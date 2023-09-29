https://ukraina.ru/20230929/1049786454.html

Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков

Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков - 29.09.2023 Украина.ру

Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал новую волну украинского наступления, обозначил тенденции на линии фронта и рассказал, что может противопоставить НАТО ядерной тройке (РФ-КНР-КНДР)

2023-09-29T13:30

2023-09-29T13:30

2023-09-29T13:30

видео

украина

александр казаков

наступление

нато

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00:37 - Третья волна украинского наступления: какова тенденция на линии фронта? 09:33 – О контрнаступлении ВС РФ.15:45 – В каком состоянии мобилизационный ресурс Украины? 17:34 - О чествовании в канадском парламенте нацистского ветерана.23:49 - Что может противопоставить НАТО союзу России, Китая и КНДР?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, александр казаков, наступление, нато, видео