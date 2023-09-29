Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"
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© unn.com.ua
В ходе СВО ни одна в мире система разминирования не показала своей эффективности. Поставленные ВСУ натовские системы и тралы себя не оправдали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
В случае наступления ВС РФ противник так же будет минировать местность. У российских войск есть на вооружении машина для разминирования "Змей Горыныч", но он работает на слишком узкой полосе, недалеко и неглубоко, рассказал эксперт.
"Понятно, что нет непреодолимой линии обороны. Это вопрос мотивации, концентрации людских ресурсов, эффективности артиллерийского огня, а также готовности нести потери. Украина вообще разминирует поля, посылая туда живых людей. Где-то даже им это удавалось", - подчеркнул Фёдоров.
Российское командование должно сделать выводы и учесть ошибки, допущенные за все время СВО. Также необходимо учесть опыт ВСУ, которые штурмовали российские минные поля, отметил обозреватель.
Надо понимать, что противник тоже умеет "закапываться в землю", ставить противотанковые мины и использовать ПТУРы. Конечно, у ВСУ нет вертолетов Ка-52, но зато полно живой силы, заключил собеседник издания.
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