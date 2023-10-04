ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин - 04.10.2023 Украина.ру
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ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин - 04.10.2023 Украина.ру
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин
ВСУ не используют на фронте западную технику, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил 4 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире в эфире "Соловьев Live"
2023-10-04T11:55
2023-10-04T11:55
новости
россия
днр
денис пушилин
всу
контрнаступление
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Пушилин заявил, что натовскую технику украинские военные берегут, "или заставляют их беречь". Он связал это с разными причинами: не совсем аккуратное и адекватное использование, и частые захваты вражеской техники российскими военнослужащими. По его словам, украинские военные применяют технику советского производства: отремонтированную, но в небольшом количестве.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
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новости, россия, днр, денис пушилин, всу, контрнаступление
Новости, Россия, ДНР, Денис Пушилин, ВСУ, контрнаступление

ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин

11:55 04.10.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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ВСУ не используют на фронте западную технику, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил 4 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире в эфире "Соловьев Live"
Пушилин заявил, что натовскую технику украинские военные берегут, "или заставляют их беречь". Он связал это с разными причинами: не совсем аккуратное и адекватное использование, и частые захваты вражеской техники российскими военнослужащими.
По его словам, украинские военные применяют технику советского производства: отремонтированную, но в небольшом количестве.
"Я не думаю, что она у них уже закончилась, но они понимают, что у них запасы не безграничны. А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей", - пояснил глава республики.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 05:50
Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"Стратегически контрнаступление ВСУ потерпело поражение, но снижать напряжение на линии фронта режим Зеленского не собирается. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
 
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