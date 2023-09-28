Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне - 28.09.2023 Украина.ру
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Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне
Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне - 28.09.2023 Украина.ру
Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне
Относительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…
2023-09-28T14:50
2023-09-28T15:45
эксклюзив
украина
всу
мобилизация
социология
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Active Group не относится к числу наиболее уважаемых украинских социологических компаний, тем не менее в медиасфере они заметны и иногда публикуют материалы, которые представляют определённый интерес.23 сентября компания опубликовала результаты опроса, проведённого через онлайн-панель SunFlower Sociology. Тут следует отметить, что работа через панель не является «опросом в интернете» в собственном смысле этого слова. При использовании таких инструментов строится определённая выборка (вообще она в интернете не случайна — как правило, на вопросы отвечают наиболее активные читатели определённого сайта или канала), респонденты во время опросов получают вознаграждение.На вопрос, надо ли усиливать мобилизацию на Украине, положительно ответили 33% опрошенных, отрицательно — 42%. Причём наблюдается динамика относительно исследования, проведённого в августе, — тогда мнение относительно мобилизации также было скорее негативным, но соотношение было немного лучше — 36% к 40%.Социологи поинтересовались также частными вопросами и выяснили, например, что 73% опрошенных слышали об истории с человеком, который хотел бежать из страны, был схвачен и подвергался пыткам в военкомате. Положительно к мобилизации таких людей отнеслось всего 23%, отрицательно — 59%. Последняя цифра выглядит очень большой, даже учитывая разную мотивацию опрошенных.Следует отметить, что ничего особенного в сфере мобилизации в августе-сентябре в общем-то не произошло. Сотрудники военкоматов по-прежнему окучивают остановки общественного транспорта, магазины и наливайки, сетевые СМИ по-прежнему демонстрируют кадры драк между военкомами и будущими мехводами «Абрамсов».Очевидно, на общественное мнение повлияло не усиление мобилизации (которого в действительности нет), а публичные заявления высших должностных лиц. В частности, в конце августа Владимир Зеленский заявил о продолжении мобилизации, начаты проверки обоснованности выводов военно-врачебных комиссий, а секретарь СНБОУ Алексей Данилов заговорил о мобилизации частично пригодных к несению службы.Таким образом, мобилизация может коснуться тех групп населения, которые раньше чувствовали себя в относительной безопасности и это отразилось на данных опросов.Приведённые данные — «щель» через которую можно улавливать движения в украинском обществе в сторону прекращения войны. Т. е. украинцы в основной массе по-прежнему уверены в необходимости продолжения войны и неизбежности победы, но так, чтобы это достигалось не ценой их жизней.Вполне вероятно, что по мере усиления мобилизации при отсутствии существенных достижений на поле боя изменения общественного мнения будут более существенными и эти изменения затронут смысловое ядро военной пропаганды — тезисы о необходимости войны и достижимости победы, но… Но само по себе это России ничего не даёт, кроме, вероятно, некоторого увеличения числа украинских военнослужащих, которые захотят сдаться в плен.Политика украинской власти лишь в незначительной степени определяется общественным мнением (при всей рейтингозависимости Зеленского). Главную роль играет позиция элит. Элиты же сейчас заинтересованы в продолжении войны. С одной стороны, они зарабатывают на ней, с другой — под предлогом боевых действий ослаблено давление на них со стороны Офиса президента. В частности, 19 сентября Кабмин отложил создание Реестра олигархов до окончания действия военного положения. Закон был принят ещё в 2021 году, но по сей день в нём никого нет — даже пребывающий в тюрьме Игорь Коломойский формально-юридически олигархом не является (обратная сторона принятия закона выглядит именно так).
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, всу, мобилизация, социология
Эксклюзив, Украина, ВСУ, мобилизация, социология

Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне

14:50 28.09.2023 (обновлено: 15:45 28.09.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP / LIBKOS
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Относительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…
Active Group не относится к числу наиболее уважаемых украинских социологических компаний, тем не менее в медиасфере они заметны и иногда публикуют материалы, которые представляют определённый интерес.
23 сентября компания опубликовала результаты опроса, проведённого через онлайн-панель SunFlower Sociology. Тут следует отметить, что работа через панель не является «опросом в интернете» в собственном смысле этого слова. При использовании таких инструментов строится определённая выборка (вообще она в интернете не случайна — как правило, на вопросы отвечают наиболее активные читатели определённого сайта или канала), респонденты во время опросов получают вознаграждение.
На вопрос, надо ли усиливать мобилизацию на Украине, положительно ответили 33% опрошенных, отрицательно — 42%. Причём наблюдается динамика относительно исследования, проведённого в августе, — тогда мнение относительно мобилизации также было скорее негативным, но соотношение было немного лучше — 36% к 40%.
Социологи поинтересовались также частными вопросами и выяснили, например, что 73% опрошенных слышали об истории с человеком, который хотел бежать из страны, был схвачен и подвергался пыткам в военкомате. Положительно к мобилизации таких людей отнеслось всего 23%, отрицательно — 59%. Последняя цифра выглядит очень большой, даже учитывая разную мотивацию опрошенных.
Следует отметить, что ничего особенного в сфере мобилизации в августе-сентябре в общем-то не произошло. Сотрудники военкоматов по-прежнему окучивают остановки общественного транспорта, магазины и наливайки, сетевые СМИ по-прежнему демонстрируют кадры драк между военкомами и будущими мехводами «Абрамсов».
Очевидно, на общественное мнение повлияло не усиление мобилизации (которого в действительности нет), а публичные заявления высших должностных лиц. В частности, в конце августа Владимир Зеленский заявил о продолжении мобилизации, начаты проверки обоснованности выводов военно-врачебных комиссий, а секретарь СНБОУ Алексей Данилов заговорил о мобилизации частично пригодных к несению службы.
16 сентября, 15:21
Обнищание и мобилизацияНа Украине жалуются на обнищание. МРОТ и минимальная пенсия покрывают только половину от коммуналки и жить, если платить, становится не на что, а если не платить, то негде, так как отрезают газ, свет, воду. Народ пафосно вопрошает: "разве можно так поступать с воюющей нацией?"
Таким образом, мобилизация может коснуться тех групп населения, которые раньше чувствовали себя в относительной безопасности и это отразилось на данных опросов.
Приведённые данные — «щель» через которую можно улавливать движения в украинском обществе в сторону прекращения войны. Т. е. украинцы в основной массе по-прежнему уверены в необходимости продолжения войны и неизбежности победы, но так, чтобы это достигалось не ценой их жизней.
Вполне вероятно, что по мере усиления мобилизации при отсутствии существенных достижений на поле боя изменения общественного мнения будут более существенными и эти изменения затронут смысловое ядро военной пропаганды — тезисы о необходимости войны и достижимости победы, но… Но само по себе это России ничего не даёт, кроме, вероятно, некоторого увеличения числа украинских военнослужащих, которые захотят сдаться в плен.
Политика украинской власти лишь в незначительной степени определяется общественным мнением (при всей рейтингозависимости Зеленского). Главную роль играет позиция элит. Элиты же сейчас заинтересованы в продолжении войны. С одной стороны, они зарабатывают на ней, с другой — под предлогом боевых действий ослаблено давление на них со стороны Офиса президента. В частности, 19 сентября Кабмин отложил создание Реестра олигархов до окончания действия военного положения. Закон был принят ещё в 2021 году, но по сей день в нём никого нет — даже пребывающий в тюрьме Игорь Коломойский формально-юридически олигархом не является (обратная сторона принятия закона выглядит именно так).
 
ЭксклюзивУкраинаВСУмобилизациясоциология
 
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