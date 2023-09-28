https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html

Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне

Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне - 28.09.2023 Украина.ру

Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне

Относительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…

2023-09-28T14:50

2023-09-28T14:50

2023-09-28T15:45

эксклюзив

украина

всу

мобилизация

социология

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Active Group не относится к числу наиболее уважаемых украинских социологических компаний, тем не менее в медиасфере они заметны и иногда публикуют материалы, которые представляют определённый интерес.23 сентября компания опубликовала результаты опроса, проведённого через онлайн-панель SunFlower Sociology. Тут следует отметить, что работа через панель не является «опросом в интернете» в собственном смысле этого слова. При использовании таких инструментов строится определённая выборка (вообще она в интернете не случайна — как правило, на вопросы отвечают наиболее активные читатели определённого сайта или канала), респонденты во время опросов получают вознаграждение.На вопрос, надо ли усиливать мобилизацию на Украине, положительно ответили 33% опрошенных, отрицательно — 42%. Причём наблюдается динамика относительно исследования, проведённого в августе, — тогда мнение относительно мобилизации также было скорее негативным, но соотношение было немного лучше — 36% к 40%.Социологи поинтересовались также частными вопросами и выяснили, например, что 73% опрошенных слышали об истории с человеком, который хотел бежать из страны, был схвачен и подвергался пыткам в военкомате. Положительно к мобилизации таких людей отнеслось всего 23%, отрицательно — 59%. Последняя цифра выглядит очень большой, даже учитывая разную мотивацию опрошенных.Следует отметить, что ничего особенного в сфере мобилизации в августе-сентябре в общем-то не произошло. Сотрудники военкоматов по-прежнему окучивают остановки общественного транспорта, магазины и наливайки, сетевые СМИ по-прежнему демонстрируют кадры драк между военкомами и будущими мехводами «Абрамсов».Очевидно, на общественное мнение повлияло не усиление мобилизации (которого в действительности нет), а публичные заявления высших должностных лиц. В частности, в конце августа Владимир Зеленский заявил о продолжении мобилизации, начаты проверки обоснованности выводов военно-врачебных комиссий, а секретарь СНБОУ Алексей Данилов заговорил о мобилизации частично пригодных к несению службы.Таким образом, мобилизация может коснуться тех групп населения, которые раньше чувствовали себя в относительной безопасности и это отразилось на данных опросов.Приведённые данные — «щель» через которую можно улавливать движения в украинском обществе в сторону прекращения войны. Т. е. украинцы в основной массе по-прежнему уверены в необходимости продолжения войны и неизбежности победы, но так, чтобы это достигалось не ценой их жизней.Вполне вероятно, что по мере усиления мобилизации при отсутствии существенных достижений на поле боя изменения общественного мнения будут более существенными и эти изменения затронут смысловое ядро военной пропаганды — тезисы о необходимости войны и достижимости победы, но… Но само по себе это России ничего не даёт, кроме, вероятно, некоторого увеличения числа украинских военнослужащих, которые захотят сдаться в плен.Политика украинской власти лишь в незначительной степени определяется общественным мнением (при всей рейтингозависимости Зеленского). Главную роль играет позиция элит. Элиты же сейчас заинтересованы в продолжении войны. С одной стороны, они зарабатывают на ней, с другой — под предлогом боевых действий ослаблено давление на них со стороны Офиса президента. В частности, 19 сентября Кабмин отложил создание Реестра олигархов до окончания действия военного положения. Закон был принят ещё в 2021 году, но по сей день в нём никого нет — даже пребывающий в тюрьме Игорь Коломойский формально-юридически олигархом не является (обратная сторона принятия закона выглядит именно так).

https://ukraina.ru/20230916/1049460604.html

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2023

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, украина, всу, мобилизация, социология