https://ukraina.ru/20230929/1049786454.html
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков - 29.09.2023 Украина.ру
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал новую волну украинского наступления, обозначил тенденции на линии фронта и рассказал, что может противопоставить НАТО ядерной тройке (РФ-КНР-КНДР)
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:30
видео
украина
александр казаков
наступление
нато
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00:37 - Третья волна украинского наступления: какова тенденция на линии фронта? 09:33 – О контрнаступлении ВС РФ.15:45 – В каком состоянии мобилизационный ресурс Украины? 17:34 - О чествовании в канадском парламенте нацистского ветерана.23:49 - Что может противопоставить НАТО союзу России, Китая и КНДР?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, александр казаков, наступление, нато, видео
Видео, Украина, Александр Казаков, наступление, НАТО
Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - за правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал новую волну украинского наступления, обозначил тенденции на линии фронта и рассказал, что может противопоставить НАТО ядерной тройке (РФ-КНР-КНДР)
00:37 - Третья волна украинского наступления: какова тенденция на линии фронта?
09:33 – О контрнаступлении ВС РФ.
15:45 – В каком состоянии мобилизационный ресурс Украины?
17:34 - О чествовании в канадском парламенте нацистского ветерана.
23:49 - Что может противопоставить НАТО союзу России, Китая и КНДР?