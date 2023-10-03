https://ukraina.ru/20231003/1049865626.html
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - Шойгу
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - Шойгу - 03.10.2023 Украина.ру
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - Шойгу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили все попытки прорвать оборону российских военных в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении. Об этом заявил 3 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны
2023-10-03T13:34
2023-10-03T13:34
2023-10-03T13:34
сергей шойгу
награды
военные
новости
оборона
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"Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении", - заверил Шойгу .Министр отметил успешное выполнение поставленных задач подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.Кроме того, по его словам, "подразделения Южной группировки отразили все атаки на Соледаро-бахмутском направлении".Он подчеркнул, что российские бойцы "действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм". Также министр добавил, что с 1 июня почётные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ были удостоены орденов."В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.
https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, награды, военные, новости, оборона
ВСУ не смогли прорвать оборону у Вербового и Работино - Шойгу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили все попытки прорвать оборону российских военных в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении. Об этом заявил 3 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны
"Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении", - заверил Шойгу .
Министр отметил успешное выполнение поставленных задач подразделениями 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.
Кроме того, по его словам, "подразделения Южной группировки отразили все атаки на Соледаро-бахмутском направлении".
"Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад", - добавил Шойгу.
Он подчеркнул, что российские бойцы "действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм".
Также министр добавил, что с 1 июня почётные наименование "гвардейские" были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС РФ были удостоены орденов.
"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - добавил Шойгу.