Победа дна. Запад превратил "О спорт! Ты — мир!" в войну с Россией, но она в любом случае выиграет

Когда французский барон Пьер де Кубертен, восстановив древние Олимпийские игры, в своей "Оде спорту" в 1912 году написал "О спорт! Ты — мир!", все понимали: он не только о том, что древние греки на время игр прекращали войны