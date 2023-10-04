https://ukraina.ru/20231004/1049894563.html
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин - 04.10.2023 Украина.ру
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин
ВСУ не используют на фронте западную технику, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил 4 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире в эфире "Соловьев Live"
2023-10-04T11:55
2023-10-04T11:55
2023-10-04T11:55
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контрнаступление
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Пушилин заявил, что натовскую технику украинские военные берегут, "или заставляют их беречь". Он связал это с разными причинами: не совсем аккуратное и адекватное использование, и частые захваты вражеской техники российскими военнослужащими. По его словам, украинские военные применяют технику советского производства: отремонтированную, но в небольшом количестве.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
https://ukraina.ru/20231001/1049793895.html
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новости, россия, днр, денис пушилин, всу, контрнаступление
Новости, Россия, ДНР, Денис Пушилин, ВСУ, контрнаступление
ВСУ берегут западную технику, готовясь к осеннему контрнаступлению - Пушилин
ВСУ не используют на фронте западную технику, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил 4 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире в эфире "Соловьев Live"
Пушилин заявил, что натовскую технику украинские военные берегут, "или заставляют их беречь". Он связал это с разными причинами: не совсем аккуратное и адекватное использование, и частые захваты вражеской техники российскими военнослужащими.
По его словам, украинские военные применяют технику советского производства: отремонтированную, но в небольшом количестве.
"Я не думаю, что она у них уже закончилась, но они понимают, что у них запасы не безграничны. А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей", - пояснил глава республики.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.