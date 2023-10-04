https://ukraina.ru/20231004/1049899005.html

В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ

В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру

В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ

Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ

2023-10-04T13:37

2023-10-04T13:37

2023-10-04T13:37

диверсанты

фсб

крым

новости

украина

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"...предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - говорится в материале службы.Одного диверсанта захватили в плен и допросили. В сети появилось видео допроса.Он рассказал, что является рядовым. В составе группы из 16 человек он прибыл через Одесскую область на скутерах и катере на полуостров. Группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму и таким образом продемонстрировать, что ГУР якобы "зашло в Крым".По мнению российских экспертов, деятельность ДРГ была направлена на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230930/1049807667.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

диверсанты, фсб, крым, новости, украина