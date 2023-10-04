В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру
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В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ
В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру
В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ
Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ
2023-10-04T13:37
2023-10-04T13:37
диверсанты
фсб
крым
новости
украина
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"...предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - говорится в материале службы.Одного диверсанта захватили в плен и допросили. В сети появилось видео допроса.Он рассказал, что является рядовым. В составе группы из 16 человек он прибыл через Одесскую область на скутерах и катере на полуостров. Группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму и таким образом продемонстрировать, что ГУР якобы "зашло в Крым".По мнению российских экспертов, деятельность ДРГ была направлена на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления.
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диверсанты, фсб, крым, новости, украина
диверсанты, ФСБ, Крым, Новости, Украина

В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ

13:37 04.10.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
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Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ
"...предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - говорится в материале службы.
Одного диверсанта захватили в плен и допросили. В сети появилось видео допроса.
Он рассказал, что является рядовым. В составе группы из 16 человек он прибыл через Одесскую область на скутерах и катере на полуостров. Группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму и таким образом продемонстрировать, что ГУР якобы "зашло в Крым".
По мнению российских экспертов, деятельность ДРГ была направлена на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября, 15:40
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о бое с диверсантамиУкраинские диверсанты не вели бой на территории Климовского района в районе посёлка Лугового. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
 
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