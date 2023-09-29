Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения? - 29.09.2023 Украина.ру
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Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения? - 29.09.2023 Украина.ру
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
2023-09-29T13:57
2023-09-29T13:57
новости
венгрия
евросоюз
ес
вступление
конфликт
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В декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Венгрия может этому воспрепятствовать, пишет Reuters.По словам Орбана, проблема также заключается в том, что непонятно, какая территория будет у Украины после завершения конфликта.Поэтому Орбан полагает, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы", прежде чем фактически принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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новости, венгрия, евросоюз, ес, вступление, конфликт
Новости, Венгрия, Евросоюз, ЕС, вступление, конфликт

Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?

13:57 29.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
В декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Венгрия может этому воспрепятствовать, пишет Reuters.
"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — заявил Орбан.
По словам Орбана, проблема также заключается в том, что непонятно, какая территория будет у Украины после завершения конфликта.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", - отметил венгерский лидер.
Поэтому Орбан полагает, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы", прежде чем фактически принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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