https://ukraina.ru/20231003/1049783429.html

Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина

Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина - 03.10.2023 Украина.ру

Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина

События в Москве 3-4 октября 1993 года сейчас называют по-разному. Для одних это "Октябрьское восстание 1993 года" и "Ельцинский переворот", для других – "спасение демократии". Однако очевидно, что эти события были во многом определяющими для России и для Украины

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:00

история

история

история ссср

россия

ельцин

переворот

1990-е

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В какой-то степени октябрьский кризис в Москве был проявлением некой "матрицы", характерной для многих стран на постсоветском пространстве. В частности, черты тех событий не раз проявлялись в ходе политических кризисов на Украине.Развитие конфликтаОтношения между Съездом народных депутатов РСФСР и президентом Борисом Ельциным изначально были не фонтан. Просто до распада СССР это не было так очевидно, поскольку обе силы были объединены противостоянием с союзным центром. Однако, с формированием правительства Егора Гайдара конфликт обострился — не то, чтобы председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и вице-президент Александр Руцкой были противниками рыночной экономики, но действия реформаторского правительства кого угодно могли ввести в оторопь.Самое же интересное, что правительство Виктора Черномырдина ничего принципиально нового в реализуемую программу реформ не внесло (через 20 с лишком лет эту же ошибку филигранно повторил Владимир Гройсман, от которого ждали пересмотра чересчур жёсткого курса Арсения Яценюка).Помимо особенностей проведения рыночных реформ актуальным был и вопрос о власти — Ельцин хотел сосредоточить полномочия в своих руках, а Съезд народных депутатов (в СССР и РСФСР была двухступенчатая система законодательной власти — Съезд, из числа депутатов которого формировался Верховный Совет) хотел сохранить власть у себя.В апреле 1993 года проблему попытались решить путём референдума. Его мало кто помнит, но чеканная формула "да-да-нет-да", вбивавшаяся рекламой, у многих осталась в памяти. Результатом референдума должны были стать досрочные выборы президента (то самое "нет", которое в итоге оказалось "да") и народных депутатов.Но согласовать новую Конституцию в рамках Конституционного совещания не удалось.21 сентября Ельцин подписал указ № 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", по которому Съезду и Верховному Совету было предписано прекратить свою деятельность, вводилась временная система органов власти и назначались выборы в Государственную думу. В соответствии с действовавшей тогда Конституцией подписание этого указа означало автоматическое прекращение полномочий и Ельцина (кстати, интересная идея). Президент с этим согласился и назначил перевыборы себя на июнь 1994 года, опять таки нарушая Конституцию, поскольку назначать выборы имел право только парламент.24 сентября Съезд расценил действия президента как переворот, отрешил его от должности и назначил исполняющим обязанности вице-президента Руцкого. Вокруг "Белого дома" собирались сторонники парламента, которые были блокированы внутренними войсками.Кризис3 октября сторонники парламента во главе с лидером одной из коммунистических партий Виктором Анпиловым попытались взломать блокаду правительственных войск на Новом Арбате. Из здания московской мэрии (бывший СЭВ) по ним открыли огонь из огнестрельного оружия (учитывая, что буквально сразу же погибли двое милиционеров, напрашиваются прямые аналогии с Майданом-2014).В результате мэрия была взята, а колонна протестующих во главе с "министром обороны" генералом Альбертом Макашовым попыталась захватить телецентр "Останкино", передачи которого были прерваны (кстати, Макашова соратники обозвали провокатором – в точности как лидеры Майдана в 2014 году поступили с "Правым сектором"*).Внутренние войска, между тем, были выведены для перевооружения со спецсредств на боевое оружие. Столица оказалась в руках восставших.Собственно, события 3 октября до сих пор вызывают споры.Например, успешный прорыв "анпиловцев" и последующий штурм "Останкино" связывают с начавшимся до этого отводом войск. Т.о., имела место провокация, на которую сторонники парламента "повелись". Позиция армии, кстати, до конца была не ясна.Автор этого материала в начале 1994 года беседовал с прапорщиком дивизии им. Дзержинского, который рассказывал, что офицеры в штатском на частных машинах всю ночь с 3 на 4 октября ездили по городу, оценивая, в частности, где больше людей — около Верховного Совета или здания Моссовета на Тверской площади, где собирал сторонников "демократии" мэр Юрий Лужков. Это свидетельство, равно как и рассказы о неких коммерсантах, совавших пачки долларов в люки танков, не выглядит слишком уж достоверным, но важно, что такая версия вообще появилась.Утром 4 октября начался штурм здания Верховного Совета силами армейских частей с применением тяжёлой техники (обстрел здания вели шесть танков Т-80). Собственно, здание должно было быть взято группами спецназа "Альфа" и "Вымпел", но они отказались выполнять приказ.Организованный бой шёл примерно с 7 до 17.00 часов, отдельные перестрелки (главным образом — с участием засевших на крышах снайперов) продолжались ещё несколько часов.Во время событий 3-4 октября погибло 124 человека, и 348 было ранено. Среди них — множество мирных граждан, вообще никакого отношения к происходящим событиям не имевших. Официальные цифры, кстати, многими ставятся по сомнение. В частности, так же как в Киеве 2014 года, утверждается, что множество трупов сгорели во время пожаров в "Белом доме".РезультатЛиквидация Верховного Совета и разгром радикальной оппозиции означали реальную победу Бориса Ельцина, который тут же приступил к сосредоточению власти в своих руках.7 октября президент, в соответствии с его собственным указом "О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы" взял на себя нелёгкие обязанности законодателя.9 октября были распущены все советы, сколько их было в стране.12 декабря был проведён всенародный референдум, на котором была принята Конституция Российской Федерации (действует и сейчас). Проголосовали за неё всего 58% принимавших участие в референдуме граждан, при явке менее 55% (по данным аналитической группы при администрации президента явка составила всего лишь 46%). 17 из 89 регионов высказались против принятия новой Конституции (в Чечне голосование не проводилось).Одновременно были проведены выборы Федерального собрания (забавный момент — избирался парламент, предусмотренный ещё не принятой Конституцией). Интересно, что на выборах первое место заняла ЛДПР Владимира Жириновского, а третье — КПРФ Геннадия Зюганова, т.е. — партии, идейно близкие к сторонникам старого Верховного Совета. В сумме за них проголосовало свыше трети избирателей.Не смотря на все манипуляции, пропрезидентские силы устойчивого большинства в новой Госдуме не получили.Хотя "Майдан", кажется, происходил возле "Белого дома", фактически его плодами воспользовался Ельцин. И события октября 1993 года окончились победой радикальных прозападных рыночников.Последствия для российско-украинских отношенийСобственно, именно события 3-4 октября окончательно поставили крест на СССР. Не столько даже в плане социально-экономического устройства (повторимся, что сторонники Верховного Совета вовсе не были против рыночных реформ, но только против манеры их проведения), сколько в смысле духовного единства.Октябрьские события в Москве очень испугали украинское общество.С одной стороны, они заставили политиков осторожнее относиться к самой возможности применения вооружённой силы, от чего воздерживались, по сути, до 2013-14 годов (хотя Украина была на грани вооружённого противостояния в 2004 и 2007 годах).С другой стороны, осторожный и консервативный украинский избиратель отшатнулся от Москвы. Так же, как это произошло в 1991 году, когда не только партийно-хозяйственная элита, но и значительная часть избирателей испугались сохранения единства с Россией.В информационном отношении ельцинская Россия, в которой публичная политика была "загнана под шконку", стала намного менее интересной для украинцев. Кажется, именно после 1993 года интерес к российским СМИ начал сокращаться, а место российских новостей начали занимать украинские. Впрочем, решающим моментом тут стало начало вещания "Интера" в 1996 году.Самыми важными были, однако, юридические последствия переворота.В новой Конституции РФ не было упоминаний ни об СССР, ни о Крыме с Севастополем (во время позднейших дискуссий на тему "чей Крым" украинские дипломаты неизменно ссылались на это обстоятельство). Таким образом, референдум 12 декабря стал своеобразным заменителем и референдума о независимости, и референдума о принадлежности Крыма. Это и был последний гвоздь, забитый в гроб Союза — от единого государства отказалась не только элита, но и народ России (при всей неоднозначности итогов референдума).P.S.: Интересно прокомментировал этих событий российский писать-фантаст Вадим Панов: "3-4 октября 1993 года: урок, во время которого настоящие демократы показали трясущимся веганам из ГКЧП, как нужно сражаться за власть". И ведь не поспоришь…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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