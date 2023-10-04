В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ
"...предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - говорится в материале службы.
Одного диверсанта захватили в плен и допросили. В сети появилось видео допроса.
Он рассказал, что является рядовым. В составе группы из 16 человек он прибыл через Одесскую область на скутерах и катере на полуостров. Группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму и таким образом продемонстрировать, что ГУР якобы "зашло в Крым".
По мнению российских экспертов, деятельность ДРГ была направлена на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления.