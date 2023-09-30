https://ukraina.ru/20230930/1049796827.html

Судьба президента: политолог о том, почему Зеленский готовится "сложить голову", но пока тянет время

Судьба президента: политолог о том, почему Зеленский готовится "сложить голову", но пока тянет время - 30.09.2023 Украина.ру

Судьба президента: политолог о том, почему Зеленский готовится "сложить голову", но пока тянет время

Если украинское наступление будет поставлено на паузу, то Владимир Зеленский не сможет удержаться на в должности президента. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-09-30T11:03

2023-09-30T11:03

2023-09-30T11:03

новости

владимир зеленский

выборы

сша

наступление

украина

политика

всу

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В своих комментариях президент Украины Владимир Зеленский проявляет неуверенность, что предстоящие выборы будут для него успешными, а его коллеги прямо заявляют, что он их проиграет, рассказал политолог.Принцип демократических подходов требует проведения выборов. Я вижу желание Зеленского спрятаться за волну "контрнаступа" и постоянного напряжения на линии фронта. Это даст право в этих особых условиях перенести выборы до лучших времен, добавил эксперт.В сложившейся ситуации Зеленский хочет затянуть время "контрнаступа", чтобы потом найти объяснения и разрешить на поле боя свою судьбу. Он не хочет погибнуть в политическом столкновении, когда в урну будут опускать бюллетени, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049743912.html

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новости, владимир зеленский, выборы, сша, наступление, украина, политика, всу