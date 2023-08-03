https://ukraina.ru/20230803/1048444406.html

Андрей Ковалев: На фронте украинцы становятся нормальными людьми и не хотят умирать за Зеленского

Андрей Ковалев: На фронте украинцы становятся нормальными людьми и не хотят умирать за Зеленского - 03.08.2023 Украина.ру

Андрей Ковалев: На фронте украинцы становятся нормальными людьми и не хотят умирать за Зеленского

Рок-музыканты должны вспомнить, что живут сегодня и писать, петь про то, что волнует людей сейчас: про удар вражеских беспилотников по Москва-Сити; про то, что... Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T10:32

2023-08-03T10:32

2023-08-03T12:23

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Рок-музыканты должны вспомнить, что живут сегодня и писать, петь про то, что волнует людей сейчас: про удар вражеских беспилотников по Москва-Сити; про то, что наши танкисты-герои расколошматили бронетехнику противника.О судьбе тяжелого рока в обществе и тяжелой артиллерии на фронте в интервью изданию Украина.ру рассказал российский бизнесмен, музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.— Андрей Аркадьевич, вы организатор крупных рок-фестивалей “Слава России”, “На взлет”. Как вы можете оценить перспективы рока и музыкальных фестивалей в целом в России?— Во-первых, необходимо понимать, что рок и металл уже не настолько популярны, как раньше. Молодёжь слушает рэп, что для меня лично печально. Да, остаются, конечно, поклонники тяжёлой музыки, но, например, тот же фестиваль "Нашествие" не проводился с 2019 года — была пандемия коронавируса, потом началась специальная военная операция (СВО). Я считаю, что это неправильно.[Рок-фестиваль "Нашествие" должен был состояться 4–6 августа в деревне Митяево Калужской области, но его перенесли на 2024 год. Последний раз фестиваль прошел в 2019 году в Тверской области].Во-вторых, я уверен, если с детства прививать молодёжи правильный вкус в музыке, если ходить на определенные фестивали с родителями — если папа любит тяжелый рок, то и дети будут любить тяжёлый рок. Например, на наши фестивали люди приходили семьями, с детьми. Во всяком случае, будущее у этого направления есть.— Появляются новые имена, молодые таланты в этой области... Что бы вы им рекомендовали как опытный артист?— Я помню наш спор с Маргаритой Пушкиной [российская поэтесса, журналистка, известная по сотрудничеству с русскими метал-группами, в числе которых "Ария", "Мастер", "Кипелов" и другие]. Этому спору уже 15 лет, наверное, но то, о чем мы говорили, актуально и сегодня.Я тогда сказал, что тяжелый рок — это эльфы и драконы... А рэперы реагируют на события, волнующие людей. В 2010 году произошло резонансное ДТП на Ленинском проспекте, когда в результате столкновения с автомобилем вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова погибли две женщины. Через два часа по этому поводу как реакция, как отклик появился видеоклип музыканта Ивана Алексеева, выступающего под псевдонимом Noize MC [признан иноагентом]. Маргарита Пушкина сказала на это, что выйдет новый альбом группы "Мастер" про то, что волнует людей. А я парировал: так он выйдет через год только — люди уже забудут.Так вот року бы добавить этого "сейчас". Я бы хотел, чтобы рокеры вспомнили, что они живут сегодня и писали, пели, про то, что вызывает эмоции в моменте: про удар вражеских беспилотников по Москва-Сити; про то, что наши танкисты молодцы, герои — расколошматили 2 танка и 8 боевых машин пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). И мне кажется, такие группы начинают появляться…— Военные и политические эксперты говорят, что нашим военным буквально вяжут руки российские бизнес-группировки. Неприкосновенность коммуникаций ВСУ, неприкосновенность заводов, в капитале которых есть доли российских олигархов, продолжающаяся прокачка на Запад нефти и газа через территорию ВСУ... Вы согласны с этим? Возможно ли армии России победить, если её заставляют воевать, не затрагивая интересы бизнес-группировок?— Безусловно, такие слухи ходят. Из личного опыта приведу пример. Полгода назад мне позвонили, предложили купить завод. Говорят: "Андрей Аркадьевич, не хотите приобрести предприятие с гарантией, что его не разбомбят ни украинцы, ни наши?". Я тогда посмеялся, но какая-то царапинка в душе осталась, знаете, Аня. Так что, повторюсь, слухи есть, что у нас странные непонятные вещи происходят, но я слабо в это верю: во-первых, у нас уже олигархов-то не осталось; во-вторых, если все это правда, то становится страшно жить.Точно скажу одно: нам нужна победа, и побыстрее. Я уже давно говорил: надо порядок наводить — президент даёт поручение, а выполняют 25% от него. Было сказано освободить от НДС туроператоров, а не выполнили. Это не дело. Должно все выполняться на 100%, а тот, кто попробует ослушаться, горько об этом должен пожалеть. У меня в группе компаний пусть кто попробует не исполнить мое поручение — это исключено.Я, кстати, недавно встречался с товарищем, знакомым журналистом Сашей Сладковым, "попытал" его на информацию. Так вот он говорит, что на фронте наши крошат противника во все, а самые большие потери (чуть ли не 70%) идут от беспилотников с той стороны — этих маленьких летающих аппаратов.— Когда идет война, такая как сейчас, фактически гражданская, где место художника, музыканта?— Украинцы и русские — один народ, и это страшно, что мы воюем. Художники и музыканты должны быть с народом. Если наши украинские братья зомбированы антироссийской пропагандой, то мы, наоборот, должны говорить правду. Я в очередной раз повторюсь: если вы пройдётесь по Москве или по любому другому российскому городу, спросите, как русские относятся к украинцам, вы не услышите ничего плохого. А попробуйте, пройдите по Киеву и спросите у граждан, как они относятся к россиянам — вам ответят, что нас нужно уничтожать, и все должны умереть. Это страшно.С зомбированными украинцами невозможно спорить, невозможно аргументировать. Например, из личного опыта могу сказать, что мне поступают десятки, сотни тысяч угроз: убьем, зарежем, взорвем тебя, твоих детей, твою семью — без перерыва. Такая вот волна ненависти идёт. На мой взгляд, понадобятся десятилетия, столетия, чтобы эта ненависть к нам ушла…— В настоящее время в Саудовской Аравии готовятся провести конференцию с участием порядка 30 ведущих государств мира, которые в ультимативной форме будут требовать от России выполнить формулу Зеленского и уйти из Украины, в том числе из Крыма, ДНР и ЛНР. Россия, конечно, на это не пойдет. Но налицо возникновение нового конфликта, уже более масштабного. Что вы по этому поводу думаете?— Я не раз в наших интервью обращался к истории, к Карибскому кризису, когда мир стоял на пороге атомной войны и два лидера (которые по сути были злейшими врагами) Кеннеди и Хрущев договорились — и войны не было.Если бы сейчас мировые лидеры смогли сесть за стол переговоров, то, возможно, ситуацию смогли бы разрешить. Но кого мы видим у власти на Западе? Джо Байдена — простите, 80-летнего дедушку, который довольно часто не понимает, где он находится и что ему делать. Или взять премьер-министра Великобритании Риши Сунака — разве его можно сравнить с Маргарет Тэтчер или Уинстоном Черчиллем? Во Франции правит, опять же простите, как говорят в народе, муж Алексея Панина (Макрон - ред.). Можно его сравнить с де Голлем? Нет, конечно. Получается, что сейчас у власти в Европе стоят третьестепенные, случайно попавшие люди. О чем с ними говорить?Надежду лично я возлагаю только на Китай — на веское слово Си. Возвращаясь к встрече в Саудовской Аравии — конечно, Россию ждут непростые времена: полмира против нас. Так же было в Крымскую войну, во времена нашествий Наполеона, в Великую Отечественную войну, когда вся Европа шла против нас и по сути-то воевала на стороне Гитлера.При этом в Европе, США падает экономика и уровень жизни. На Украине вообще катастрофа: только 15 миллионов украинцев (30% населения) уехали из Украины. У меня возникает ощущение, что Зеленскому важно не счастье своего народа, а хочется покрасоваться на сцене, на мировых трибунах под аплодисменты. А люди страдают: девушки в Дубай уехали на лёгкие заработки, мужчин скоро на Украине вообще не останется.Посмотрите, как у них мобилизуют: толпа вооруженных людей тащит в машину человека, а рядом близкая женщина кричит, плачет. Там желающих воевать уже не осталось — никто не хочет попадать насильно на фронт в заградительные отряды, быть "пушечным мясом". Поэтому, многие новобранцы ВСУ и сдаются российской армии — жить хотят.И еще, что важно: когда промыли мозги, а ты попадаешь в реальную ситуацию, в условия, где не капает пропаганда, голова начинает ясно мыслить .Ты понимаешь, куда попал. И они [украинские парни] становятся нормальными людьми и задаются вопросом, что я, за счастье олигархов, за Зеленского, должен отдавать свою жизнь?! Зачем мне это?— В нашем интервью для Украина.ру с Алексеем Пушковым он отметил, что Зеленский на встречах с западными элитами выглядит скорее как клиент, нежели как партнёр. Сможет ли он стать своим для американских и европейских чиновников, как думаете?— Конечно, нет. Это совершенно другие люди, с другими ценностями и идеалами. Зеленский не понимает, что он марионетка, Буратино. Для них украинский народ ничто. Для них это выглядит так: русские убивают русских.— Как вы относитесь к тому, что происходит с православием на Украине?— Сейчас целенаправленно раскалывают православие, и это тоже страшно — когда священников и прихожан выгоняют из храмов, а культурное, духовное наследие распродают по миру. На Украине всегда были сильны униаты, еще с давних времён, но обидно, что наши православные святыни пытаются разграбить, разрушить, уничтожить — я не знаю, что с ними будет.— Как вы считаете все-таки: нам нужно идти к окончательной победе на фронте или к какой-то заморозке украинского конфликта с приемлемыми условиями для нас?— Во-первых, с Западом невозможно ни о чем договариваться. Если мы пойдём на перемирие, к чему это приведёт? Отпустили азовцев* — вот они уже воюют против нас, хотя обещали не делать этого. С этими подлыми людишками договариваться невозможно! Представьте, то, что происходит с 2014 по 2022 год на Донбассе, продолжится в тройной степени: диверсии, взрывы, атаки беспилотников, убийства мирных граждан. Это все продолжится, если мы пойдем на уступки. Поэтому, нужно раз и навсегда поставить точку.

https://ukraina.ru/20230428/1045785767.html

https://ukraina.ru/20230801/1048396792.html

https://ukraina.ru/20230803/1048442043.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, зарубежье, рок-музыка, рок-фестиваль, украина, россия