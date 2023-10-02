https://ukraina.ru/20231002/1049852924.html
Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян
Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян - 02.10.2023 Украина.ру
Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян
Сборная Украины пропустит юношеский чемпионат мира по дзюдо в Португалии из-за допуска на турнир россиян в нейтральном статусе. Свою позицию по данному факту обозначил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк в Facebook* 2 октября
2023-10-02T18:06
2023-10-02T18:06
2023-10-02T18:06
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Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов на турниры без символики стран. После этого сборная Украины заявила о том, что не будет участвовать. Решающим оказался тот факт, что один из представителей РФ является военнослужащим. Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк решил, что спорт и политика – неразлучные понятия:"Несколько дней назад Международная федерация дзюдо, как всегда в последний момент, допустила к мировым соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из них действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", – написал Михаил Кошляк.Он подчеркнул, что его позиция относительно таких решений федерации останется неизменной, пока на Украине идут военные действия. Кошляк назвал российских спортсменов "командой страны-агрессора" и заявил, что ей не место в мировом спорте.Ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
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новости, спорт, украина, дзюдо, россия
Новости, спорт, Украина, дзюдо, Россия
Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян
Сборная Украины пропустит юношеский чемпионат мира по дзюдо в Португалии из-за допуска на турнир россиян в нейтральном статусе. Свою позицию по данному факту обозначил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк в Facebook* 2 октября
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов на турниры без символики стран. После этого сборная Украины заявила о том, что не будет участвовать. Решающим оказался тот факт, что один из представителей РФ является военнослужащим. Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк решил, что спорт и политика – неразлучные понятия:
"Несколько дней назад Международная федерация дзюдо, как всегда в последний момент, допустила к мировым соревнованиям в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из них действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", – написал Михаил Кошляк.
Он подчеркнул, что его позиция относительно таких решений федерации останется неизменной, пока на Украине идут военные действия. Кошляк назвал российских спортсменов "командой страны-агрессора" и заявил, что ей не место в мировом спорте.
"Дзюдо учит уважать соперника и проявлять это уважение на татами. Но в наших реалиях это невозможно. И вся эта история с "нейтральными" спортсменами - просто фейк какой-то", – добавил он.
Ранее исполком УЕФА предложил допустить к участию в международных турнирах сборную России среди игроков до 17 лет. При этом они могли бы соревноваться только в нейтральном статусе, выступая без флага и гимна. Ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).