавляют в одном мозгу. Оказалось, что на временной антироссийской основе эти вещи – национализм и гомосексуализм – вполне совместимы. Да, Гитлер преследовал гомосексуалистов, но о нем ведь и многие нынешние нацисты говорят как об ошибавшемся недоумке. Надо было, говорят, Гитлеру привлечь к себе украинских националистов, надо было предложить всем народам СССР выйти из Союза.А когда этот гибрид появился в Киеве в 2014 году, он сразу стал вести дело к войне. И началась война в 2014 году, просто 8 лет она велась Западом латентно, а потом перешла в самую горячую фазу.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html

https://ukraina.ru/20231004/1049891190.html

https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html

https://ukraina.ru/20231004/1049880426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, запад, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, впк, ирак, афганистан, крым, сми, россия, зарубежье