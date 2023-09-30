https://ukraina.ru/20230930/1049802076.html

Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентября

Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентября - 30.09.2023 Украина.ру

Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по подстанции в Брянской области

2023-09-30T09:41

2023-09-30T09:41

2023-09-30T09:41

эксклюзив

хроники

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О согласованных с британцами и американцами планах Зеленского сообщил журналистам РИА "Новости" близкий к компетентным органам источник."В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", — рассказал собеседник агентства.Источник назвал это план очередной авантюрой Зеленского, который пытается любой ценой доказать свою состоятельность. При этом, по словам источника, эта авантюра может привести к трагическим последствиям."Внимательно следим за действиями противника", — подытожил он.О том, что ВСУ планируют форсировать Днепр сообщали и украинские СМИ."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента подозревает Залужного в саботаже решений ставки по приазовской операции, которую главком блокировал с первых дней и не поддержал форсирование Днепра, как второй этап контрнаступления. Андрей Ермак считает, что Залужный действует с американцами за одно в треке ослабления Зеленского", - писал 29 сентября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Вечером 29 сентября сам Зеленский заявил о том, что на следующий день Украину ожидают важные новости."Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Ещё и завтра будут важные для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства", - заявил Зеленский.Что это за новости, он не уточнил.Примечательно, что за два дня до этого — 28 сентября — на Украину с необъявленными визитами прибыли генсек НАТО, а также министры обороны Великобритании и Франции.День воссоединенияПрезидент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днём воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", — заявил Путин.Он напомнил, что власти, установившиеся в Киеве после госпереворота в 2014 году, пытались запугать жителей этих регионов, отнять у них "право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять культуру, традиции, родной язык"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", — указал Путин.Кроме того, президент России отметил мужество и непреклонный характер граждан с новых территорий."Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами", — подчеркнул Путин.Он также указал, что впереди ждёт большая работа, потребуется реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития этих регионов."И мы обязательно добьемся поставленных целей", — пообещал Путин.Отмечают праздник и в новых регионах."Мы ждали и приближали это событие восемь с половиной лет — долгих и сложных, в течение которых далеко не все за пределами республики разделяли нашу веру в то, что этот счастливый день настанет. А мы шли и шли к нему: стиснув зубы, набравшись терпения, воюя за свою землю, будучи уверенными, что тернистый путь обязательно приведёт нас домой. И мы были вознаграждены за все наши испытания и стойкость", - отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, назвавший голосование на референдуме "историческим моментом".О сражавшемся Донбассе говорил в своём поздравлении и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Жители Донбасса проделали большой путь домой – многие годы отстаивали право на самоопределение, защищали русскую землю, язык, свои дома, семьи. Мы верили, что будем вместе с Российской Федерацией. Наши надежды оправдались! С возвращением в большую семью республика преображается с каждым днем: возрождаются города и села, ремонтируются школы, больницы, строятся дороги. Луганщина расцветает!" - подчеркнул Пасечник.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил земляков с Днём воссоединения."Более 30 лет мы были оторваны от своей Родины, но благодаря усилиям нашего президента Владимира Владимировича Путина восстановлена социальная и историческая справедливость. Президент учредил праздник 30 сентября, который войдет в историю Российской Федерации, – день освобождения Новороссии от украинского нацизма, от украинской хунты. Праздник, который мы с вами будем всегда отмечать и передадим своим детям. Праздник нашей гордости, нашей силы и нашей веры. Поздравляю вас, дорогие жители Запорожской области! Всем желаю большого счастья и крепкого здоровья!" - отметил Балицкий.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что все эти события свидетельствуют о том, что мы живём в историческое время."Все эти события говорят о том, что мы живём в историческое, героическое время, когда восстанавливается историческая справедливость. Это значит, что справедливость есть и за неё стоит бороться и стоит жить. Я поздравляю вас, дорогие мои земляки, с первой годовщиной вхождения Херсонской области в состав России. Всего лишь год — это ещё младенческая дата. Однако я уверен, что под руководством Президента Российской Федерации — Верховного главнокомандующего, вместе с Государственной Думой, Советом Федерации и Правительством России, работниками органов управления и всеми жителями Херсонской области нас ждёт хорошее, перспективное и, главное, позитивное будущее", - подчеркнул Сальдо.В России проходят праздничные мероприятия.Удар по энергетикеО взрывах в Брянской области СМИ сообщили около полуночи."Взрывы в посёлке Погар Брянской области. Предварительно, горит подстанция. Местные жители сообщают, что в нескольких населённых пунктах пропал свет. Официальной информации о происшествии в данный момент нет", - написал телеграм-канал SHOT в 00:15.Позже канал уточнил, что в результате взрывов в посёлке пропало электричество."Всего в посёлке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва. Два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой, и четвёртый угодил в электроподстанцию, рассказали SHOT местные жители. Света нет минимум в четырёх населённых пунктах. Точной информации о разрушениях и пострадавших в данный момент нет. Погар находится в 30 километрах от госграницы", - отмечалось в сообщении, к которому было прикреплено видео пожара.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о работе экстренных служб."В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что этот удар свидетельствует о намерении ВСУ бить по российской энергетике."Сдаётся мне, только вот писал вчера о том, что ВСУ планируют бить по нашей энергетике. И вот новый удар. Да, разумеется тотального разгрома они не смогут добиться, но накопить ударных дронов, бобров, мугинов и прочих, они смогли уже в большом количестве. А следовательно, надо исходить из того, что ПВО не сможет при массированном пуске сбивать 100% БПЛА. Какой то процент прорвутся. И плюс, они начали использовать дроны бомбардировщики, самолётного типа, со сбросом небольших бомбочек. Вчера как раз такими повредили подстанцию. И для атаки на небольшие критические объекты инфраструктуры они вполне годятся. А ловить их с помощью ПВО крайне проблемно, в силу малого размера. Так что думать про конструктивные меры защиты крайне необходимо. Хохлы использовали например биг-бэги с песком, стены из блоков ФБС, защитные сети. В общем вывод ясен, даже первых жареных петухов будет недостаточно. Но когда нибудь дойдёт", - отметил он.При этом Васильев уверен: всё это не поможет украинским властям победить."Их режим обречён, это уже вполне очевидно. Но они стараются по максимуму навредить нам, увеличить цену победы. Напомню что немцы дрались до 9 мая не снижая накала борьбы. Несмотря на очевидное поражение. Так что это такая особенность нацисткой идеологии, расставаться с иллюзиями о своей исключительности крайне тяжело", - указал он.Также стало известно о том, что по объектам в другом регионе — Белгородской области — ВСУ ударили при помощи РСЗО "Ураган".

https://ukraina.ru/20230929/1049799077.html

https://ukraina.ru/20230929/1049785440.html

https://ukraina.ru/20230929/1049779866.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники