https://ukraina.ru/20230929/1049773709.html

Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"

Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч" - 29.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как "закапываются в землю" ВСУ и сможет ли их достать "Змей Горыныч"

В ходе СВО ни одна в мире система разминирования не показала своей эффективности. Поставленные ВСУ натовские системы и тралы себя не оправдали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T06:35

2023-09-29T06:35

2023-09-29T06:35

новости

минирование

машина

всу

разминирование

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

сво

мины

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В случае наступления ВС РФ противник так же будет минировать местность. У российских войск есть на вооружении машина для разминирования "Змей Горыныч", но он работает на слишком узкой полосе, недалеко и неглубоко, рассказал эксперт.Российское командование должно сделать выводы и учесть ошибки, допущенные за все время СВО. Также необходимо учесть опыт ВСУ, которые штурмовали российские минные поля, отметил обозреватель.Надо понимать, что противник тоже умеет "закапываться в землю", ставить противотанковые мины и использовать ПТУРы. Конечно, у ВСУ нет вертолетов Ка-52, но зато полно живой силы, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минирование, машина, всу, разминирование, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), сво, мины