https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html

Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?

Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения? - 29.09.2023 Украина.ру

Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?

Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters

2023-09-29T13:57

2023-09-29T13:57

2023-09-29T13:57

новости

венгрия

евросоюз

ес

вступление

конфликт

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В декабре страны ЕС должны решить, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении. Это требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Венгрия может этому воспрепятствовать, пишет Reuters.По словам Орбана, проблема также заключается в том, что непонятно, какая территория будет у Украины после завершения конфликта.Поэтому Орбан полагает, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы", прежде чем фактически принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ukraina.ru/20230928/1049776966.html

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новости, венгрия, евросоюз, ес, вступление, конфликт