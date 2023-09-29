https://ukraina.ru/20230929/1049779866.html

Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября

Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября - 29.09.2023 Украина.ру

Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября

Украинские беспилотники атаковали Курскую и Калужскую области. В Rheinmetall рассказали о совместном производстве с Украиной

2023-09-29T09:05

2023-09-29T09:05

2023-09-29T09:05

эксклюзив

хроники

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О беспилотниках в Курской и Калужской областях стало известно ранним утром."В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал в 04:50 в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.Позже он рассказал о том, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию."В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населённых пунктов и больница. Пожарные расчёты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - указал Старовойт.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий.Около 7 утра губернатор опубликовал видеообращение к землякам."По данным Оперативного штаба Курской области, сегодня наш регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбили 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках. Напомню, из-за опасности самоликвидации сбитых БПЛА не трогайте их обломки, не приближайтесь к ним и не фотографируйте! Расскажите о находке по телефону 112 и дождитесь специалистов", - указал он.Тем временем Минобороны РФ выпустило сообщение по произошедшему."В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - указывалось в сообщении.Ранее президент РАН Геннадий Красников рассказал, как стоит бороться с массивом беспилотников."Если ранее мы видели применение одного беспилотника, сейчас это рой, далее будет массив беспилотников, которые будут взаимодействовать между собой. Это такая нарастающая проблема, она будет все более совершенствоваться, с учетом того, что они будут обмениваться (данными), максимально будут применены нейронные сети. Соответственно, мы будем должны все эти вызовы предсказывать и готовиться адекватно реагировать", - отметил он.Он добавил, что в нынешних условиях применение беспилотников напрямую связано с безопасностью регионов России, проблема в особенности актуальна для юга страны."Естественно, не можем уйти от вопросов, связанных с безопасностью. Мы видим, как беспилотники доставляют постоянные проблемы и для населения, и для экономики в целом, поэтому есть вопросы технического взаимоотношения, развития, причем для юга страны они особо актуальны", - подчеркнул он.Тем временем на Украине продолжают работать над беспилотниками. 28 сентября вице-премьер-министр Украины по цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил о том, что на фронт передают более 1,7 тыс. беспилотников по программе "Армия дронов". По его словам, среди них есть дроны украинского производства и иностранные беспилотники, которые стоят на вооружении стран НАТО. В т.ч. передаются: ударные "Вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice."Передаём также секретных птичек, которые уже показали результаты на поле боя", - заявил Федоров.Он заявил, что в скором будущем украинцы узнают о результатах работы этих дронов. Также Фёдоров рассказал, что только за прошедший месяц украинские операторы поразили 780 единиц техники."Продолжаем обеспечивать беспилотниками все направления фронта и масштабировать производство украинских птичек", - добавил вице-премьер-министр.Украинский проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов, их ремонт и обучение с тренировкой пилотов.Производство RheinmetallНемецкий оружейный концерн Rheinmetall подтвердил, что получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" - бывший "Укроборонпром".Также концерн Rheinmetall сообщил, что подал разрешения в другие федеральные ведомства и "в ближайшее время" ожидает положительного ответа и от них."Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - указывалось в сообщении.При этом также сообщалось, что сотрудничество между Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленностью" направлено на "укрепление оборонного сектора и национальной безопасности Украины путём постепенного развития общего потенциала в области оборонных технологий".На первом этапе сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте техники, которую Украина получила как от Германии, так и от других союзников.А вот в дальнейшем речь может пойти и о производстве отдельных видов западной военной техники непосредственно на территории Украины."В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украины", - также отмечалось в сообщении.В начале июля председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трёх последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с "Укроборонпромом".Также Rheinmetall ожидает подписания с Украиной контрактов на создание ещё двух совместных производств — боеприпасов и средств ПВО.Ранее также сообщалось о проблемах с запуском совместного немецко-польского предприятия по ремонту поставляемой Украине немецкой бронетехники. Так, изначально Германия и Польша договорились запустить ремонтный завод танков Leopard на территории Польши. В его создании должны были принять участие немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann в партнёрстве с польским оружейным концерном PGZ. Расходы на ремонт должно было взять на себя правительство Германии.Однако PGZ затребовал слишком много денег за проведение ремонтных работ. Например, польская компания хотела получить более €100 тыс. за первоначальную диагностику состояния танка, Германия же готова выделить на это около €12 тыс. Польская сторона также отказалась брать на себя ответственность за качество ремонта.При этом западные СМИ отмечали, что требования Польши имели политическую окраску.

https://ukraina.ru/20230928/1049774734.html

https://ukraina.ru/20230928/1049759600.html

https://ukraina.ru/20230928/1049750637.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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