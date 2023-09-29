Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве - 29.09.2023 Украина.ру
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Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве
Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве - 29.09.2023 Украина.ру
Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве
В столице Украины на Майдане на днях проходила акция родственников погибших украинских военнослужащих, свидетельствующая о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Особо активными в таких акциях обычно оказываются родственники "Азова", традиционно требующих к себе особого отношения.
2023-09-29T06:52
2023-09-29T06:52
эксклюзив
украина
киев
потери всу
военнослужащие
"азов"
кладбище
погибшие
кабмин
мемориал
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Украинские власти ранее объявили о планах строительства национального мемориала, который должен был копировать Арлингтонское кладбище в США для погибших американских военнослужащих. Кладбища по всей Украине растут и во многих городах уже реально негде хоронить, а количество могил с украинским флагом действует деморализующе на население.В Киеве родственники погибших утверждали, что Кабмин Украины затягивает строительство нового кладбища. Учитывая стоимость земли в столице, это было ожидаемо.Сначала его хотели сделать возле Бабьего яра, потом - на Лысой горе. Дискуссии в Киевсовете шли с прошлого года. Затем будущее воинское кладбище решили перенести в поселок Быковня, расположенный в черте города, но там расположен заповедник, а также неисследованные захоронения прошлых времен. Изначально планировали отвести под него 140 гектаров, но с оговоркой о возможном расширении. И уже в августе Киевсовет снова изменил решение, перенеся локацию еще дальше от города – в село Гатное Фастовского района, по трассе на Одессу, где земля уже стоит намного дешевле.Родственники недовольны тем, что им придется далеко ездить. Некоторые участники акции подозревают, что и эта локация не последняя, а проект кладбища будут переносить еще дальше от столицы. По их словам, экологи и лесники в Гатном их уже предупредили, что не отдадут ни одного метра своего леса и будут судиться. Некоторых также не устраивает, что новая локация мемориала находится возле кладбища захороненных немцев, погибших в 1941-1943 г."Власть водит нас по кругу целый год", - жаловалась на кладбище мать погибшего боевика-неонациста из "Азова" Вера Литвиненко. "Азовцы" также утверждают, что своих погибших они кремировали, и теперь с урнами с прахом уже год ходят по инстанциям, требуя отвести им место для захоронения урн.Однако надо знать, как в Киеве реализуются обычно громкие проекты, чтобы понимать, что выделением места дело не ограничится. Ранее в Киеве строительство мемориала "Небесной сотни" растянулось на пять лет и превратилось в крупную коррупционную схему по отмыванию бюджетных средств без реального проведения работ.Совсем рядом с родственниками погибших "азовцев", возле Киеврады, митинговали представители малого бизнеса столицы. Они требовали не сносить ларьки и торговые палатки, которые Кличко постепенно вытесняет из подземных переходов и станций метро. Но затем в группе протестующих стали обвинять власти города в коррупции и требовать передать деньги ВСУ, а не тратить их на благоустройство города. Малые предприниматели сначала не поняли, как их протест в мгновенье ока перешел на другую повестку. Однако на Украине – это стандартная практика: Офис Зеленского нанимает так называемых активистов, которые по всем городам пристраиваются к социальным или экономическим протестам, требуя поддержать ВСУ и осудить местные власти. Офис Зеленского сейчас активно пытается их раскулачить и узурпировать власть, используя коррупционные скандалы.Одним из свежих скандалов стала закупка Киевским центром нефрологии и диализа (лечение заболеваний почек) бургеров на сумму 5,2 миллионов гривен. В этом медицинском учреждении только 70 койко-мест, но получается, что на каждого пациента приходится по несколько тысяч бургеров. Однако пациентам с почечной недостаточностью такая еда, как бургеры, категорически противопоказана.Между тем мэр Киева Виталий Кличко в среду 27 сентября предупредил киевлян, что их ожидает тяжелая и суровая зима. "Запасайтесь едой и водой, приборами электропитания и теплой одеждой", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам прошлой зимой было повреждено 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. С приближением холодов украинские власти вновь начали параноить и искать наводчиков, опасаясь ударов по объектам критической инфраструктуры. В Киеве СБУ и полиция вновь требуют от жителей сдавать тех, кто фотографирует результаты ударов.И после недавнего "прилета" в Киеве (21 сентября) киевское СБУ срочно нашло виновных. Ими оказались двое киевлян, которых называют "агентами" РФ. В СБУ утверждают, что они якобы корректировали удары российских ракет по объектам инфраструктуры. Примечательно, что эти "агенты" просто попались на комментариях в соцсетях, критически выражаясь в адрес украинской власти. Для реальных агентов или наводчиков такое поведение было бы странным, но СБУ надо было срочно отчитаться об эффективности, поэтому взяли первых, кто что-то критическое писал в соцсетях.
https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html
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эксклюзив, украина, киев, потери всу, военнослужащие, "азов", кладбище, погибшие, кабмин, мемориал, митинги, всу, офис президента, скандал, виталий кличко, сбу, россия, соцсети
Эксклюзив, Украина, Киев, потери ВСУ, Военнослужащие, "Азов", кладбище, погибшие, Кабмин, мемориал, митинги, ВСУ, Офис президента, скандал, Виталий Кличко, СБУ, Россия, соцсети

Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве

06:52 29.09.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Украины на Майдане на днях проходила акция родственников погибших украинских военнослужащих, свидетельствующая о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Особо активными в таких акциях обычно оказываются родственники "Азова", традиционно требующих к себе особого отношения.
Украинские власти ранее объявили о планах строительства национального мемориала, который должен был копировать Арлингтонское кладбище в США для погибших американских военнослужащих. Кладбища по всей Украине растут и во многих городах уже реально негде хоронить, а количество могил с украинским флагом действует деморализующе на население.
В Киеве родственники погибших утверждали, что Кабмин Украины затягивает строительство нового кладбища. Учитывая стоимость земли в столице, это было ожидаемо.
Сначала его хотели сделать возле Бабьего яра, потом - на Лысой горе. Дискуссии в Киевсовете шли с прошлого года. Затем будущее воинское кладбище решили перенести в поселок Быковня, расположенный в черте города, но там расположен заповедник, а также неисследованные захоронения прошлых времен. Изначально планировали отвести под него 140 гектаров, но с оговоркой о возможном расширении. И уже в августе Киевсовет снова изменил решение, перенеся локацию еще дальше от города – в село Гатное Фастовского района, по трассе на Одессу, где земля уже стоит намного дешевле.
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
27 сентября, 23:06
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за суткиМинобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
Родственники недовольны тем, что им придется далеко ездить. Некоторые участники акции подозревают, что и эта локация не последняя, а проект кладбища будут переносить еще дальше от столицы. По их словам, экологи и лесники в Гатном их уже предупредили, что не отдадут ни одного метра своего леса и будут судиться. Некоторых также не устраивает, что новая локация мемориала находится возле кладбища захороненных немцев, погибших в 1941-1943 г.
"Власть водит нас по кругу целый год", - жаловалась на кладбище мать погибшего боевика-неонациста из "Азова" Вера Литвиненко. "Азовцы" также утверждают, что своих погибших они кремировали, и теперь с урнами с прахом уже год ходят по инстанциям, требуя отвести им место для захоронения урн.
Однако надо знать, как в Киеве реализуются обычно громкие проекты, чтобы понимать, что выделением места дело не ограничится. Ранее в Киеве строительство мемориала "Небесной сотни" растянулось на пять лет и превратилось в крупную коррупционную схему по отмыванию бюджетных средств без реального проведения работ.
Совсем рядом с родственниками погибших "азовцев", возле Киеврады, митинговали представители малого бизнеса столицы. Они требовали не сносить ларьки и торговые палатки, которые Кличко постепенно вытесняет из подземных переходов и станций метро.
Но затем в группе протестующих стали обвинять власти города в коррупции и требовать передать деньги ВСУ, а не тратить их на благоустройство города. Малые предприниматели сначала не поняли, как их протест в мгновенье ока перешел на другую повестку. Однако на Украине – это стандартная практика: Офис Зеленского нанимает так называемых активистов, которые по всем городам пристраиваются к социальным или экономическим протестам, требуя поддержать ВСУ и осудить местные власти. Офис Зеленского сейчас активно пытается их раскулачить и узурпировать власть, используя коррупционные скандалы.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
26 сентября, 14:45
"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрьЗа текущий месяц ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, сообщил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ
Одним из свежих скандалов стала закупка Киевским центром нефрологии и диализа (лечение заболеваний почек) бургеров на сумму 5,2 миллионов гривен. В этом медицинском учреждении только 70 койко-мест, но получается, что на каждого пациента приходится по несколько тысяч бургеров. Однако пациентам с почечной недостаточностью такая еда, как бургеры, категорически противопоказана.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко в среду 27 сентября предупредил киевлян, что их ожидает тяжелая и суровая зима. "Запасайтесь едой и водой, приборами электропитания и теплой одеждой", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам прошлой зимой было повреждено 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. С приближением холодов украинские власти вновь начали параноить и искать наводчиков, опасаясь ударов по объектам критической инфраструктуры. В Киеве СБУ и полиция вновь требуют от жителей сдавать тех, кто фотографирует результаты ударов.
И после недавнего "прилета" в Киеве (21 сентября) киевское СБУ срочно нашло виновных. Ими оказались двое киевлян, которых называют "агентами" РФ. В СБУ утверждают, что они якобы корректировали удары российских ракет по объектам инфраструктуры. Примечательно, что эти "агенты" просто попались на комментариях в соцсетях, критически выражаясь в адрес украинской власти. Для реальных агентов или наводчиков такое поведение было бы странным, но СБУ надо было срочно отчитаться об эффективности, поэтому взяли первых, кто что-то критическое писал в соцсетях.
 
ЭксклюзивУкраинаКиевпотери ВСУВоеннослужащие"Азов"кладбищепогибшиеКабминмемориалмитингиВСУОфис президентаскандалВиталий КличкоСБУРоссиясоцсети
 
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