https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения? - 29.09.2023 Украина.ру
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
2023-09-29T13:57
2023-09-29T13:57
2023-09-29T13:57
новости
венгрия
евросоюз
ес
вступление
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
В декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Венгрия может этому воспрепятствовать, пишет Reuters.По словам Орбана, проблема также заключается в том, что непонятно, какая территория будет у Украины после завершения конфликта.Поэтому Орбан полагает, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы", прежде чем фактически принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ukraina.ru/20230928/1049776966.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, евросоюз, ес, вступление, конфликт
Новости, Венгрия, Евросоюз, ЕС, вступление, конфликт
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
В декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Венгрия может этому воспрепятствовать, пишет Reuters.
"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", — заявил Орбан.
По словам Орбана, проблема также заключается в том, что непонятно, какая территория будет у Украины после завершения конфликта.
"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут... принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", - отметил венгерский лидер.
Поэтому Орбан полагает, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы", прежде чем фактически принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.