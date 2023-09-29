https://ukraina.ru/20230929/1049785440.html

Необучаемые дети, замена "Вагнеру", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

Необучаемые дети, замена "Вагнеру", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня - 29.09.2023 Украина.ру

Необучаемые дети, замена "Вагнеру", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

В Польше пожаловались на то, что дети украинских беженцев не учатся в польских школах. Президент РФ Владимир Путин обсудил с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и входившим в руководство группы "Вагнер" Андреем Трошевым формирование добровольческих подразделений. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-29T13:15

2023-09-29T13:15

2023-09-29T13:28

эксклюзив

хроники

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Министр по делам социальной интеграции Польши Агнешка Сцигай в интервью агентству PAP заявила, что менее половины украинских детей, пребывающих в стране, ходит в польские школы. Так, по словам Сцигай, из около полумиллиона украинских детей менее 180 тыс. посещают польские школы.«Некоторые из них продолжают дистанционное обучение, которое ведёт Украина», — рассказала Сцигай.Она отметила, что конкретная задача состоит в том, чтобы обеспечить реальное продолжение образования для детей, которые остаются в Польше.Ранее в мире уже жаловались на то, что дети украинских беженцев не учатся в школах в странах пребывания. Так, представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил, что около половины украинских детей не зачислены в школы стран, куда сбежали их родители.Согласно данным ООН, из 5,9 млн украинских беженцев 30–50% по всей Европе составляют дети, и только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022–2023 учебный год.Всё это стало возможным из-за административных и языковых барьеров, а также из-за недостатка информации о возможностях образования и нерешительности родителей, т. к. последние надеются вернуться на Украину.При этом ряд СМИ уже сообщили о торговле украинскими детьми в странах Европы, а также об отъёме украинских детей у родителей европейскими органами опеки. При этом детей отнимали в т. ч. и за ненадлежащее, по европейским меркам, обращение с ними.Примечательно, что складывающаяся ситуация с обучением детей, а следственно, и их неинтеграцией в европейское общество, может быть на руку Украине. Так, днём ранее глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что власти Украины попросили Евросоюз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.«Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания», — заявила Науменко.Она также назвала данные ООН о 8 млн украинских беженцев по всему миру «несколько завышенными».В то же время опросы, проводимые украинскими СМИ и телеграм-каналами на улицах в т. ч. и украинских городов свидетельствуют: при прекращении боевых действий значительная часть живущих и на самой Украине и не могущих покинуть её в т. ч. и из-за ограничений для мужчин, уедет из страны в поисках лучшей судьбы.Разговор о добровольцахПрезидент РФ Владимир Путин обсудил с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, ранее входившим в руководство группы «Вагнер», формирование добровольческих подразделений.Как сообщили российские СМИ, встреча прошла 28 сентября вечером в Кремле.«Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — обратился президент России к Трошеву.Путин напомнил, что и сам Трошев «более года воевал в таком подразделении».«Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — указал Путин.Как заявил в комментарии РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Трошев уже работает в Минобороны России.Летом ряд СМИ утверждал, что Трошев рассматривается как преемник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском 10 обстрелов из артиллерии 152 мм, выпущено 55 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Петровский районы).«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Петровском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день ВСУ к полудню выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка 2 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», вчера по территории этого региона России ВСУ выпустили 41 снаряд.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 14; Песчановка — 5; Казачьи Лагеря — 10; Крынки — 8; Виноградово — 4», — информировало издание.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Алёшки, Подстепное. В результате обстрела ВСУ в Алёшках погиб один мирный житель», — указывалось в публикации.Как рассказал представитель экстренных служб региона в комментарии РИА «Новости» в результате удара по Алёшкам скончалась 19-летняя девушка.«В результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе школы несовместимые с жизнью травмы получила гражданка 2004 года рождения. <...> Проводится судебно-медицинская экспертиза», — рассказал собеседник агентства.Утром 29 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ за предыдущие сутки.«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — 2, по селу Щетиновка — 3 артиллерийских снаряда. По одному БПЛА сбито над селами Дубовое и Черемошное. <...> В Валуйском городском округе под миномётный обстрел попало село Вериговка — установлено 3 прилёта. <...> Над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. <...> В Волоконовском районе по хутру Старый и селу Тишанка выпущено 6 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га. Сейчас возгорание ликвидировано», — отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе из миномёта обстреляли окраину села Мокрая Орловка — зафиксировано 8 прилетов. Обошлось без последствий.Также в Краснояружском районе по селу Староселье было выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка — 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье украинцы атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений не было. Под артиллерийский обстрел попало село Теребрено — было установлено 14 прилётов. Никто не пострадал. Разрушения различной степени выявлены в 7 частных домовладениях и 3 административных зданиях. Также была повреждена линия электропередачи. Электроснабжение было частично восстановлено, работы продолжаются.«В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 миномётных и 6 танковых снарядов. Никто не пострадал. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Безлюдовка — 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром — 11 и 3 минометных снаряда соответственно», — также писал Гладков.В указанных населённых пунктах пострадавших и разрушений не было.Позже губернатор сообщил об обстреле села Дорогощь Грайворонского городского округа. Обстрелом были повреждены два дома, один автомобиль и здание местной школы. Пострадавших от обстрела не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники