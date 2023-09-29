Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков - 29.09.2023 Украина.ру
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Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков - 29.09.2023 Украина.ру
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал новую волну украинского наступления, обозначил тенденции на линии фронта и рассказал, что может противопоставить НАТО ядерной тройке (РФ-КНР-КНДР)
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:30
видео
украина
александр казаков
наступление
нато
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00:37 - Третья волна украинского наступления: какова тенденция на линии фронта? 09:33 – О контрнаступлении ВС РФ.15:45 – В каком состоянии мобилизационный ресурс Украины? 17:34 - О чествовании в канадском парламенте нацистского ветерана.23:49 - Что может противопоставить НАТО союзу России, Китая и КНДР?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, александр казаков, наступление, нато, видео
Видео, Украина, Александр Казаков, наступление, НАТО

Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков

13:30 29.09.2023
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал новую волну украинского наступления, обозначил тенденции на линии фронта и рассказал, что может противопоставить НАТО ядерной тройке (РФ-КНР-КНДР)
00:37 - Третья волна украинского наступления: какова тенденция на линии фронта?
09:33 – О контрнаступлении ВС РФ.
15:45 – В каком состоянии мобилизационный ресурс Украины?
17:34 - О чествовании в канадском парламенте нацистского ветерана.
23:49 - Что может противопоставить НАТО союзу России, Китая и КНДР?
 
ВидеоУкраинаАлександр КазаковнаступлениеНАТО
 
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