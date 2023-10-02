США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября - 02.10.2023 Украина.ру
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США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября
США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября - 02.10.2023 Украина.ру
США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября
Украина.ру, 02.10.2023
2023-10-02T15:59
2023-10-02T17:29
эксклюзив
перенджиев
россия
нато
великобритания
флот
владимир зеленский
геннадий алехин
всу
александр сырский
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Инвентаризация активов перед сливом УкраиныНа минувшей неделе США передали Украине список приоритетных реформ, на которые отводится от трех и шести месяцев до одного года и больше.Как сообщают украинские СМИ, реформировать надлежит наблюдательные советы госпредприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), судебную ветвь власти.Пока эта история выглядит загадочно, признаёт американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Автор и подписант этого требования довольно примечательная личность. Майк Пайл, заместитель помощника президента США по национальной безопасности. Он из BlackRock (международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке), значит, специалист по управлению активами.«Самое интересное содержится в первой части, то, что касается газовых активов, что можно снять ограничения на продажу и пустить западные компании. В общем, отдайте все что есть, что отчасти совпадает с задачей нового спецпредставителя США по Украине Пенни Прицкер.Она едет на Украину за коррупционными компроматами на всю действующую верхушку Демпартии. Но она человек из семьи Прицкер, которая более ста лет занимается управлением активами, сеть отелей Hyatt — это витрина, а на самом деле это акулы, пилящие и перепродающие компании», — сообщил Дробницкий.По его словам, идет инвентаризация украинского имущества перед возможным сливом. Это может понадобиться для разных целей стратегического планирования: например, «что получат русские, когда мы перестанем помогать Украине, какие возможны диверсии на этой инфраструктуре, возможно ли сбросить часть активов на частные лица и предъявить потом глобальные иски к России, то есть создать запрограммированный конфликт».В целом, уверен эксперт, на Западе — и в частности в США — не готовы к затяжному конфликту, поэтому готовят всякие планы Б, В, Г и Д, а для этого нужно посчитать активы на Украине.Бои под КупянскомПредставители 14-й Омбр ВСУ утверждают, что Купянское направление стало самым напряженным участком фронта для украинской армии за последние месяцы.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отмечает, что есть признаки готовящегося окружения частей ВСУ в районе Купянска. На левом берегу такая угроза уже существует, потому что мы со всех сторон поддавливаем и уничтожаем мосты и переправы.Там остался только один мост. Скорее всего, вэсэушники уйдут на правый берег, предполагает Алехин. Он также удивлён, почему они до сих пор не ушли — там создаётся четкая угроза окружения именно по классической военной схеме.«За Купянск они будут цепляться, поэтому в спешном порядке еще месяц назад стали возводить фортификационные сооружения, на некоторых участках даже бетонируют.Сырский понимает, что в оперативно-тактическом, да и в стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел.Но наши, судя по конфигурации линии фронта, с каждым днем действуют все активнее. Если нет продвижения, это не значит, что не ведутся наступательные действия.У военных есть такое понятие: огневая подготовка атаки. И сейчас наши утюжат и ФАБами, и ударными вертолетами, и РСЗО. Каждый день наносят массированные точечные удар по этим объектам: переправы, мосты, командные пункты, укрепрайоны», — рассказал военный обозреватель.Британский флот в Чёрном море — угроза РоссииРанее министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью газете Telegraph заявил, что Лондон изучает, какую роль их флот может сыграть в «защите» коммерческих судов от России в Черном море. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.Оппозиционные турецкие СМИ при этом сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы.Если бы Великобритания хотела отправить свой флот в Чёрное море тайно, для большей эффективности, она бы это сделала тайно, говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Если же Лондон об этом говорит публично, это значит, что они хотят публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции.«В этой ситуации главное — реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться», — отметил Перенджиев.России же, по его словам, нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море мы эти корабли потопим. Церемониться не надо.«Если Турция их пропустит в Черное море, мы должны сразу их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах мы должны выставить весь наш флот и не дать им пройти дальше. Нельзя их пропустить.Надо показать, что если они не повернут назад, мы готовы вступить с ними в бой и потопить их.Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов», — сказал военный политолог.
https://ukraina.ru/20231002/1049800317.html
https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, перенджиев, россия, нато, великобритания, флот, владимир зеленский, геннадий алехин, всу, александр сырский, рсзо, сша, дмитрий дробницкий, blackrock, пенни прицкер
Эксклюзив, Перенджиев, Россия, НАТО, Великобритания, флот, Владимир Зеленский, Геннадий Алехин, ВСУ, Александр Сырский, РСЗО, США, Дмитрий Дробницкий, BlackRock, Пенни Прицкер

США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября

15:59 02.10.2023 (обновлено: 17:29 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Инвентаризация активов перед сливом Украины
На минувшей неделе США передали Украине список приоритетных реформ, на которые отводится от трех и шести месяцев до одного года и больше.
Как сообщают украинские СМИ, реформировать надлежит наблюдательные советы госпредприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), судебную ветвь власти.
Пока эта история выглядит загадочно, признаёт американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.
Автор и подписант этого требования довольно примечательная личность. Майк Пайл, заместитель помощника президента США по национальной безопасности. Он из BlackRock (международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке), значит, специалист по управлению активами.
«Самое интересное содержится в первой части, то, что касается газовых активов, что можно снять ограничения на продажу и пустить западные компании. В общем, отдайте все что есть, что отчасти совпадает с задачей нового спецпредставителя США по Украине Пенни Прицкер.
Она едет на Украину за коррупционными компроматами на всю действующую верхушку Демпартии. Но она человек из семьи Прицкер, которая более ста лет занимается управлением активами, сеть отелей Hyatt — это витрина, а на самом деле это акулы, пилящие и перепродающие компании», — сообщил Дробницкий.
Дмитрий Дробницкий интервью
02:02
Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США
По его словам, идет инвентаризация украинского имущества перед возможным сливом. Это может понадобиться для разных целей стратегического планирования: например, «что получат русские, когда мы перестанем помогать Украине, какие возможны диверсии на этой инфраструктуре, возможно ли сбросить часть активов на частные лица и предъявить потом глобальные иски к России, то есть создать запрограммированный конфликт».
В целом, уверен эксперт, на Западе — и в частности в США — не готовы к затяжному конфликту, поэтому готовят всякие планы Б, В, Г и Д, а для этого нужно посчитать активы на Украине.
Бои под Купянском
Представители 14-й Омбр ВСУ утверждают, что Купянское направление стало самым напряженным участком фронта для украинской армии за последние месяцы.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отмечает, что есть признаки готовящегося окружения частей ВСУ в районе Купянска. На левом берегу такая угроза уже существует, потому что мы со всех сторон поддавливаем и уничтожаем мосты и переправы.
Там остался только один мост. Скорее всего, вэсэушники уйдут на правый берег, предполагает Алехин. Он также удивлён, почему они до сих пор не ушли — там создаётся четкая угроза окружения именно по классической военной схеме.
«За Купянск они будут цепляться, поэтому в спешном порядке еще месяц назад стали возводить фортификационные сооружения, на некоторых участках даже бетонируют.
Сырский понимает, что в оперативно-тактическом, да и в стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел.
Но наши, судя по конфигурации линии фронта, с каждым днем действуют все активнее. Если нет продвижения, это не значит, что не ведутся наступательные действия.
У военных есть такое понятие: огневая подготовка атаки. И сейчас наши утюжат и ФАБами, и ударными вертолетами, и РСЗО. Каждый день наносят массированные точечные удар по этим объектам: переправы, мосты, командные пункты, укрепрайоны», — рассказал военный обозреватель.
Геннадий Алехин интервью
15:02
Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлахВСУ под Купянском пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Британский флот в Чёрном море — угроза России
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью газете Telegraph заявил, что Лондон изучает, какую роль их флот может сыграть в «защите» коммерческих судов от России в Черном море. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.
Оппозиционные турецкие СМИ при этом сообщили о растущем давлении на Анкару со стороны Запада из-за принципиальной позиции республики не допускать военные суда в черноморские проливы.
Если бы Великобритания хотела отправить свой флот в Чёрное море тайно, для большей эффективности, она бы это сделала тайно, говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Если же Лондон об этом говорит публично, это значит, что они хотят публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции.
«В этой ситуации главное — реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться», — отметил Перенджиев.
России же, по его словам, нужно четко заявить, что в случае захода британского флота в Черном море мы эти корабли потопим. Церемониться не надо.
«Если Турция их пропустит в Черное море, мы должны сразу их атаковать при выходе из проливов, как только они пройдут турецкие территориальные воды. В нейтральных водах мы должны выставить весь наш флот и не дать им пройти дальше. Нельзя их пропустить.
Надо показать, что если они не повернут назад, мы готовы вступить с ними в бой и потопить их.
Официальная Москва прямо говорит, что масштаб конфликта между Россией и НАТО возрастает. И понимая, что с заходом британского флота в Черное море повысится угроза для российской безопасности, нам надо их остановить на дальних подступах, а не отражать их атаки у наших берегов», — сказал военный политолог.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 14:55
Александр Перенджиев: Британия затеяла черноморский поход, но Россия разобьет ее на дальних подступах
 
ЭксклюзивПеренджиевРоссияНАТОВеликобританияфлотВладимир ЗеленскийГеннадий АлехинВСУАлександр СырскийРСЗОСШАДмитрий ДробницкийBlackRockПенни Прицкер
 
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