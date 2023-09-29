https://ukraina.ru/20230929/1049758595.html

Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве

Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве - 29.09.2023 Украина.ру

Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве

В столице Украины на Майдане на днях проходила акция родственников погибших украинских военнослужащих, свидетельствующая о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Особо активными в таких акциях обычно оказываются родственники "Азова", традиционно требующих к себе особого отношения.

2023-09-29T06:52

2023-09-29T06:52

2023-09-29T06:52

эксклюзив

украина

киев

потери всу

военнослужащие

"азов"

кладбище

погибшие

кабмин

мемориал

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Украинские власти ранее объявили о планах строительства национального мемориала, который должен был копировать Арлингтонское кладбище в США для погибших американских военнослужащих. Кладбища по всей Украине растут и во многих городах уже реально негде хоронить, а количество могил с украинским флагом действует деморализующе на население.В Киеве родственники погибших утверждали, что Кабмин Украины затягивает строительство нового кладбища. Учитывая стоимость земли в столице, это было ожидаемо.Сначала его хотели сделать возле Бабьего яра, потом - на Лысой горе. Дискуссии в Киевсовете шли с прошлого года. Затем будущее воинское кладбище решили перенести в поселок Быковня, расположенный в черте города, но там расположен заповедник, а также неисследованные захоронения прошлых времен. Изначально планировали отвести под него 140 гектаров, но с оговоркой о возможном расширении. И уже в августе Киевсовет снова изменил решение, перенеся локацию еще дальше от города – в село Гатное Фастовского района, по трассе на Одессу, где земля уже стоит намного дешевле.Родственники недовольны тем, что им придется далеко ездить. Некоторые участники акции подозревают, что и эта локация не последняя, а проект кладбища будут переносить еще дальше от столицы. По их словам, экологи и лесники в Гатном их уже предупредили, что не отдадут ни одного метра своего леса и будут судиться. Некоторых также не устраивает, что новая локация мемориала находится возле кладбища захороненных немцев, погибших в 1941-1943 г."Власть водит нас по кругу целый год", - жаловалась на кладбище мать погибшего боевика-неонациста из "Азова" Вера Литвиненко. "Азовцы" также утверждают, что своих погибших они кремировали, и теперь с урнами с прахом уже год ходят по инстанциям, требуя отвести им место для захоронения урн.Однако надо знать, как в Киеве реализуются обычно громкие проекты, чтобы понимать, что выделением места дело не ограничится. Ранее в Киеве строительство мемориала "Небесной сотни" растянулось на пять лет и превратилось в крупную коррупционную схему по отмыванию бюджетных средств без реального проведения работ.Совсем рядом с родственниками погибших "азовцев", возле Киеврады, митинговали представители малого бизнеса столицы. Они требовали не сносить ларьки и торговые палатки, которые Кличко постепенно вытесняет из подземных переходов и станций метро. Но затем в группе протестующих стали обвинять власти города в коррупции и требовать передать деньги ВСУ, а не тратить их на благоустройство города. Малые предприниматели сначала не поняли, как их протест в мгновенье ока перешел на другую повестку. Однако на Украине – это стандартная практика: Офис Зеленского нанимает так называемых активистов, которые по всем городам пристраиваются к социальным или экономическим протестам, требуя поддержать ВСУ и осудить местные власти. Офис Зеленского сейчас активно пытается их раскулачить и узурпировать власть, используя коррупционные скандалы.Одним из свежих скандалов стала закупка Киевским центром нефрологии и диализа (лечение заболеваний почек) бургеров на сумму 5,2 миллионов гривен. В этом медицинском учреждении только 70 койко-мест, но получается, что на каждого пациента приходится по несколько тысяч бургеров. Однако пациентам с почечной недостаточностью такая еда, как бургеры, категорически противопоказана.Между тем мэр Киева Виталий Кличко в среду 27 сентября предупредил киевлян, что их ожидает тяжелая и суровая зима. "Запасайтесь едой и водой, приборами электропитания и теплой одеждой", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам прошлой зимой было повреждено 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. С приближением холодов украинские власти вновь начали параноить и искать наводчиков, опасаясь ударов по объектам критической инфраструктуры. В Киеве СБУ и полиция вновь требуют от жителей сдавать тех, кто фотографирует результаты ударов.И после недавнего "прилета" в Киеве (21 сентября) киевское СБУ срочно нашло виновных. Ими оказались двое киевлян, которых называют "агентами" РФ. В СБУ утверждают, что они якобы корректировали удары российских ракет по объектам инфраструктуры. Примечательно, что эти "агенты" просто попались на комментариях в соцсетях, критически выражаясь в адрес украинской власти. Для реальных агентов или наводчиков такое поведение было бы странным, но СБУ надо было срочно отчитаться об эффективности, поэтому взяли первых, кто что-то критическое писал в соцсетях.

https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html

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