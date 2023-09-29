Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч" - 29.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"
Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч" - 29.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"
В ходе СВО ни одна в мире система разминирования не показала своей эффективности. Поставленные ВСУ натовские системы и тралы себя не оправдали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T06:35
2023-09-29T06:35
новости
минирование
машина
всу
разминирование
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
сво
мины
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В случае наступления ВС РФ противник так же будет минировать местность. У российских войск есть на вооружении машина для разминирования "Змей Горыныч", но он работает на слишком узкой полосе, недалеко и неглубоко, рассказал эксперт.Российское командование должно сделать выводы и учесть ошибки, допущенные за все время СВО. Также необходимо учесть опыт ВСУ, которые штурмовали российские минные поля, отметил обозреватель.Надо понимать, что противник тоже умеет "закапываться в землю", ставить противотанковые мины и использовать ПТУРы. Конечно, у ВСУ нет вертолетов Ка-52, но зато полно живой силы, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html
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новости, минирование, машина, всу, разминирование, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), сво, мины
Новости, минирование, машина, ВСУ, разминирование, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), СВО, мины

Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"

06:35 29.09.2023
 
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© unn.com.ua
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В ходе СВО ни одна в мире система разминирования не показала своей эффективности. Поставленные ВСУ натовские системы и тралы себя не оправдали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
В случае наступления ВС РФ противник так же будет минировать местность. У российских войск есть на вооружении машина для разминирования "Змей Горыныч", но он работает на слишком узкой полосе, недалеко и неглубоко, рассказал эксперт.
"Понятно, что нет непреодолимой линии обороны. Это вопрос мотивации, концентрации людских ресурсов, эффективности артиллерийского огня, а также готовности нести потери. Украина вообще разминирует поля, посылая туда живых людей. Где-то даже им это удавалось", - подчеркнул Фёдоров.
Российское командование должно сделать выводы и учесть ошибки, допущенные за все время СВО. Также необходимо учесть опыт ВСУ, которые штурмовали российские минные поля, отметил обозреватель.
Надо понимать, что противник тоже умеет "закапываться в землю", ставить противотанковые мины и использовать ПТУРы. Конечно, у ВСУ нет вертолетов Ка-52, но зато полно живой силы, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 16:18
Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехотыРоссийская армия сможет повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиминированиемашинаВСУразминированиеКа-52 "Аллигатор" (вертолёт)СВОмины
 
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