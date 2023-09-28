https://ukraina.ru/20230928/1049759600.html

Переход к диктатуре Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 сентября

Переход к диктатуре Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 сентября - 28.09.2023 Украина.ру

Переход к диктатуре Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 сентября

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил о переходе Украины к президентской форме правления. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-28T13:16

2023-09-28T13:16

2023-09-28T14:08

эксклюзив

хроники

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Народный депутат Украины Виктория Пташник в соцсетях сообщила о том, что первый вице-спикер Александр Корниенко во время форума "Дирижёры изменений" заявил, что сейчас рассматривается возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому."Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", - процитировала Пташник вице-спикера.Тот у себя в соцсетях подтвердил, что такие идеи обсуждаются, но уточнил, что его неверно поняли."Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается", – указал вице-спикер.Примечательно, что, по словам Пташник, во время тестирования этого предложения на слушателях форума большинство присутствующих проголосовало за усиление роли парламента и лишь примерно 5-6 человек поддержали усиление роли президента.В сети же под её записью появились комментарии коллег Пташник по парламенту."Дурдом", - отметила член порошенковской партии "Европейская солидарность" София Федына.Ряд других политиков назвал переход к президентской форме правления государственным переворотом и узурпацией власти.Украинские СМИ, в свою очередь, сообщили, что власть опасается попадания в парламент оппозиционных политсил, а потому и рассматривает переход к президентской форме правления."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента начал рассматривать вариант с усилением президентской власти, из-за позиции Запада, который стремится завести в парламент свои партии, чтобы не дать Зеленскому сформировать большинство. Последние закрытые опросы показывают сильное падение рейтинга власти, что не позволит Ермаку повторить успех 2019 года с обновлённой партией президента", - отмечалось в сообщении популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" 28 сентября.Ранее издание The Washington Post сообщило, что ряд влиятельных западных политиков призвали украинские власти провести президентские и парламентские выборы, несмотря на военное положение. При этом на Украине всячески противятся этому давлению, ссылаясь на законодательный запрет, нехватку средств на организацию выборов и пребывание большого числа граждан страны за рубежом.За проведение выборов на Украине высказались глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм."Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны", - заявил Грэм.Украинская власть, в свою очередь, ссылается на конституционный запрет на проведение выборов в условиях военного положения, а также на то, что значительная часть украинцев бежала за рубеж.При этом жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская уже заявила, что поддержит своего мужа, если тот будет баллотироваться.Сам Зеленский заявил, что пойдёт на выборы."В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я её защищаю в любом случае", — заявил президент Украины в интервью португальскому общественному телевидению RTP.Ранее, в 2019 году, он уверял, что идёт во власть лишь на один срок.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 94 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Ольгинка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 13 снарядов калибром 152 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 55 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 9; Днепряны — 8; Подстепное — 6; Казачьи Лагеря — 12; Песчановка — 6; Корсунка — 8; Саги — 6", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщало агентство.Позже адмиинстрация Новокаховского городского округа опубликвала видео пожара."В Новой Каховке в результате прилета укронацисткого боеприпаса на станции шиномонтажа начался пожар. Сегодня, 28 сентября, в результате обстрела со стороны ВСУ около 12:00 на одну из городских СТО прилетел снаряд. Начался пожар. В данный момент пожарный расчёт работает над ликвидацией возгорания", - указывалось в подписи под видео.Утром 28 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе из гранатомёта обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит БПЛА противника. <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны села Кукуевка и Долгое – установлено 1 и 5 прилётов соответственно. <...> В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 миномётных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 миномётных снаряда", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было. Также Гладков сообщил об утреннем обстреле Краснояружского района."Сегодня утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали села Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 прилетов соответственно. Информация о последствиях уточняется. На месте работают правоохранительные органы и силовые структуры", - писал губернатор в сводке.Кроме того, в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Большетроицкое – было зафиксировано 12 прилётов."Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями бедра доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровля, заборы и хозпостройки. По городу Шебекино выпущено 6 миномётных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 миномётных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - уточнил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230928/1049750637.html

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https://ukraina.ru/20230927/1049727393.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники