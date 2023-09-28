Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили - 28.09.2023 Украина.ру
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Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили
Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили - 28.09.2023 Украина.ру
Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили
Конфликт на Украине обошёлся Румынии в 2-3% ВВП, а в Брюсселе считают, что до 1%, заявил 27 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Digi24
2023-09-28T13:24
2023-09-28T13:24
новости
румыния
украина
брюссель
еврокомиссия
зарубежье
ввп
марчел чолаку
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Марчел Чолаку рассказал, что в ходе переговоров с Европейской комиссией он объяснил, что Румыния не может достичь целевого показателя дефицита, в том числе из-за военных расходов на Украину.Чолаку заявил, что попытался объяснить в Брюсселе, почему Румыния не сможет потратить на План развития, восстановления и повышения устойчивости 1,5 миллиарда евро, что составляет 0,5% ВВП страны. "Румыния не может позволить себе потерять эти деньги", подчеркнул он.Румынский премьер-министр отметил, что Румыния макроэкономически стабильна. И сейчас имеет наибольший объём инвестиций в бюджет – почти 7%.
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новости, румыния, украина, брюссель, еврокомиссия, зарубежье, ввп, марчел чолаку
Новости, Румыния, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, Зарубежье, ВВП, Марчел Чолаку

Румыния потратила на Украину до 3% ВВП, в Брюсселе не поверили

13:24 28.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Конфликт на Украине обошёлся Румынии в 2-3% ВВП, а в Брюсселе считают, что до 1%, заявил 27 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Digi24
Марчел Чолаку рассказал, что в ходе переговоров с Европейской комиссией он объяснил, что Румыния не может достичь целевого показателя дефицита, в том числе из-за военных расходов на Украину.
"Военные расходы на Украину прямо и косвенно обошлись стране в 2-3% ВВП, хотя, по оценкам брюссельского руководства, эти расходы составили всего 1% ВВП", - сказал Чолаку.
Чолаку заявил, что попытался объяснить в Брюсселе, почему Румыния не сможет потратить на План развития, восстановления и повышения устойчивости 1,5 миллиарда евро, что составляет 0,5% ВВП страны. "Румыния не может позволить себе потерять эти деньги", подчеркнул он.
Румынский премьер-министр отметил, что Румыния макроэкономически стабильна. И сейчас имеет наибольший объём инвестиций в бюджет – почти 7%.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 14:16
Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в УкраинуУдивительные сообщения приходят из США. Так военные, не желающие горячей войны с Россией и Китаем продолжают уходить в отставку, а "голуби мира" из Конгресса стараются сохранить американские деньги от трат на войну на Украине
 
НовостиРумынияУкраинаБрюссельЕврокомиссияЗарубежьеВВПМарчел Чолаку
 
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