https://ukraina.ru/20230928/1049759132.html

Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили

Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили - 28.09.2023 Украина.ру

Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили

Конфликт на Украине обошёлся Румынии в 2-3% ВВП, а в Брюсселе считают, что до 1%, заявил 27 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Digi24

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:24

2023-09-28T13:24

новости

румыния

украина

брюссель

еврокомиссия

зарубежье

ввп

марчел чолаку

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Марчел Чолаку рассказал, что в ходе переговоров с Европейской комиссией он объяснил, что Румыния не может достичь целевого показателя дефицита, в том числе из-за военных расходов на Украину.Чолаку заявил, что попытался объяснить в Брюсселе, почему Румыния не сможет потратить на План развития, восстановления и повышения устойчивости 1,5 миллиарда евро, что составляет 0,5% ВВП страны. "Румыния не может позволить себе потерять эти деньги", подчеркнул он.Румынский премьер-министр отметил, что Румыния макроэкономически стабильна. И сейчас имеет наибольший объём инвестиций в бюджет – почти 7%.

https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html

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новости, румыния, украина, брюссель, еврокомиссия, зарубежье, ввп, марчел чолаку