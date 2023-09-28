https://ukraina.ru/20230928/1049750637.html

Угроза Крыму, наступление пешком. Главное на Украине на утро 28 сентября

Угроза Крыму, наступление пешком. Главное на Украине на утро 28 сентября - 28.09.2023 Украина.ру

Угроза Крыму, наступление пешком. Главное на Украине на утро 28 сентября

В Офисе президента Украины продолжают угрожать Крыму. Вооружённые силы Украины вынуждены наступать пешком, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

2023-09-28T09:57

2023-09-28T09:57

2023-09-28T10:36

хроники

эксклюзив

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать.«Эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться», — заявил он в эфире телемарафона.По его словам, для этого «надо увеличить интенсивность огневого воздействия на то, что происходит в Крыму».«Мы и вчера видели, и сегодня мы видим, что это влияние увеличивается. И у нас для этого уже достаточно инструментов. Крым постепенно берётся под ключевой огневой контроль со стороны Украины», — заявил Подоляк.По его словам, россияне в настоящее время в Крыму живут под ожиданием атак, под сиренами и понимают, что Крым является территорией огромной опасности для них и что воздушное пространство ими уже не так мощно контролируется.При этом Подоляк указал на пока нет железнодорожного сообщения Крыма через Мелитополь, Бердянск и другие города Северной Таврии и Донбасса с Ростовской областью.«И основное — 80% — обеспечение идет именно через Крым. Там находится огромная инфраструктура складских возможностей РФ. Крым сегодня — ключ к существенному уменьшению боеспособности российских... группировок», — подчеркнул Подоляк.По его словам, среди стратегических задач для Украины — перерезать ключевое направление обеспечения ВС РФ. Таким образом, подчеркнул Подоляк, речь идёт о том, чтобы взять под огневой контроль Украины, в частности, Керченский пролив и уничтожить российскую складскую инфраструктуру.При этом, по словам Подоляка, Россия должна проиграть на поле боя. Именно к этому должна приложить максимум усилий Украина.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал агрессией координацию специалистами США и Британии украинских атак на Крым.«Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит о их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве», — заявил Константинов в комментарии РИА "Новости".По его словам, Запад делает ставку на затяжной конфликт на Украине, рассматривая сам украинский народ как расходный материал.«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надёжных рубежей безопасности и ликвидация "украинской заразы" позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — отметил глава парламента Крыма.По его словам, крымчане доверяют силам ПВО, которые регулярно отражают украинские атаки противника на полуостров.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к атаке на Севастополь были причастны Великобритания и США.«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолётов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала она.Захарова подчеркнула, что очевидная цель этой атаки и других подобных террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей, посеять панику в российском обществе, в конечном счёте дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.При этом эксперты отмечают, что Великобритания готовит ВСУ для атаки на Крым. А СМИ сообщали о том, что британцы приступили к подготовке украинских диверсантов-подводников.«Как стало известно нашему каналу, военнослужащие 801-го отдельного отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, входящего в состав 73-го Военно-морского центра специальных операций под командованием капитана Сергея Сундукова, в настоящее время проходят обучение в Британской специальной лодочной службе (SBS). В рамках британской операции Inerflex украинские солдаты тренируются в казармах Хамуорти в Пуле. Таким образом, Королевский флот обучает спецназ украинского флота разведке, речным боям и десантным операциям. Лондон не только предоставляет вооружение и экипировку, но и делится практикой боевых действий на море, которые Главное управление разведки использует в Чёрном море», — сообщал 26 сентября телеграм-канал «Милитарист».По словам авторов канала, британские боевые пловцы «обладают уникальными знаниями для использования в тайных подводных операциях и в настоящее время хорошо разбираются в подрыве инфраструктуры, разведке и захвате нефтяных платформ».«Таким образом, украинские спецназовцы будут обладать обширными тактическими знаниями, а также необходимой подготовкой, чтобы начать использовать новое оборудование и планировать специальные операции. Подводный саботаж, разминирование и набег на вражескую территорию находятся в списке перспективных задач. Британские инструкторы входят в состав Отряда транспортировки на море, который оснащен сверхмалыми подводными лодками Torpedo SEAL производства компании James Fisher Defence (JFD). Они учат украинцев управлять этими аппаратами, размещать взрывчатку и тралить мины под водой во время боя. Британцы уже находились с секретной миссией на Украине, работая на украинские ССО и ГУР, чтобы спланировать возвращение острова Змеиный в 2022 году. Некоторое оборудование британского производства можно увидеть на видео, опубликованных после операции. Операции и оборудование, которые в настоящее время используются в Чёрном море, имеют сильную британскую специфику. Беспилотные летательные аппараты Tekever, немецкие подводные транспортеры Dräger-V и дыхательные аппараты, поставляемые Королевским флотом...», — отмечалось в сообщении.Таким образом, Великобритания активно задействована в атаках на Крым.Наступление пешкомУкраинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal.«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», — заявил он.В начале сентября Буданов уже говорил о том, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. При этом он отмечал, что, несмотря на холода, оно продолжится.Ранее украинские СМИ сообщали о большой плотности минирования, что сказалось на наступлении ВСУ. Среди прочего это существенно осложнило использование бронетехники.Ранее, 22 сентября, после того, как стало известно о поставке Украине новых западных танков — Abrams — проект Readovka выложил инструкцию с уязвимыми местами этих танков.«Ну и не стоит забывать про прикрытие своих позиций противотанковыми минами. Русские сапёры уже доказали, что могут остановить любую вражескую технику. При грамотном расположении минных полей Abrams M1A1 точно так же не доедут до цели, как до этого "застряли" "Леопарды"», — заканчивалась инструкция.При этом Украина ищет способы разминирования путей наступления. Для этого широко применяется артиллерия и беспилотники.

https://ukraina.ru/20230927/1049742413.html

https://ukraina.ru/20230927/1049727393.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив